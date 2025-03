COP30 en 2025, Trentième Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques :  un défi pour la transparence ?

La COP30, prévue en 2025 à Belém, pourrait mobiliser jusqu’à 5 milliards de dollars d’investissements climatiques pour le Brésil, selon le ministère de l’Environnement brésilien. Mais, les chiffres actuels suggèrent un déséquilibre : sur les 1,2 milliard de reais (monnaie brésilienne : 1 euro = 6,3 reais) investis dans les infrastructures, moins de 15 % profitent directement aux habitants locaux !

Avec un budget total estimé à 500 millions de reais pour l’organisation, un audit indépendant et une participation citoyenne accrue seront cruciaux pour éviter que les bénéfices ne se concentrent entre quelques mains !

Cet article analyse les préparatifs, les acteurs et les enjeux : les préparatifs à Belém avec un budget d’infrastructures sous pression, la nomination André Aranha Corrêa do Lago, les enjeux financiers et l’évolution du marché climatique, Ambipar et les contrats liés aux terres indigènes avec des chiffres qui interpellent, le concept de « racisme environnemental » : une problématique chiffrée et finalement les enjeux géopolitiques mesurables qui mettent Lula face aux pressions internationales.

Les préparatifs à Belém : un budget d’infrastructures sous pression

Pour accueillir la COP30, Belém a lancé plusieurs chantiers majeurs.

Le gouvernement de l’État du Pará a annoncé un investissement de 1,2 milliard de reais pour des projets d’infrastructures, incluant une autoroute de 15 km pour faciliter l’accès des 50 000 délégués attendus et la rénovation de l’aéroport international de Belém, qui devrait augmenter sa capacité de 3 à 5 millions de passagers par an d'ici à 2025. Un centre de congrès temporaire de 40 000 m² est également en construction.

Ces investissements contrastent avec les besoins locaux : selon l’Institut Trata Brasil (2023), seulement 47 % des habitants de Belém ont accès à un réseau d’égouts fonctionnel, et 30 % des foyers manquent d’eau potable régulière. Le budget alloué à l’assainissement pour 2024 s’élève à 150 millions de reais, soit moins de 13 % du budget des infrastructures liées à la COP30.

Ces écarts alimentent un débat sur l’équilibre entre visibilité internationale et besoins sociaux.

André Aranha Corrêa do Lago : une nomination sous le signe de l’expérience

André Aranha Corrêa do Lago, nommé par le président Lula pour diriger les préparatifs, est un diplomate chevronné. Il a participé à plus de 10 conférences climatiques internationales depuis 1992, dont Rio 92, qui avait mobilisé 108 chefs d’État et généré 2,4 milliards de dollars d’engagements financiers.

Son livre, From Rio to Johannesburg, publié en 2003, a été cité dans 87 publications académiques (Google Scholar, 2024).

Issu d’une famille influente – son grand-père Oswaldo Aranha a présidé l’Assemblée générale de l’ONU en 1947 –, Corrêa do Lago apporte une expertise reconnue.

Mais sur les 5 derniers présidents de COP brésiliens, aucun n’a directement représenté les intérêts des communautés amazoniennes, qui constituent 28 % de la population du Pará (2,4 millions de personnes, IBGE 2022).

Sa capacité à intégrer ces voix sera scrutée.

Les enjeux financiers et l’évolution du marché climatique

La COP30 s’inscrit dans un marché climatique mondial qui était en forte croissance.

Au Brésil, Bradesco a alloué 150 milliards de reais à des projets ESG en 2023, une hausse de 20 % par rapport à 2022, et Itaú Unibanco a engagé 120 milliards, visant 400 milliards d’ici 2025.

Cependant, des incertitudes émergent. En octobre 2024, Donald Trump a annoncé qu’il mettrait fin aux subventions fédérales pour le développement du marché climatique aux États-Unis, qui représentent actuellement 11,4 milliards de dollars par an (Bloomberg, 2024).

Cela pourrait réduire les investissements climatiques américains de 60 %, soit une perte potentielle de 6,8 milliards de dollars annuels pour les projets internationaux, affectant des initiatives liées à la COP30.

Par ailleurs, les rendements ESG restent modestes : une étude de Bloomberg (2024) montre un rendement moyen de 4,2 % en 2023, contre 6,5 % pour les fonds traditionnels.

Les crédits carbone, un secteur clé pour la COP30, se négocient à 5 dollars par tonne sur le marché volontaire, bien en dessous des 50 dollars nécessaires pour rentabiliser les projets de reforestation à grande échelle, selon le World Resources Institute (2024).

Ambipar et les contrats liés aux terres indigènes : des chiffres qui interpellent

Ambipar, entreprise brésilienne spécialisée dans la gestion des déchets et les crédits carbone, attire l’attention. Cotée à la Bourse de São Paulo (AMBP3), son action a fluctué entre 15,58 reais début 2024 et un pic de 134,96 reais, avant une enquête de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sur des « mouvements suspects » en août 2024.

Ambipar a signé un protocole à Davos pour intervenir sur 12 millions d’hectares (14 % du territoire brésilien), incluant des terres indigènes, mais l’absence d’appel d’offres public suscite des interrogations.

Le concept de « racisme environnemental » : une problématique chiffrée

La ministre de l’Égalité raciale, Anielle Franco, a mis en avant le « racisme environnemental » pour décrire l’impact des désastres écologiques sur les communautés noires et indigènes.

Selon le ministère de l’Environnement, 68 % des terres indigènes du Pará (16 millions d’hectares sur 24 millions) sont menacées par la déforestation.

En 2023, 2 154 familles indigènes ont été déplacées à cause d’inondations et d’incendies, contre 1 872 en 2022 (MPI). Le gouvernement a investi 25 millions de reais en 2024 pour former 150 représentants indigènes, mais seuls 12 % des fonds de la COP30 (60 millions de reais sur 500 millions) leur sont directement destinés.

Lula face aux pressions internationales : des enjeux géopolitiques mesurables

Dans un contexte géopolitique tendu, les divergences sur le financement climatique s’intensifient.

Les pays développés ont promis 100 milliards de dollars par an, mais seuls 83 milliards ont été mobilisés en 2022 (OCDE).

Le Brésil, visant une réduction de 48 % de ses émissions d'ici à 2025, a besoin de 10 milliards de dollars annuels, mais seuls 4,2 milliards ont été sécurisés (ministère de l’Économie, 2023).

Les États-Unis ont engagé 11,4 milliards pour le climat en 2023, mais Trump pourrait réduire ce chiffre de 60 % (Bloomberg).

Pendant ce temps, l’Inde et la Russie, représentant 12 % des émissions mondiales, restent sceptiques face aux contraintes climatiques.

COP30, pour le peuple ou pour les privilégiés ?

La COP30 pourrait positionner le Brésil comme leader mondial, mais les signaux actuels – de l’autoroute de Belém aux contrats d’Ambipar – suggèrent une répétition des dynamiques de Rio 92 : un événement au service des élites historiques plutôt que du peuple. André Aranha Corrêa do Lago, l’OEI et leurs partenaires internationaux incarnent cette continuité.

Sans un audit indépendant des fonds ou une mobilisation citoyenne, la COP30 risque de célébrer les privilèges oligarchiques sous un vernis vert. La réponse dépendra de notre capacité à exiger transparence et accountability avant que les dés ne soient jetés.

Antoine Bachelin Sena est sur X. Pour retrouver ses livres cliquez ici.