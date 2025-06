Le NIH met fin aux coûteux centres de recherche sur les maladies infectieuses alors que Kristian Andersen de Scripps se prépare à fuir les États-Unis pour la Norvège

Ndlr : Cet article écrit par Paul D. Thacker a été publié originellement sur « The DisInformation Chronicle » un média soutenu par les citoyens. Il a été traduit et repris par France-Soir avec l’accord de son auteur.

Lancés sous Tony Fauci avec un financement prévu de 82 millions de dollars, les CREID du NIH (National Institutes of Health) arrivent à leur terme.

De hauts responsables au sein du NIH travaillent à la dissolution d’une initiative de Tony Fauci lancée en 2020, appelée les Centres de Recherche sur les Maladies Infectieuses Émergentes, ou « CREID ». Pendant ce temps, des avocats du Département de la Justice ont entamé des enquêtes initiales sur l’une des subventions CREID attribuées au chercheur de l’Institut de Recherche Scripps, Kristian Andersen, qui est actuellement en train de quitter les États-Unis pour un poste créé pour lui à l’Université d’Oslo.

Le directeur des NIH, Jay Bhattacharya, n’a pas répondu à nos multiples demandes de commentaires, mais un porte-parole du NIH a confirmé que l’agence mettait fin aux subventions CREID. « Bien que les subventions aient été correctement résiliées, des fonds seront débloqués pour les bénéficiaires afin d’assurer une fermeture sécurisée de ces programmes en termes de biosécurité et de sécurité », a déclaré un porte-parole du NIH, ajoutant que la préparation aux pandémies reste importante, mais que les dangers des comorbidités de santé lors des épidémies de maladies infectieuses ont été davantage soulignés pendant la COVID. « Renforcer la santé globale par la prévention proactive des maladies offre une base plus résiliente pour répondre aux futures menaces sanitaires, au-delà de la dépendance aux vaccins ou aux traitements pour des pathogènes encore inconnus. »

Tony Fauci a annoncé la formation des CREID en 2020, attribuant 11 subventions d’une valeur d’environ 17 millions de dollars, avec 82 millions de dollars de financement prévu pour les années suivantes. Le NIH n’a pas expliqué combien des 82 millions de dollars prévus pour le CREID avaient déjà été dépensés. Deux bénéficiaires des subventions CREID ont fait l’objet d’un examen minutieux depuis l’annonce de Fauci : Peter Daszak de l’organisation à but non lucratif EcoHealth Alliance et Kristian Andersen de Scripps.

Des liens non divulgués entre Daszak et l’Institut de Virologie de Wuhan (WIV) ont été découverts plus tard, ayant de plus fourni une sous-subvention des NIH à la chercheuse du WIV, Shi Zhengli. À la fin du terme de l’administration Biden, le Département de la Santé et des Services Sociaux (HHS) a finalement déchu EcoHealth Alliance et Peter Daszak de la possibilité de recevoir des fonds fédéraux. En partie, car EcoHealth Alliance n’avait pas fourni les dossiers du WIV suite « aux multiples demandes des NIH liées à la sécurité ».

Andersen a également fait l’objet d’un examen approfondi pour sa subvention CREID. Quelques mois avant que Fauci n’approuve de manière ferme la subvention CREID d’Andersen, Andersen et d’autres chercheurs ont publié un article dans Nature Medicine intitulé « Proximal Origin » qui rejetait la possibilité d’un accident de laboratoire à Wuhan. L’article d’Andersen a été largement salué par les scientifiques comme une preuve, à l’époque, que les discussions sur un accident de laboratoire lié à la COVID étaient une théorie du complot.

Le rédacteur en chef de Nature Medicine, Joao Monteiro, a tweeté que l’article « Proximal Origin » « mettait fin aux théories du complot » sur une possible origine en laboratoire de la pandémie.

Andersen a repris la déclaration de Monteiro quelques jours plus tard, associant les « théoriciens du complot » préoccupés par un possible accident de laboratoire aux personnes comme étant ceux qui doutent de l’atterrissage sur la Lune.

L’article est devenu l’un des articles scientifiques les plus cités en 2020. Cependant, des courriels rendus publics par des demandes d’accès à l’information et par des enquêteurs du Congrès ont révélé par la suite que les auteurs de l’article l’avaient soumis à l’approbation des financeurs — Collins et Fauci aux NIH, ainsi que Jeremy Farrar, alors au Wellcome Trust et aujourd’hui à l’Organisation mondiale de la Santé.

Les républicains du Congrès ont plus tard accusé Fauci d’avoir aidé à orchestrer l’article, tandis que les démocrates à la Chambre des représentants ont pointé du doigt Jeremy Farrar, en publiant un rapport qui concluait que Farrar avait aidé à « organiser et faciliter » et « dirigé le processus de rédaction de l’article. »

Le groupe BioSafety Now a exigé que Nature Medicine rétracte l’article « Proximal Origin », le qualifiant de « produit de mauvaise conduite scientifique ». Il y a deux semaines, The DisInformation Chronicle a rapporté que le Département de la Justice avait entamé une enquête sur l’article, envoyant à Nature Medicine une liste de questions incluant : « Comment traitez-vous les allégations selon lesquelles les auteurs d’articles dans vos revues pourraient avoir induit leurs lecteurs en erreur ? » L’existence de la lettre du Département de la Justice à Nature Medicine n’avait pas été révélé auparavant.

Les représentants du Département de la Justice ont ouvert l’enquête car ils soupçonnent que l’article pourrait avoir été un quid pro quo, publié par les auteurs pour rejeter la possibilité d’un accident de laboratoire en échange de la subvention CREID de Fauci. Andersen a abordé ces allégations de corruption il y a deux ans lors d’une audience au Congrès.

« Il n’y a aucun lien entre la subvention et les conclusions que nous avons tirées sur l’origine de la pandémie », a écrit Andersen dans un témoignage sous serment au Congrès en juillet 2023. « Nous avons demandé cette subvention en juin 2019, et elle a été notée et examinée par des experts indépendants en novembre 2019 ».

The Intercept a rapporté par la suite qu’Andersen « savait que c’était faux ». Les dossiers deS NIH montrent que la subvention CREID de Fauci à Andersen n’a été finalisée que le 21 mai 2020, deux mois après la publication de « Proximal Origin » en mars 2020.

Les agences de renseignement induites en erreur

Les représentants du Département de la Justice sont également susceptibles d’examiner le rôle possible d’Andersen dans la désinformation des agences de renseignement américaines. Une semaine après la publication de « Proximal Origin » par Nature Medicine, le Bureau du Renseignement et de la Recherche (INR) du Département d’État a publié un rapport de renseignement qui a circulé au sein des agences de sécurité. D’abord rapporté par The DisInformation Chronicle, le rapport INR est marqué « NON CLASSIFIÉ/POUR USAGE OFFICIEL SEULEMENT. »

Le rapport INR documente un briefing que des scientifiques non gouvernementaux ont donné aux officiels du Département d’État, minimisant la possibilité d’un accident de laboratoire en Chine et citant l’article « Proximal Origin ». Les noms des scientifiques qui ont briefé le Département d’État sont restés inconnus jusqu’à il y a quelques années, lorsque des courriels ont révélé qu’un des scientifiques était Kristian Andersen, apparemment citoyen du Danemark, et non des États-Unis.

« Avions-nous un ressortissant étranger qui s’est introduit dans les agences de renseignement et a convaincu des officiels seniors de ne pas enquêter sur une affaire ? » a déclaré un représentant du Département d’État qui n’était pas habilité à parler aux médias. « C’est une question de contre-espionnage. Nous avons besoin d’une enquête professionnelle des forces de l’ordre ».

L’implication d’Andersen a été révélée dans un courriel de fin 2020 envoyé par l’officiel du Département d’État David Feith, dans lequel Feith écrivait qu’Andersen avait briefé le Département d’État pour leur rapport INR de mars 2020. « En fait, on m’a dit que lors d’un briefing organisé par l’INR plus tôt cette année, [Andersen] a déclaré que plusieurs caractéristiques qui avaient initialement soulevé des questions dans son esprit ont été par la suite dissipées par une analyse plus détaillée » a expliqué Feith par courriel. « Notamment, c’est cette analyse de suivi, mentionnée par Andersen lors de la discussion avec l’INR… ».

Sur la base du briefing d’Andersen et de ses collègues, le rapport INR du Département d’État a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que le virus provenait d’un laboratoire. « Les scientifiques américains ont déclaré que, bien qu’ils ne puissent pas complètement exclure ce scénario, il était improbable et non soutenu par les preuves disponibles ».

Mais, le 16 avril 2020, un mois après avoir briefé le Département d’État, Andersen a envoyé un message sur la messagerie Slack à ses co-auteurs de « Proximal Origin ». Ce message contredit ce que les scientifiques ont dit au Département d’État.

« Je ne suis toujours pas totalement convaincu qu’aucune culture (ndlr : en laboratoire) n’a été impliquée » a écrit Andersen à ses co-auteurs, un mois après avoir briefé le Département d’État en disant qu’un accident de laboratoire n’était pas soutenu par les preuves. « Nous ne pouvons pas non plus complètement exclure l’ingénierie (pour la recherche fondamentale). » Andersen a ajouté qu’une partie critique du virus appelée le site de clivage de la furine « pourrait encore avoir été insérée » dans le virus.

Le chercheur Andreas Martin Lisewski de l’Université Constructor en Allemagne a publié une étude récente soutenant le soupçon d’Andersen selon lequel un site de clivage de la furine a été inséré dans le virus COVID appelé SARS-CoV-2. Après avoir analysé la séquence, Lisewski a conclu que le site de clivage de la furine du SARS-CoV-2 provenait d’un virus MERS construit en laboratoire. Bien que les médias traditionnels aient ignoré ces informations, le virologue Christian Drosten de l’Université Charité à Berlin a présenté ces conclusions selon lesquelles le virus SARS-CoV-2 n’était pas naturel lors d’une réunion de l’Organisation mondiale de la Santé en février dernier.

« Je ne vois pas comment ce n’est pas une question de tromperie criminelle et de contre-espionnage », a déclaré le représentant du Département d’État. « Cela dépasse largement le seuil requis pour un grand jury. »

Lors d’une déposition sous serment au Congrès, Andersen a témoigné qu’il avait également briefé la CIA et le FBI, bien que la nature et le moment de ces discussions restent flous.

Alors que l’étau se resserre sur Andersen, il cherche à s’installer en dehors des États-Unis et a apparemment trouvé un nouveau foyer à l’Université d’Oslo. Ce déménagement représenterait une chute précipitée de statut pour Andersen, car l’Institut de Recherche Scripps a été classé parmi les programmes scientifiques les plus influents au monde.

Andersen n’a pas répondu à nos questions et nos demandes répétées de commentaires envoyées à son courriel Scripps.

Trouver refuge

« J’ai entendu de plusieurs sources qu’un groupe de scientifiques de l’Université d’Oslo travaillent à recruter Andersen, et que cela pourrait être finalisé dans un proche avenir », a déclaré Sigrid Bratlie, biologiste moléculaire et conseillère senior au Langsikt Policy Centre en Norvège.

La campagne pour trouver un poste pour Andersen à l’Université d’Oslo a apparemment commencé en octobre dernier lorsque les professeurs Anne Spurkland, Rein Aasland et Nils Christian Stenseth ont invité Andersen à donner une conférence sur le campus d’Oslo. Nelseth a longtemps vanté les recherches d’Andersen. En 2021, il a publié un article avec la scientifique du WIV Shi Zhengli qui rejetait la possibilité d’un accident de laboratoire à Wuhan, citant l’article « Proximal Origin » d’Andersen.

Masquant « les faits et la fiction » de la pandémie de COVID, Andersen a affirmé lors de la conférence d’octobre que les critiques de ses recherches étaient de simples attaques politiques propagées par des théoriciens du complot, notamment en citant deux chercheurs d’Oslo présents dans l’audience : Sigrid Bratlie et Gunnveig Grødeland, professeur à l’Université d’Oslo.

La conférence d’Andersen à Oslo a été sponsorisée par la Société Norvégienne d’Immunologie, qui a ensuite publié des excuses. « La conférence de Kristian Andersen a conclu en affirmant que, sur la base de ses conclusions, le SARS-CoV-2 provenait nécessairement d’un animal sur le marché humide de Wuhan » peut-on lire dans la déclaration. « Avec le recul, malheureusement, il semble que le but de sa conférence était d’arrêter un débat ouvert sur ce sujet en Norvège » .

Malgré cela, Stenseth, Spurkland et Aasland ont aidé à la nomination d’Andersen à un poste à l’Académie Norvégienne des Sciences et des Lettres. Il y a deux mois, l’Académie a accepté la nomination d’Andersen.

La position exacte créée pour Andersen à l’Université d’Oslo reste floue. Stenseth, Spurkland et Aasland n’ont pas répondu aux questions et aux demandes répétées de commentaires que nous leur avons envoyées par courriel. Les officiels de l’Université d’Oslo contactés par courriel n’ont pas non plus répondu.

L’arrivée d’Andersen à Oslo risque d’être accueillie avec une certaine appréhension. La semaine dernière, Bratlie a publié un livre bien accueilli en Norvège intitulé « The Wuhan Mystery – the hunt for the origins of the covid pandemic ». Le livre de Bratlie soutient que la pandémie a probablement commencé par un accident de laboratoire à Wuhan, des preuves qui ont ensuite été dissimulées par des scientifiques internationaux pour protéger leurs réputations, leurs emplois et leur financement. Cette dissimulation, argue-t-elle, entrave la capacité de la société à se préparer aux futures pandémies.

Bratlie a déclaré que les scientifiques ont des inquiétudes légitimes concernant le climat actuel pour la recherche dans l’Amérique de Trump, mais que ces préoccupations devraient être équilibrées avec le besoin de protéger les principes démocratiques et l’intégrité académique.