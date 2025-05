Un tribunal fédéral du Kansas autorise une poursuite contre Pfizer pour pratiques commerciales trompeuses sur le vaccin COVID-19

Dans une décision rendue le 15 mai 2025, le juge fédéral américain Daniel D. Crabtree a autorisé l'État du Kansas à poursuivre Pfizer devant un tribunal étatique pour des allégations de pratiques commerciales trompeuses liées à la commercialisation de son vaccin contre le COVID-19 rapporte Suzanne Burdick dans The Defender. Cette décision constitue un revers pour Pfizer, qui avait tenté de faire transférer l'affaire devant un tribunal fédéral en invoquant l'immunité accordée par la loi fédérale sur la préparation et la réponse aux urgences publiques (PREP Act).

Contexte de la poursuite

En juin 2024, le procureur général du Kansas, Kris Kobach, a lancé une action en justice accusant Pfizer d'avoir induit le public en erreur en affirmant que son vaccin était « sûr et efficace ». La plainte allègue que Pfizer a dissimulé des informations sur les risques, notamment des complications pour les femmes enceintes (comme les fausses couches) et des effets secondaires graves tels que la myocardite et la péricardite. Elle reproche également à Pfizer d'avoir faussement promu l'efficacité du vaccin, notamment en prétendant qu'il empêchait la transmission du virus, une affirmation non étayée par des données cliniques. Ces pratiques auraient violé la loi sur la protection des consommateurs du Kansas (Kansas Consumer Protection Act).

Une décision juridique clé

Pfizer avait réussi à faire transférer l'affaire devant un tribunal fédéral en juillet 2024, arguant que le PREP Act préemptait les revendications du Kansas The Defender. Cependant, le juge Crabtree a rejeté cet argument, estimant que les allégations portaient sur des pratiques marketing trompeuses, et non sur des blessures physiques, sortant ainsi du champ d'application du PREP Act. Il a ordonné le renvoi de l’affaire au tribunal du comté de Thomas. Ray Flores, de Children's Health Defense (CHD), a qualifié cette décision de « première en son genre », ouvrant une voie pour tenir Pfizer responsable.

Contexte plus large : le rapport du sénateur Ron Johnson

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de questionnements sur la transparence des vaccins COVID-19. Le sénateur Ron Johnson a publié ce 21 mai 2025 un rapport dénonçant l’opacité des agences fédérales et des fabricants comme Pfizer. Ce rapport, An Inquiry into the COVID-19 Response, critique la FDA et les CDC pour leur manque de transparence sur les effets secondaires. Il met en lumière les irrégularités dans les essais cliniques de Pfizer, révélées par la lanceuse d’alerte Brook Jackson, qui a signalé des falsifications de données et un suivi inadéquat des effets secondaires. Le rapport souligne également la censure de critiques sur les vaccins par les plateformes technologiques, influencées par des responsables pharmaceutiques ou gouvernementaux.

Implications et perspectives

La décision du Kansas pourrait inspirer d’autres États à poursuivre des actions similaires, bien que des affaires comme celle du Texas aient été rejetées sous le PREP Act. Si le jugement est maintenu, Pfizer devra défendre ses pratiques marketing dans un procès public, ce qui pourrait révéler davantage de détails sur sa communication pendant la pandémie. Cette affaire, combinée aux révélations du rapport de Ron Johnson, renforce les débats sur la responsabilité des fabricants de vaccins et la transparence des données médicales.

La décision du Kansas marque une étape dans l’examen des pratiques des fabricants de vaccins COVID-19. En lien avec les enquêtes comme celle de Ron Johnson, elle soulève des questions cruciales sur la transparence et la responsabilité pharmaceutique, dans un contexte où la confiance du public envers les institutions médicales reste fragile, aux Etats-Unis comme en France.