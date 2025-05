Le directeur de l’Institut national de la santé (NIH), le Dr Jay Bhattacharya, a ordonné il y a deux semaines la suspension immédiate de toutes les activités dans un laboratoire de haute sécurité situé à Frederick, dans le Maryland. Cette décision intervient à la suite d’un incident grave de biosécurité survenu début mars, mais qui n’a été porté à l’attention du Dr Bhattacharya que plusieurs semaines plus tard.

Two weeks ago, I ordered all work to halt at a high biosecurity risk @nih lab located in Frederick, MD. I did this because of a serious incident involving biosafety that had occurred in early March, but which did not cross my desk until weeks later.

Le laboratoire, situé sur la base militaire de Fort Detrick et relevant de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), est spécialisé dans la recherche sur des maladies infectieuses mortelles telles que le SARS-CoV-2, le virus Ebola, la fièvre de Lassa et l’encéphalite équine de l’Est. Ces travaux, menés dans des conditions de biosécurité de niveau 4 (BSL-4), nécessitent des protocoles stricts pour garantir la sécurité des chercheurs et du public.

Un incident lié à un différend personnel

Selon les informations révélées par le Dr Bhattacharya, l’incident à l’origine de cette suspension découle d’un différend personnel entre deux chercheurs. Un contractant du laboratoire aurait délibérément percé un trou dans une combinaison de biocontenancement, un équipement de protection individuelle (EPI) essentiel que les chercheurs doivent porter lorsqu’ils manipulent des pathogènes dangereux. Cet acte de sabotage aurait pu entraîner une fuite de laboratoire, mettant en danger non seulement les chercheurs, mais aussi potentiellement le public.

Une enquête en cours a permis de découvrir un problème plus large : une culture de sécurité déficiente au sein du laboratoire, un problème qui, selon le Dr Bhattacharya, remonterait à l’administration Biden. « Dès que j’ai été informé de cet incident, j’ai immédiatement ordonné l’arrêt de toutes les activités et la sécurisation de tous les pathogènes dangereux, avec l’accord du secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr. », a déclaré le directeur du NIH.

Une pause jusqu’à nouvel ordre

Le Dr Bhattacharya a été clair : « le laboratoire ne rouvrira pas tant qu’il ne sera pas convaincu que les activités peuvent reprendre sans aucun risque pour la sécurité publique ». « Plus de pandémies générées par des laboratoires ! », a-t-il insisté, soulignant l’urgence de réformer les pratiques de sécurité dans ce type d’installations. Pendant cette suspension, tout le travail de recherche est interrompu, et l’accès au laboratoire est limité au personnel essentiel.

Une critique des médias

Le Dr Bhattacharya a également tenu à répondre à une couverture médiatique qu’il juge biaisée. Selon lui, un article publié par WIRED a utilisé cet incident pour dépeindre le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., comme étant « anti-science ». « Le secrétaire Kennedy agit de manière responsable pour protéger le public d’un laboratoire à haut risque avec un mauvais bilan en matière de sécurité, mais cela a été ignoré dans leur article », a déploré le Dr Bhattacharya, dénonçant ce qu’il considère comme une déformation des faits.

Robert F. Kennedy Jr. et la fin du financement des recherches sur le gain de fonction

Le 5 mai 2025, lors de la signature du décret présidentiel interdisant le financement fédéral des recherches sur le gain de fonction, Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé, a prononcé un discours marquant. « Anthony Fauci a essentiellement relancé la course aux armes biologiques et l’a fait sous le prétexte de développer des vaccins — déplaçant finalement ses expériences à l’étranger, principalement dans le laboratoire de Wuhan », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le président Trump, en signant ce décret, avait pris des mesures pour « mettre fin à ce type de recherche dans ce pays et cesser de le financer à l’étranger ». Ce discours, suivi d’une session de questions réponses, a été largement relayé sur les réseaux sociaux.

Pour plus de détails sur ce décret, consultez l’article de France Soir : Trump signe un décret interdisant le financement fédéral des recherches sur le gain de fonction.

Un contexte de préoccupations croissantes

Cet incident intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité des laboratoires de haute sécurité aux États-Unis. Des experts et des utilisateurs de la plateforme X ont réagi avec indignation, certains appelant à des poursuites judiciaires contre le contractant responsable de l’acte de sabotage. D’autres ont rappelé des incidents passés à Fort Detrick, notamment des violations de biosécurité signalées en 2019, qui avaient conduit à une suspension temporaire des recherches par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Des scientifiques comme le Colonel Lawrence Sellin, ancien directeur de recherche dans le laboratoire P4 de Fort Detrick, considère Fort Detrick comme le laboratoire où des virus comme celui de la covid-19 aurait pu être fabriqués en partie avec sa fermeture en 2019. Il avait déclaré que la collaboration avec la Chine et le gouvernement chinois continuait sur différents virus et pathogènes (ce qui peut s’apparenter à de la haute trahison) : « Anthony Fauci semble encore financer le gain de recherche fonctionnelle qui a eu lieu au cours des deux dernières années. Et que l'armée chinoise est impliquée dans la planification et l'exécution de cette recherche. »

Des fuites de laboratoires : un problème récurrent

Cet incident s’inscrit dans une longue série de fuites et d’accidents dans des biolaboratoires à travers le monde. Selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 2020, environ 1 500 incidents de biosécurité ont été signalés dans des laboratoires de niveau BSL-3 et BSL-4 entre 2000 et 2020, dont 15 % ont entraîné des infections chez le personnel. Aux États-Unis, un rapport de 2014 du Government Accountability Office (GAO) a révélé que les laboratoires de Fort Detrick avaient signalé 16 expositions potentielles à des pathogènes en 2010, contre seulement 8 en 2007, une augmentation attribuée à une meilleure déclaration des incidents, mais aussi à des failles persistantes dans les protocoles de sécurité.

Des exemples historiques illustrent la gravité de ces incidents : en 1979, une fuite dans un centre de recherche soviétique à Sverdlovsk a libéré de l’anthrax, causant la mort d’au moins 68 personnes. Plus récemment, en 2007, une fuite dans un laboratoire britannique à Pirbright a provoqué une épidémie de fièvre aphteuse, entraînant des pertes économiques majeures. Ces incidents soulignent les risques associés à la manipulation de pathogènes dangereux, en particulier dans le cadre de recherches controversées comme celles sur le gain de fonction.

Le Dr Bhattacharya et son équipe s’engagent à réévaluer complètement la culture de sécurité du laboratoire avant de permettre la reprise des activités. Cet événement met en lumière les défis persistants liés à la gestion des recherches sur les pathogènes dangereux et la nécessité d’une vigilance accrue pour prévenir des catastrophes potentielles. Par un dernier post sur X, il rappelle la position affirmée par la Maison-Blanche que la thèse de la fuite de laboratoire est l'hypothèse privilégiée à ce jour comme origine pour le virus de la covid-19. Cette hypothèse a longtemps été caractérisée de "théorie complotiste" par tous les médias traditionnels (en France Le Monde, le Parisien, Libé) qui ne s'étaient pas donné la peine de vérifier.