Vérification de l'âge : Bras de fer juridique entre la France et PornHub

Les sites YouPorn et PornHub, via leur maison mère Aylo, annoncent leur intention de contester la nouvelle législation française sur la vérification de l'âge. Un texte publié le 6 mars 2025 impose cette vérification aux sites pornographiques européens.

Basée à Chypre, Aylo, la société mère de sites phares comme YouPorn et PornHub, a fait savoir qu’elle allait défier l’obligation de vérification d’âge imposée par la France. Ce texte, publié le 6 mars 2025, étend cette exigence aux sites pornographiques établis au sein de l’Union européenne, jusque-là exemptés de cette contrainte. Pour l’entreprise, c’est un coup de force qu’elle entend bien contrer.

En vertu de ce nouvel arrêté, les sites comme PornHub auront trois mois pour mettre en place un système de vérification de l’âge. Comme le rapporte l'AFP, le dispositif doit pouvoir être jugé "respectueux de la vie privée" et "efficace". Faute de quoi, des sanctions sévères, y compris un blocage de l’accès, sont à envisager. Le ministère de la Culture se félicite de cette avancée, affirmant qu'elle permettra enfin de protéger les mineurs des sites pornographiques les plus consultés en France. Cependant, cette mesure se heurte aux barrières juridiques européennes et à l’opposition de l’industrie.

FranceInfo note que cette obligation pourrait également déstabiliser des modèles d’affaires déjà fragilisés, en imposant des contraintes techniques et légales aux sites dont les utilisateurs sont essentiellement européens. De plus, si Aylo parvient à obtenir une suspension de cette législation, elle pourrait ouvrir la voie à d’autres plateformes similaires pour remettre en question l'ampleur de cette loi. Les conséquences pour la régulation des contenus numériques pourraient être bien plus larges qu’il n’y paraît.