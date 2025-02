Le complexe industriel de la censure : une menace mondiale à la liberté d'expression - Schellengerger devant la commission judiciaire

Shellenberger est reconnu pour son journalisme d'investigation sur des sujets allant du changement climatique, de la politique énergétique, aux problèmes sociaux comme le sans-abrisme. Il a contribué à diverses publications et a écrit des livres comme « Apocalypse Never: Pourquoi l'alarmisme environnemental nous fait du mal à tous», où il remet en question les récits environnementaux dominants.

En 2016, il a quitté le Breakthrough Institute pour fonder Environmental Progress, une organisation à but non lucratif qui défend l'énergie nucléaire comme solution clé au changement climatique, arguant qu'elle est l'une des formes de production d'énergie les plus sûres et efficaces.

Le premier est Michael Schellenberger (@shellenberger). Auteur, journaliste et expert en politique environnementale américain, il est connu pour son travail dans le domaine de l'environnementalisme, de la politique énergétique, et plus récemment, pour son implication dans les discussions autour de la liberté d'expression et de la censure.

Taibbi publie maintenant sur Substack avec son bulletin, Racket News (anciennement TK News), où il continue sa tradition de journalisme indépendant. Son travail sur les Twitter Files, en particulier, l'a positionné comme une voix critique dans les discussions sur la liberté sur Internet, l'ingérence gouvernementale et l'éthique des plateformes numériques. Son engagement à révéler des vérités cachées et à défier les structures de pouvoir en a fait une figure clé du journalisme contemporain.

Ces dernières années, Taibbi a été à l'avant-garde de l'affaire des Twitter Files, une série de révélations concernant les pratiques internes de Twitter en matière de modération de contenu. Travaillant aux côtés d'autres journalistes comme Michael Shellenberger, Taibbi a mis en lumière comment Twitter collaborait avec des entités gouvernementales et privées pour supprimer certaines informations, déclenchant un débat généralisé sur la censure, la liberté d'expression et le rôle des géants technologiques dans le discours public.

Le travail de Taibbi s'étend au-delà du journalisme à l'écriture de livres influents. Des titres comme "Griftopia", "The Divide" et "Hate Inc." explorent des thèmes d'inégalité économique, de corruption systémique et de manipulation des récits médiatiques. « Insane Clown President» offrait une perspective satirique sur la présidence de Trump, mettant en valeur la capacité de Taibbi à mélanger l'analyse politique avec l'humour.

Son article le plus célèbre de cette époque est celui où il a décrit Goldman Sachs comme une « g rande pieuvre vampire enroulée autour du visage de l'humanité, enfonçant sans relâche son entonnoir de sang dans tout ce qui sent l'argent », une métaphore qui a captivé l'imagination du public et mis en lumière la nature prédatrice des institutions financières.

De retour aux États-Unis en 2002, Taibbi a lancé The Beast, un journal satirique à Buffalo, New York, qu'il a utilisé comme plateforme pour critiquer les problèmes locaux et nationaux avec son humour et son insight distinctifs. Sa réputation a grandi lorsqu'il est devenu rédacteur contributif chez Rolling Stone, où il est devenu célèbre pour ses critiques féroces de Wall Street et de la corruption financière.

Après ses études, Taibbi s'est rendu en Russie dans les années 1990, où il a commencé sa carrière journalistique avec The Moscow Times, en se concentrant sur le sport. Pendant cette période, il a cofondé The eXile avec Mark Ames, un journal provocateur en langue anglaise à Moscou, connu pour son approche irrévérencieuse de la politique russe et occidentale. Cette période a été déterminante, façonnant le style de journalisme de Taibbi qui combine une analyse profonde avec une pointe souvent controversée.

Le second personnage à prendre la parole est Matt Taibbi (@mtaibbi), un journaliste, auteur et podcasteur américain influent, célébré pour sa critique acérée des paysages politique, financier et médiatique. Taibbi a étudié le journalisme et la littérature russe au Bard College, ce qui a posé les bases d'une carrière marquée par un mélange unique de reportage d'investigation et de commentaire satirique.

Enfin Rupa Subramanya (@rupasubramanya), une journaliste, autrice et chroniqueuse sino-canadienne, connue pour son travail dans les domaines de l'économie, de l'immigration et des questions sociales, offrant souvent une perspective critique sur ces sujets. Rupa Subramanya possède un doctorat en économie de l'Université de Mumbai, ce qui a considérablement influencé son approche analytique du journalisme, notamment dans les domaines liés à la politique économique et à l'immigration.

Originaire de l'Inde, elle est devenue citoyenne canadienne, ce qui lui a permis de s'engager profondément dans les questions politiques et sociales canadiennes. Subramanya a contribué à de nombreuses publications de premier plan, y compris The Globe and Mail, The National Post, The Wall Street Journal et Forbes, entre autres. Son travail se concentre souvent sur les thèmes de l'immigration, de la politique économique et de la dynamique du multiculturalisme au Canada et au-delà.

Elle a largement couvert les politiques d'immigration et leurs impacts, critiquant souvent les inefficacités du système et les implications plus larges pour la société et l'économie. Un de ses articles notables inclut une analyse des politiques d'immigration du Canada et leurs effets sur les prix de l'immobilier et les marchés de l'emploi.

Subramanya a co-écrit des livres, dont un de ses ouvrages notables est : « L'immigration et l'économie du Canada», qui explore les aspects économiques de l'immigration au Canada, plaidant pour une compréhension plus nuancée de ses avantages et de ses défis. Le travail de Rupa Subramanya se distingue par son engagement à examiner des questions complexes à travers une lentille économique, fournissant des insights basés sur des données tout en n'évitant pas les sujets controversés.

Son implication dans des discussions de haut niveau sur la censure et la liberté d'expression a encore renforcé sa réputation de journaliste prête à aborder directement des sujets sensibles.