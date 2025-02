Le 26 février 2025, Călin Georgescu, candidat indépendant à l’élection présidentielle roumaine de 2024 a été arrêté lors d’un contrôle routier. Cet arrestation serait intervenue alors qu’il se rendait pour déposer son dossier de candidature pour les nouvelles élections présidentielles. Souvent considéré sans réelle preuve à l’extrême droite par les médias subventionnés, Georgescu, très populaire, était arrivé en tête lors des élections de Novembre 2024. Cet événement, survenu dans un climat politique déjà tendu suite à l’annulation de l’élection de novembre 2024 pour cause d’ingérence russe présumée, toujours sans preuve avérée, soulève des interrogations sur les motifs réels de cette arrestation, les preuves à charge, les réactions des parties prenantes et les risques pour la démocratie roumaine. Voici un compte rendu détaillé.

Quand et comment l’arrestation a-t-elle eu lieu ?

L’arrestation de Călin Georgescu a eu lieu le 26 février 2025, alors qu’il circulait en voiture. Selon les informations disponibles, des policiers l’ont interpellé lors d’un contrôle routier de routine, avant de le conduire au bureau du procureur général pour un interrogatoire. Cet acte s’inscrit dans une opération plus large, incluant des perquisitions dans plus de 40 lieux à travers cinq comtés roumains, visant 27 individus soupçonnés de diverses infractions. Au moment de son arrestation, Georgescu s’apprêtait à déposer officiellement sa candidature pour la nouvelle élection présidentielle prévue en mai 2025, après l’annulation du scrutin précédent.

Une première vidéo de son équipe de campagne a été publiée sur X par @marionawfal

Suivie par une seconde :

Pourquoi a-t-il été arrêté ?

Les autorités roumaines ont avancé plusieurs raisons pour justifier cette arrestation :

De fausses déclarations sur le financement de sa campagne : Georgescu est accusé d’avoir déclaré des "dépenses nulles" pour sa campagne électorale de 2024, alors que des enquêtes suggèrent des financements occultes. Ces soupçons s’appuient sur des investigations menées après l’annulation de l’élection par la Cour constitutionnelle, en décembre 2024, suite à des rapports de services de renseignement pointant une influence russe.

: Georgescu est accusé d’avoir déclaré des "dépenses nulles" pour sa campagne électorale de 2024, alors que des enquêtes suggèrent des financements occultes. Ces soupçons s’appuient sur des investigations menées après l’annulation de l’élection par la Cour constitutionnelle, en décembre 2024, suite à des rapports de services de renseignement pointant une influence russe. La communication de fausses informations : Les procureurs estiment que Georgescu a diffusé des informations trompeuses, potentiellement nuisibles à la sécurité nationale. Une récente interview de Mario Nawfal, ne montre pas d’attitude qui correspondrait à une telle accusation.

: Les procureurs estiment que Georgescu a diffusé des informations trompeuses, potentiellement nuisibles à la sécurité nationale. Une récente interview de Mario Nawfal, ne montre pas d’attitude qui correspondrait à une telle accusation. Des liens présumés, mais non avérés avec une organisation étiquetée « fasciste»: Tous les coups sont permis dans cette période électorale et certains on également soupçonné sans preuve que Georgescu serait associé à un groupe extrémiste dirigé par Marian Motocu, accusé de promouvoir des idéologies légionnaires et antisémites, ainsi que de planifier des actions violentes contre des politiciens, des juges et des minorités ethniques.

Ces accusations s’inscrivent dans un contexte de lutte contre les menaces à l’ordre constitutionnel, exacerbées par les tensions entre groupes pro-européens et nationalistes en Roumanie et surtout l’arrivée en tête de Georgescu lors de l’élection présidentielle de novembre 2024.

Y a-t-il des preuves de découverte de cash ?

Plusieurs médias ont rapporté des informations concernant la découverte de cash, cependant ces informations restent floues et aucune preuve directe n’indique que du cash ait été trouvé en possession de Georgescu lui-même lors de son arrestation.

Lors des perquisitions menées le même jour que l’arrestation, les autorités auraient saisi plus de 1,5 million d’euros en espèces, notamment dans les coffres-forts de Horațiu Potra, un proche de Georgescu. Potra, un ancien légionnaire français et dirigeant d’une société militaire privée, avait été arrêté en décembre 2024 pour des soupçons d’organisation de manifestations en soutien à Georgescu. Les autorités n’ont pas encore publié de détails précis sur les saisies liées spécifiquement à son interpellation, laissant place à des spéculations sur la solidité des accusations.

Qu’est-ce qui est vrai ou faux ?

Vrai : des perquisitions ont eu lieu, et de l’argent en espèces a été saisi chez des associés de Georgescu, comme Horațiu Potra.

Faux ou non confirmé : Il n’existe pas, à ce stade, de confirmation officielle que du cash ait été découvert sur Georgescu au moment de son arrestation.

Réactions des uns et des autres

L’arrestation a suscité des réactions polarisées, reflétant les divisions profondes au sein de la société roumaine et au-delà :

Călin Georgescu a dénoncé une « persécution politique», déclarant : « Le système communiste-bolchevique continue ses abus odieux ! Ils cherchent à inventer des preuves pour justifier le vol des élections et pour tout faire afin d’empêcher ma nouvelle candidature à la présidence. »

L’équipe de Georgescu via un message sur Facebook a écrit : « il y a environ 30 minutes, le système l’a arrêté dans la circulation et il a été conduit pour être interrogé par le bureau du procureur général. Où est la démocratie, où sont les partenaires qui doivent défendre la démocratie ? » Des manifestations de soutien ont été annoncées devant le bureau du procureur.

Un porte-parole du parquet parquet roumain a défendu l’action, affirmant : « Cette action fait partie d’une enquête en cours sur des infractions graves qui menacent l’ordre constitutionnel et la sécurité nationale. Nous agissons dans le cadre de la loi pour garantir que les processus démocratiques ne soient pas subvertis par des influences étrangères ou des organisations extrémistes. »

JD Vance, vice-président américain, soutien de longue date de Georgescu, a tweeté : « L’arrestation de Georgescu est un affront à la souveraineté roumaine et un signe inquiétant pour la démocratie en Europe. »

Elon Musk autre soutien international de Georgescu a posté sur X : « La Roumanie mérite sa propre souveraineté ! »

En Belgique, Martin Sonneborn a réagi avec le post suivant sur X : "les choses deviennent de plus en plus amusantes en Roumanie. Quelques heures avant que Calin Georgescu ne puisse déposer sa candidature à l'élection présidentielle, il a été arrêté. Pour rappel : il avait remporté le premier tour, mais celui-ci avait été annulé sans preuves suffisantes…"



Les partisans de Georgescu prévoient des protestations, tandis que ses adversaires, notamment dans les cercles pro-européens, soutiennent l’arrestation comme un moyen de protéger la démocratie.

Parallèle avec les soucis judiciaires de Donald Trump

L’arrestation de Georgescu présente des parallèles frappants avec les ennuis juridiques rencontrés par Donald Trump au cours des quatre dernières années (2021-2024). Comme Georgescu, Trump a été visé par de multiples enquêtes et poursuites – notamment sur le financement de ses campagnes, sur l’insurrection du 6 janvier 2021, et la gestion de documents classifiés – souvent qualifiées par ses soutiens de « chasse aux sorcières » orchestrée par des opposants politiques. Toutes ces plaintes ont été classées.

Les deux figures, populistes et polarisantes, partagent un discours anti-establishment et ont dénoncé leurs démêlés judiciaires comme des tentatives de museler leur influence. Dans le cas de Trump, des saisies controversées, comme celle de Mar-a-Lago en 2022, ont alimenté les soupçons de partialité judiciaire, tout comme les perquisitions chez les associés de Georgescu soulèvent des questions sur la proportionnalité et la légitimité des actions roumaines. Ces similitudes nourrissent un récit transatlantique de leaders très populaires, vilipendés dans les médias mainstream subventionnés, se présentant en martyrs face à un « système » hostile, renforçant leur base tout en divisant davantage leurs sociétés respectives. Une observation a aussi été partagée par Robert Kennedy Jr. qui, en 2022, dans une interview pour France-Soir déclarait : « resistez, resistez, car une fois qu'ils ont le pouvoir, ils ne le rendent jamais. »

Visiblement, ces personnes dérangent le système et le simple fait de dire la vérité en présentant la réalité plutôt qu'un narratif construit pour la circonstance, peu importe qu'il soit vrai ou faux, reçoit de plus en plus de soutiens du peuple. Un ras-le-bol de ces élites fédéralistes qui agissent uniquement dans leur intérêt sans respecter les citoyens si l'on en croit un récent sondage France-Soir/BonSens.org.

Conséquences et danger pour la démocratie

L’arrestation de Călin Georgescu pourrait avoir des répercussions majeures :

Division interne - Elle risque d’aggraver les tensions entre nationalistes et pro-européens, alimentant un climat de méfiance envers les institutions. Les partisans de Georgescu y voient une tentative de museler un opposant populaire, tandis que les autorités insistent sur la nécessité de contrer les menaces extérieures et internes.

- Elle risque d’aggraver les tensions entre nationalistes et pro-européens, alimentant un climat de méfiance envers les institutions. Les partisans de Georgescu y voient une tentative de museler un opposant populaire, tandis que les autorités insistent sur la nécessité de contrer les menaces extérieures et internes. Impact international - Membre de l’UE et de l’OTAN, la Roumanie se trouve sous pression pour maintenir sa stabilité. Cette affaire pourrait compliquer ses relations avec des partenaires occidentaux, surtout si des figures comme Vance et Musk continuent de critiquer les actions roumaines.

- Membre de l’UE et de l’OTAN, la Roumanie se trouve sous pression pour maintenir sa stabilité. Cette affaire pourrait compliquer ses relations avec des partenaires occidentaux, surtout si des figures comme Vance et Musk continuent de critiquer les actions roumaines. Danger pour la démocratie : deux lectures s’opposent. D’un côté, l’arrestation pourrait être perçue comme une instrumentalisation de la justice pour éliminer un rival politique, fragilisant la confiance dans le système démocratique. De l’autre, si les accusations d’ingérence russe et d’activités extrémistes sont fondées, elle pourrait être vue comme une défense légitime de l’intégrité électorale. La vérité dépendra des preuves présentées dans les semaines à venir.

L’arrestation de Călin Georgescu le 26 février 2025 marque un moment clé dans la crise politique roumaine qui fait suite à la démission du président Iohannis ce 10 février 2025 Entre accusations de corruption, soupçons d’extrémisme et absence de preuves claires sur certaines allégations, cet événement cristallise les enjeux de pouvoir, de souveraineté et de démocratie dans un pays à la croisée des chemins. Les réactions passionnées des parties prenantes et l’incertitude autour des preuves maintiennent le débat ouvert : s’agit-il d’une attaque contre la démocratie ou d’une tentative de la préserver ? L’évolution de l’enquête et la mobilisation populaire seront déterminantes pour l’avenir de la Roumanie.



Pour les pro-Georgescu, c'est une attaque véritable contre la liberté et pour ses opposants, dont les partisans d'une Europe fédéraliste, une menace pour la stabilité ?

Selon une information qui vient juste de paraitre, Georgescu pourrait être libéré prochainement sous conditions : « il serait interdit d'apparition dans les médias mainstream et de créér des comptes sur les réseaux sociaux ». Une forme de censure au grand jour ?