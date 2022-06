Un clip de campagne des "Jeunes avec Macron" tourne au vinaigre

Dans le cadre des législatives et alors que les candidats LREM et NUPES sont au coude-à-coude, les "Jeunes avec Macron" (JAM) ont réalisé un court-métrage proleptique et... polémique. En une minute, ils projettent un scénario catastrophe : une France présidée par un gouvernement "d'extrême gauche", et un Parlement hanté par un groupe parlementaire du Rassemblement national. Une fois n'est pas coutume, cette opération de communication s'est soldée par un fiasco total et la vidéo a été supprimée... mais pas oubliée.

Les JAM dont voici la dernière performance artistico-ridicule sont loin d’être à leur coup d’essai.

Ça fait longtemps que j’avais envie de faire un thread (non exhaustif) sur les idées débilo-disruptives des jeunes avec Macron, le voilà.

La minute catastrophe

L'actrice principale est une jeune fille avec une chemise rose, que l'on voit traversant la rue, lorsqu'elle reçoit soudainement une notification sur son portable : « Attaque aux valeurs républicaines, mise en danger de notre Constitution, atteinte aux libertés de la presse… ces changements qui pourraient arriver suite à la victoire LFI aux législatives ».

S'ensuit une cascade d'alertes au ton presque apocalyptique : « Projet de loi de désobéissance à l’UE » ; « hausse des prix de l’énergie » (admettons que ce ne soit pas déjà le cas) ; « proposition de loi pour interdire la construction de mosquées et le port du voile »...

Les auteurs de la vidéo vont même jusqu'à imaginer un Jean-Luc Mélenchon « qui refuse de donner la moindre interview aux oppositions ». D'aucuns y verront une projection non assumée, ou tout simplement l'hôpital qui se moque de la charité...

Des préoccupations préoccupantes

Entre autres péripéties alarmantes, cette vidéo donne à voir une scène particulièrement "dramatique" : quelques secondes après que la jeune fille a reçu un message d’une amie lui proposant un week-end à Marrakech, elle apprend avec grand-peine et consternation que ce voyage devra être annulé. À cause de la diabolique majorité parlementaire NUPES, les vols à faible coût en dehors de l’Europe ont été interdits !

Une préoccupation qui démontre, quoi qu'on en dise, un assez faible intérêt environnemental de la part des "Jeunes avec Macron". Cela révèle également l’aisance financière dans laquelle ils vivent, cependant que l’Insee chiffrait à 9,2 millions le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté monétaire en 2019, en France. Tout cela a évidemment fait jaser les réseaux sociaux :

La jeunesse type pour les Jeunes avec Macron, c’est une Parisienne/urbaine dont le plus gros souci serait de ne plus pouvoir partir à Marrakech le week-end à cause d’une loi écolo de la Nupes… #compol #legislatives pic.twitter.com/LuYTa7Ck46 — Nils Wilcke (@paul_denton) June 15, 2022

Les JAM prédisent aussi que Jean-Luc Mélenchon va suspendre les médias subventionnés indépendants. Argument qui, à l'instar du refus de débattre, pourrait sans mal être retourné à la République en Marche. Rappelons par exemple qu'une femme avait été expulsée manu militari du meeting de campagne d’Emmanuel Macron, car elle "menaçait la sécurité du meeting" en prenant des photos et des vidéos, selon le service d'ordre présidentiel.

VIDÉO - Avant l’arrivée d’Emmanuel Macron à Pau, où il doit échanger avec une douzaine de lecteurs de Sud Ouest, le service d’ordre du président-candidat évacue une femme qui, installée parmi le public, prenait des notes et des photos, et filmait avec son téléphone (@Le_Figaro) pic.twitter.com/M47InXyQmT — Arthur Berdah (@arthurberdah) March 18, 2022

Encore un jour se lève, sur la jeunesse France...

Le tollé provoqué par cette vidéo a été tel que les JAM ont été contraints de la supprimer de leur compte Twitter quelques heures seulement après sa mise en ligne. Manifestement, n'est pas communicant qui veut.

Pour leur répondre, les jeunes socialistes (et d'autres internautes) ont réalisé une parodie, qui critique cette fois le parti présidentiel, avec des annonces telles que « la retraite à 67 ans » ou « la France condamnée pour la troisième fois pour inaction climatique ».