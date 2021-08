Xavier Lemoine appelle au discernement dans son édito pour la ville de Montfermeil

Le maire de Montfermeil Xavier Lemoine a signé un éditorial courageux le 26 août dernier dans le magazine municipal, relayé sur le compte facebook de la ville.

Il y fait un point sur la situation actuelle, décrite ainsi : un "tourbillon de décisions, mesures, préconisations, suggestions, obligations, ordres et contre-ordres qui nous fait perdre pied et nous prive de toute logique, de toute compréhension des événements, créant de surcroît de la peur, du stress et de violents traumatismes physiologiques et psychologiques."

Avant d'aborder la question des vaccins et du passe sanitaire, appelant avant tout ses concitoyens à se munir de discernement et de courage, tout en faisant preuve de solidarité. Aussi, il les enjoint à étudier la question des traitements précoces et de la balance bénéfice/risque, notamment pour les enfants.

Message de @Xavier_Lemoine, maire de Montfermeil, à l'attention des montfermeillois et des familles, à l'occasion de la rentrée.

Maire de la ville depuis 2002, il semble qu'il ait tout le soutien des Montfermeillois. Cela étant, ce texte lui a valu les foudres de guerre du ministre de la Santé qui a assuré sur le plateau de CàVous que "l'édito est truffé d'erreurs, c'est du charlatanisme. En plus il n'a aucune compétence scientifique."

Olivier Véran ce soir dans #CàVous. pic.twitter.com/He4fg5hZXH — C à vous (@cavousf5) August 30, 2021

Certains internautes ne sont pas restés en reste, pour dénoncer des propos jugés étaient dangereux, allant parfois jusqu'à demander qu'il soit censuré voire arrêté :

Le docteur Simon Cattan qui préside la commission d’établissement du centre hospitalier intercommunal de la ville (Raincy-Montfermeil) a condamné cet éditorial et rappelé que "la communauté médicale du GHI recommande sans équivoque la vaccination contre le COVID-19.", rappelant que le département "a été particulièrement touché par la COVID-19" et affirmant que "la communauté médicale de l'hôpital de Montfermeil continuera a appliquer les consignes du ministère et de l'ARS, et encouragera avec détermination les mesures concernant la vaccination.", dans un communiqué de presse relayé sur Twitter.

D'autres en revanche, ont tenu à soutenir les propos du maire, voire à souligner son courage : "Un maire bienveillant qui fait honneur à son mandat et à la confiance que lui ont donné ses concitoyens", pour Corinne Reverbel ; "un maire au parcours exemplaire, toujours fidèle au Bien commun et à ses valeurs", saluait Aymeric Chauprade.

Un texte qui se voulait un appel au discernement, et dont l'impact souligne une nouvelle fois la difficulté à porter un discours "dissident" de la doxa dans un contexte passionnel.



Un élu doit-il s'aligner sur les recommandations de l'État pour des questions de santé publique comme certains le réclament, abolissant tout esprit critique ? Xavier Lemoine a pris ses responsabilités en faisant le choix de s'adresser librement à ses électeurs et administrés. L'esprit critique a-t-il toujours droit de cité et s'oppose-t-il nécessairement à la responsabilité ?