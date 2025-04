"Apprenez de vos échecs !", dit Macron depuis Madagascar

"Apprenez de vos échecs !", "Restez intranquilles !" Emmanuel Macron a donné jeudi depuis Madagascar sa très étonnante recette de l'engagement et du succès devant des jeunes talents d'Afrique, se disant lui-même toujours "insatisfait" après huit années au pouvoir.

"Il faut prendre son risque. Parfois on réussit, parfois on perd. (...) La pire des choses ce serait de ne pas tenter", a lancé le président français lors d'un échange avec les "Young Leaders", à Antananarivo au côté de son homologue malgache Andry Rajoelina.

"Notre message, c'est un message d'audace: +Prenez votre risque et ce qui va avec le risque, c'est la possibilité d'échouer, mais apprenez de ces échecs!+", a-t-il ajouté, pontifiant quelque peu.

"Je ne connais aucune grande aventure qui ne repose sur des erreurs multiples à un moment corrigées", a-t-il encore souligné.

Une référence à la dissolution ratée de l'Assemblée nationale en 2024 qui a scindé les forces politiques en trois blocs et rendu impossible toute majorité, réduisant d'autant sa marge de manoeuvre politique?

Le 31 décembre, Emmanuel Macron a pour la première fois ouvertement fait son mea culpa, concédant que la dissolution avait semé "divisions" et "instabilité".

"Beaucoup d'entrepreneurs, de responsables politiques (...) ont beaucoup tenté et beaucoup échoué mais ils se sont relevés lorsqu'ils ont connu l'échec", a-t-il pointé, lui-même très affaibli par la dissolution, et malmené dans les sondages.

"Les seuls défauts terribles, c'est de renoncer, c'est de ne pas apprendre de ses échecs", a-t-il martelé.

Le chef de l'État, devenu président à 39 ans en 2017, avec l'appui de la presse mainsteam, a appelé son public à ne jamais être "trop content de soi" et à ne pas devenir "trop tranquille".

"Ça fait huit ans que j'occupe ces fonctions, il n'y a pas un jour où je ne me réveille en continuant de croire aussi fort aux idées que je porte et à être toujours insatisfait et convaincu qu'il y a encore des montagnes de choses à accomplir", a-t-il dit.

"Quand on est trop content de soi, on devient tranquille, et donc soyez longtemps intranquilles ! C'est une bonne recette pour continuer d'agir", a-t-il assuré.

Andry Rajoelina, devenu chef de l'État encore plus jeune, à 34 ans, a emprunté le même registre. "Ne vous laissez pas décourager. (...) On va toujours vous dire qu'il n'y a pas de solution, que tout est impossible", a-t-il lancé. "J'encourage l'ensemble des jeunes à oser."