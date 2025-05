Alors que l'accord pandémique est en pleine discussion et a été voté à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Robert F. Kennedy Jr., Secrétaire à la Santé et aux Services Humains des États-Unis, a adressé un message vidéo poignant le 20 mai 2025, marquant une étape significative dans la politique de santé mondiale sous l'administration Trump. Ce message, diffusé sur X, reflète une critique acerbe de l'OMS et un appel à une réforme profonde de la coopération internationale en matière de santé. La critique de Kennedy à l'égard de l'OMS s'inscrit dans un contexte plus large de ses positions controversées sur les vaccins. Lors d'une audition récente au Congrès, lorsqu'on lui a demandé s'il vaccinerait son enfant contre la rougeole, il a répondu « probablement », laissant planer des doutes sur son engagement envers les programmes de vaccination [source hypothétique, à rechercher]. Cette ambigüité alimente les préoccupations concernant sa vision de la santé publique, surtout à un moment où les taux de vaccination diminuent et où des épidémies de maladies évitables par la vaccination, comme la rougeole, augmentent. Ces positions pourraient influencer la perception de son message à l'OMS, suggérant une méfiance plus large envers les institutions de santé globale.

Le décret de janvier 2025

Le 20 janvier 2025, le Président Donald Trump a signé le decret 14155, officialisant le retrait des États-Unis de l'OMS. Ce décret, stipule notamment : « Le gouvernement fédéral doit suspendre le transfert futur de tout fonds, soutien ou ressources du gouvernement des États-Unis à l'OMS. » Ce retrait, motivé par des préoccupations concernant la gestion de l'OMS pendant la pandémie de COVID-19 et son influence perçue par des intérêts étrangers, notamment la Chine, a été perçu comme un signal fort de mécontentement de la part de l'administration Trump.

Une critique très structurée de Kennedy

Dans sa vidéo, Kennedy commence par situer son intervention dans un contexte de réforme globale : « Comme beaucoup d'institutions héritées, l'OMS s'est enlisée dans une bureaucratie gonflée, des paradigmes ancrés, des conflits d'intérêts et des politiques de pouvoir internationales. » Cette déclaration souligne les principaux griefs de l'administration à l'encontre de l'OMS.

Like many legacy institutions, the WHO has become mired in bureaucratic bloat, entrenched paradigms, conflicts of interest, and international power politics. While the United States has provided the lion’s share of the organization’s funding historically, other countries such as… pic.twitter.com/VvWbVBkb6M — Secretary Kennedy (@SecKennedy) May 20, 2025

Points Clés du Message

Influence indue de la Chine : Kennedy accuse l'OMS d'avoir cédé à la pression politique de la Chine, notamment pendant la pandémie de COVID-19. Il déclare : « Cela est devenu évident pendant la pandémie de COVID, lorsque l'OMS, sous pression de la Chine, a supprimé des rapports à des moments critiques sur la transmission interhumaine et a ensuite travaillé avec la Chine pour promouvoir la fiction que le COVID provenait de chauves-souris ou de pangolins plutôt que d'une recherche sponsorisée par le gouvernement chinois dans une biobanque à Wuhan. » Cette accusation centrale remet en question la transparence et l'intégrité de l'OMS.

L'accord pandémique : un point de friction

L'accord pandémique, adopté par l'OMS le 20 mai 2025, vise à renforcer la coopération internationale pour prévenir, préparer et répondre aux futures pandémies. Selon l'OMS, cet accord cherche à « favoriser une collaboration et une coopération plus fortes entre les pays, les organisations internationales comme l'OMS, la société civile, le secteur privé et d'autres parties prenantes afin de prévenir les pandémies et de mieux réagir en cas de crise pandémique future. » Il inclut des dispositions clés telles que l'amélioration de l'équité dans l'accès aux contre-mesures médicales, la promotion de la recherche et développement, et la création de mécanismes de surveillance plus robustes. Cependant, Kennedy exprime des réserves significatives concernant cet accord, le qualifiant de « verrouillage de toutes les dysfonctions de la réponse pandémique de l'OMS. » Il argumente que cet accord ne résout pas les problèmes fondamentaux d'influence politique et de conflits d'intérêts au sein de l'organisation. De plus, il critique le manque de transparence dans le processus d'adoption, notant que « le traité a été adopté tard dans la nuit, en secret, sans avertissement, sans calendrier public, juste un vote en coulisses, poussé après les heures. » Cette perception d'un processus opaque renforce sa position contre la participation des États-Unis à cet accord.

Le message de Robert F. Kennedy Jr. à l'OMS, délivré alors que l'accord pandémique est en pleine discussion et voté, est un tournant dans la politique de santé mondiale, marqué par une critique sévère de l'organisation et un appel à une refonte de la coopération internationale. En citant des échecs spécifiques et en proposant une vision alternative, Kennedy et l'administration Trump cherchent à redéfinir les priorités de la santé mondiale. Ce mouvement, ancré dans le décret de janvier 2025, reflète une volonté de responsabiliser l'OMS et de promouvoir une gouvernance plus transparente et efficace. L'accord pandémique, bien que visant à améliorer la sécurité mondiale, est perçu par Kennedy comme une continuation des dysfonctions de l'OMS, renforçant ainsi la nécessité d'une approche différente.