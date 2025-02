Dans un récent entretien avec le sénateur Thomas Massie, Michael Schellenberger a révélé des détails troublants sur le rôle de l'USAID dans des affaires politiques majeures aux États-Unis. Selon lui, l'USAID a joué un rôle central dans la création de preuves qui ont conduit à la destitution du président Trump en 2019. Il affirme que l'USAID a soutenu l'OCCRP, une organisation impliquée dans l'élaboration de ces éléments de preuve. « Les soi-disant lanceurs d'alerte étaient en réalité des analystes de la CIA », souligne Schellenberger, illustrant ainsi la complexité des enjeux.

L’OCCRP avait aussi été épinglée par Xavier Azalbert dans une série de tweets. Dans une enquête qu’il a menée sur le financement de l'OCCRP, il s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles, sous couverture journalistique, l'OCCRP mène des opérations de propagande et d’interférences politiques :

USAID & OpenSocietyFund ont financé OCCRP ainsi que bien d'autres organismes d'état. Si l'on retrace l'historique de OCCRP, il y a un lien quasi systématique avec des actions USAID dans divers pays. Et c'est une association qui ne publie pas ses comptes.

La personne nommée comme personnalité la plus corrompue (par exemple Bolsonaro en 2020) montre un parti pris politique et idéologique de par l'interférence de USAID dans les élections brésiliennes - plusieurs posts ont analysés cela.

Quelques jours que Tucker Carlson a fait son interview de Vladimir Poutine, l'équipe qui s'est occupée de l'interview a fait l'objet d'attaques de la part de l'OCCRP sur leur financement et autres projets :

« Je m'appelle Miranda Patrucic, je suis rédactrice en chef de l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un réseau indépendant de journalistes d'investigation. Avec mes collègues de Paper Trail Media, Spiegel, ZDF, IStories, Vlast et plusieurs autres médias, nous vous approchons parce que nous travaillons sur une enquête sur certaines de vos activités.

Quand on demande les noms à l'OCCRP sur qui s'occupe de cette enquête, la liste diminue : « Matthew Doig & Vyacheslav Abramov, (OCCRP), Frederik Obermaier, director (Paper Trail Media) ».

L'équipe autour de Carlson, s'est intéressée au financement de l'OCCRP et à leurs motivations intrinsèques sur leurs autres projets : "nous sommes également très intéressés par vos sources de financement - en particulier la fondation de la société ouverte, la NED, le département d'État et d'autres"

A travers cette « enquête journalistique » était visée les enquêtes de producteurs/réalisateurs comme.... Oliver Stone et ses ... Cette "pseudo enquête" de OCCRP ressemble à un véritable acte politique.

Revenons à l’intervention de Shellenberger. L'affaire ne s'arrête pas là. Schellenberger mentionne également l'implication de l'USAID dans le scandale du Russiagate, contribuant à la création d'informations clés. « L'USAID dispose d'un fonds beaucoup plus important et d'une stratégie beaucoup plus large de contrôle de l'information », affirme-t-il, indiquant une intention de manipulation à grande échelle.

Il critique sévèrement l'agence pour ses actions qu'il considère comme dépassant le cadre de ses missions. « C'est choquant, et nous n'avons toujours pas traité cela en tant que pays », déclare Schellenberger, mettant en lumière la gravité de la situation. Il va jusqu'à suggérer que ces actions pourraient frôler la trahison, notamment lorsque des organisations censées protéger le pays sapent son propre gouvernement.

Cette affaire soulève des questions cruciales sur l'intégrité des institutions américaines et sur l'utilisation des fonds publics. Schellenberger appelle à une réévaluation de la légitimité de ces actions et à une prise de responsabilité des agences concernées.

Une véritable réflexion sur le pouvoir des organisations gouvernementales et leur impact potentiel sur la démocratie doit être menée. Il faudra aussi que le Senat français, la commission des finances enquête du financement de l’Agence Française du Développement en France qui n’a pas été contrôlée depuis 2010. En 2023, une enquête publiée dans France-Soir concluait au fait que l’agence française du développement pourrait être celle du détournement d’attention ?

Xavier Azalbert répondait vendredi à une interview sur Tocsin à ce sujet et faisait la comparaison avec l'AFD :

