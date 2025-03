Un ouvrage anti-woke censuré par les Presses universitaires de France

Le 11 mars 2025, les Presses universitaires de France (PUF) annoncent la suspension de la parution de l'ouvrage Face à l'obscurantisme woke, en invoquant un "contexte politique national et international" qui ne permettraint pas "un accueil serein" du livre. La censure s'habille en Prudence...

Rédigé par Emmanuelle Hénin, Xavier-Laurent Salvador et Pierre Vermeren, respectivement professeur de littérature comparée à Sorbonne Université, professeur agrégé de lettres modernes et historien, l'ouvrage entendait alerter sur la "pénétration des idéologies décoloniales, des théories de la race et du genre dans les milieux actuels de la recherche en lettres et sciences humaines, en droit et même dans les sciences dures" et devait sortir le 9 avril prochain.

Sans surprise, l'accueil est mitigé au sein du monde universitaire français, imbibé des pensées de la gauche. Les auteurs sont reconnus pour leur travail, mais en guise d'épouventail, la presse française (Libération en tête de file) a pointé du doigt leur lien avec l’Observatoire d’éthique universitaire, une organisation régulièrement critiquée pour ses liens avec des financiers influents comme Pierre-Edouard Stérin. Le milliardaire catholique, connu pour ses investissements dans la droite radicale, a financé des projets destinés à orienter la politique culturelle vers des idéaux traditionalistes.

Les PUF reculent. Pourtant, dans un entretien donné à L'Incorrect, Emmanuelle Hénin assure que "cet ouvrage a été publié sans aucun financement", et même que le projet du livre "répondait à une commande des PUF". Le problème aujourd'hui, c'est que critiquer l'idéologie de gauche, c'est risquer d'être catégorisé comme trumpiste assez rapidement. Selon elle, "cette annulation traduit une peur irrationnelle : la peur que nous fassions élire une sorte de Trump français".

Auprès de FranceInfo, Pierre Vermeren, a dénoncé une forme de censure préventive, soulignant que personne n'avait encore lu le texte, que seul le titre avait suffi à lever les boucliers. Néanmoins, les auteurs affirment que l'ouvrage sera publié, étant donné qu'ils ont déjà été contactés par d'autres éditeurs.