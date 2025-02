Un tournant sensationnel dans la politique de santé : le bond en avant audacieux du mouvement MAHA

Le mouvement MAGA (Make America Great Again) a pris vie avec l'élection de Donald J. Trump, 47ᵉ président des États-Unis d'Amérique le 6 novembre 2024. Il aura fallu attendre le 20 janvier 2025 et l'inauguration du président à la Maison-Blanche pour prendre la mesure et l'ampleur du mouvement aux États-Unis, mouvement critiqué dans les médias mainstream subventionnés qui sont de plus en plus à court d'argument et s'inscrivant à contre-sens de l'Histoire et de la volonté des citoyens. Dans ses premiers jours à la Maison-Blanche, Trump signait 73 décrets afin de mettre son administration en marche sans perdre de temps. Un de ces décrets était la création du DOGE (département d'efficacité gouvernementale) sous la direction d'Elon Musk dont la tâche difficile était de trouver toutes les économies possibles et rapidement dans le but de montrer au peuple américain, aux électeurs, qu'il était effectivement possible de réduire les dépenses. Et, c'est chose faite. Au-delà de toutes attentes même puisque dans l'attente des nominations des mousquetaires (Gabard, Patel et Kennedy), un process qui prend toujours du temps et que Trump savait qu'il serait forcément ralenti par ses opposants Démocrates dans l'optique de rendre difficile son mandat - de le pourrir pour parler clairement, le scandale de l'USAID gate a éclaté.

Cette dynamique a officiellement été rejoint par MAHA (Make America Healthy Again) avec la nomination de Robert Kennedy comme nouveau secrétaire à la Santé et aux Services sociaux le 13 février 2025. Le mouvement MAHA prend donc son envol suite à des semaines d'attente marquées par l'audition de plusieurs heures de Robert Kennedy Jr. devant le Sénat, avec un soutien populaire important, mais des attaques sans commune mesure de tous les médias subventionnés. Sitôt nommé, il fallait que le mouvement MAHA, lancé à l'été 2024 quand Kennedy, candidat à la présidentielle, s'est finalement rallié à Donald Trump, prenne vie. La conférence de presse MAHA permettait donc de lancer officiellement MAHA rassemblant plusieurs intervenants clés, dont le sénateur Ron Johnson et Del Bigtree, pour discuter des enjeux de santé publique dès la nomination de Robert F. Kennedy Jr.

Cet article évoque les moments forts du mouvement MAHA (Make America Healthy Again : rendre sa santé à l’Amérique) et les sujets clés sur la santé publique, la transparence gouvernementale et la sécurité des vaccins. La nomination de Robert Kennedy marque donc un tournant décisif dans le mouvement « Make America Healthy Again» (MAHA) puisque celui-ci prend une réalité opérationnelle. Les intervenants soulignent aussi l'importance d'une approche collaborative pour résoudre les problèmes de santé de la nation.

Del Bigtree, directeur de la communication de Robert F. Kennedy Jr., a ouvert la conférence en exprimant sa gratitude envers le président Donald Trump pour sa nomination audacieuse : « C'est un moment historique pour les États-Unis, un moment de transparence radicale et d'espoir véritable. »

Ensuite, le sénateur Johnson a partagé son enthousiasme et l’énergie qu’il retirait de la nomination de Kennedy, soulignant son engagement envers la lutte pour la transparence et la santé des enfants. « Bobby Kennedy s'est dédié à ce qu'il décrit comme une transparence radicale », a-t-il affirmé, espérant une nouvelle ère de collaboration bipartite. Sénateur Johnson s’était ouvert à France-Soir dans des termes identiques, rappelant que « la liberté d’expression est un pilier essentiel pour préserver notre prospérité ».

La question controversée des vaccins et des effets secondaires potentiels a été abordée par Del Bigtree reprenant les mots de Robert Kennedy Jr. lors de son audition devant le Sénat. Il a critiqué le manque d'études de sécurité rigoureuses, affirmant : « Il est temps d'exiger des essais cliniques avec placebo pour chaque vaccin administré à nos enfants. » Il a également mis en lumière les effets secondaires documentés, mais souvent ignorés, comme le syndrome de Guillain-Barré et l'encéphalite, présents dans les notices des vaccins.

La santé des enfants et les maladies chroniques touchent particulièrement Robert Kennedy Jr., puisqu’il a fondé l’association Children’s Health Defense qu’il a présidé jusqu’à récemment, passant le flambeau à l'avocate Mary Holland. Il n’est donc pas étonnant que l'un des points saillants de la conférence ait porté sur l'augmentation alarmante des maladies chroniques chez les enfants. « Nous devons comprendre les causes profondes de cette épidémie de maladies chroniques », a insisté Bigtree. Le mouvement MAHA appelle à des recherches approfondies pour identifier les facteurs environnementaux et alimentaires.

Les médias et l'industrie pharmaceutique en ont aussi pris pour leur grade en étant vivement critiqués par Del Bigtree, notamment dans leur rôle de désinformation du public. « Les médias traditionnels sont en train de se rendre eux-mêmes obsolètes », a-t-il averti, appelant à une couverture journalistique honnête et rigoureuse.

Enfin il était essentiel d’évoquer l'avenir selon le mouvement MAHA. Bigtree a alors présenté des initiatives concrètes pour améliorer la santé publique, notamment en réformant les programmes de nutrition scolaire et en promouvant une alimentation saine. « Notre objectif est de créer un écosystème pour une véritable santé proactive, en travaillant avec chaque praticien qui fait du changement de mode de vie un choix prioritaire », a-t-il déclaré.

Cette conférence MAHA marque un tournant significatif dans le discours sur la santé publique aux États-Unis. Avec Robert F. Kennedy Jr. à la barre, le mouvement MAHA s'engage à lutter pour une transparence radicale et une réforme en profondeur des politiques de santé, promettant de transformer la santé des Américains grâce à une approche collaborative basée sur des preuves. À suivre avec les premières annonces.

Une question se pose :

comment ce vent de changement sur la santé publique des Américains viendra-t-il impacter la santé des Français ?

Une des questions qui est sur les lèvres de nombreux observateurs est : « quand est-ce que Kennedy va suspendre l'autorisation des vaccins à ARN messager contre la Covid ? » D'après les mieux informés, ce ne serait qu'une question de temps.