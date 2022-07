John Bolton, ancien responsable à la Maison Blanche, avoue avoir "participé à la planification de coups d’État"

Ancien haut responsable à la Maison-Blanche, John Bolton a déclaré sur la chaine de télévision américaine CNN avoir « aidé à planifier des coups d'État » à travers le monde.

Le haut fonctionnaire américain John Bolton, limogé en 2019 par Donald Trump de son poste de conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a avoué le 12 juillet à l'antenne de CNN, avoir aidé à planifier des tentatives de coups d'État dans des pays étrangers alors qu'il évoquait les évènements du Capitole du 6 janvier 2021.

« En tant que personne qui a aidé à planifier des coups d'État – pas [aux États-Unis], mais [dans] d'autres endroits –, [je peux vous dire] que cela demande beaucoup de travail », a assuré l'ancien haut responsable de la Maison-Blanche à la chaîne américaine. Selon lui, l'ancien président des États-Unis n'avait pas été « assez compétent » pour réussir « un coup d'État soigneusement planifié », comme le relate de son côté Reuters.

Stunning statement from former National Security Advisor John Bolton on CNN just now:



"As someone who has helped plan coup d'état — not here but, you know, other places — it takes a lot of work." pic.twitter.com/3rsSX355ND