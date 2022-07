Uber Files : Emmanuel Macron "assume à fond", "ça m’en touche une sans bouger l’autre"

Il ne regrette rien. Accusé par plusieurs médias de liens avec la société américaine de VTC Uber, Emmanuel Macron a réagi ce mardi après-midi pour la première fois lors d’un déplacement dans l'Isère. Le Président dans la tourmente « assume à fond » son action. « Je le referais demain et après-demain », a-t-il renchéri. Il s'est dit « extrêmement fier » d'avoir agi, selon lui, «pour créer des milliers d'emplois », alors qu'il était ministre de l'Économie sous la présidence socialiste de François Hollande (2014-2016).

« Moi je suis extrêmement fier [...], il est très difficile de créer des emplois sans entreprises ni entrepreneurs », a fait valoir le chef de l'État. « Je le referais demain et après-demain », a-t-il même ajouté après une visite du site de l'entreprise STMicroelectronics.

