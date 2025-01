BRICS une étape de plus : l'Indonésie entre dans le bloc des BRICS d’une manière pleine et entière

Tout semble s'accélérer ces derniers temps, et ce début d'année 2025 ne manque pas de piquant. Les cartes sont rebattues à certains égards, à l'image de l'Autriche de l'Allemagne et du Canada, mais aussi quant à l’émancipation grandissante d’une partie du monde face au dollar et au bloc occidental façon Nouvel Ordre Mondial à la sauce World Economic Forum.

L'Indonésie a "salué" mardi son entrée formelle dans le bloc des BRICS, annonce le Brésil qui vient de prendre la présidence tournante du bloc des économies émergentes, dont la Chine, l'Inde et la Russie font également partie.

L'entrée de la première économie d'Asie du Sud-Est dans le bloc "montre le rôle de plus en plus actif de l'Indonésie dans les questions mondiales et son engagement à renforcer la coopération multilatérale pour créer une structure mondiale plus inclusive et plus juste", a déclaré le ministère des Affaires étrangères indonésien dans un communiqué.

Lundi, le ministère brésilien des Affaires étrangères avait souligné que le pays le plus peuplé du sud-est asiatique "partage avec les autres membres la volonté d'une réforme des institutions de la gouvernance mondiale et contribue de façon positive à la coopération au sein du Sud global".

Jakarta a dit considérer son adhésion aux BRICS comme "une étape stratégique pour améliorer la collaboration et la coopération avec d'autres pays en développement, basée sur le principe d'égalité, de respect mutuel et de développement durable".

La candidature de l'Indonésie avait été approuvée lors d'un sommet des BRICS en 2023, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le pays devient le 10e membre du bloc.

Créé en 2009, ce bloc est de plus en plus considéré comme un contrepoids à l'Occident.

L'Afrique du Sud l'a rejoint en 2010, suivie plus récemment de pays comme l'Iran, l'Egypte, l'Ethiopie ou les Emirats arabes Unis l'an dernier.

Jakarta a exprimé sa "gratitude envers la Russie", qui a présidé le bloc en 2024, "pour son soutien et son leadership visant à faciliter l'adhésion de l'Indonésie", ainsi qu'envers le Brésil.

La coopération entre pays du "Sud global" et la réforme des institutions multilatérales font partie des priorités affichées de la présidence brésilienne des BRICS, qui a débuté officiellement le 1er janvier.

L'un des objectifs, selon le gouvernement du président Luiz Inacio Lula da Silva, est le "développement de moyens de paiement" pour faciliter les échanges commerciaux entre pays membres.

Lors du dernier sommet des BRICS, en novembre, à Kazan, en Russie, les pays du bloc ont évoqué la possibilité de se passer du dollar américain comme devise de référence pour ces échanges.

Dans la foulée, le président élu des Etats-Unis, Donald Trump, a menacé les pays du groupe de "tarifs douaniers de 100%" s'ils créaient "une nouvelle monnaie des BRICS" pour remplacer le dollar.

Le sommet des BRICS doit se dérouler cette année en juillet à Rio de Janeiro.