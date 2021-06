Chine : les couples désormais autorisés à avoir trois enfants

Pour faire repartir la natalité, au plus bas depuis la fondation de la Chine communiste, en 1949, le gouvernement a décidé de supprimer la limite de deux enfants par couple.

Trois enfants par couple chinois

Désormais, les familles chinoises pourront compter trois enfants, et non plus deux. « En réponse au vieillissement de la population (...), un couple est autorisé à avoir trois enfants », a ainsi annoncé dimanche 31 mai l'agence Chine nouvelle, qui cite les conclusions d'une réunion du bureau politique du Parti communiste dirigée par le président, Xi Jinping. Selon cette même source, des « mesures de soutien » aux familles seront également mises en place pour « améliorer la structure démographique de la Chine, répondre activement au vieillissement de la population et préserver les atouts du pays en matière de ressources humaines ». Ces mesures devraient concerner les congés maternité, les soins pédiatriques et occasionner une baisse des coûts de l'éducation.

12 millions de naissances en 2020

La préoccupation du vieillissement de la population chinoise n’est pas nouvelle. En 2016 déjà, Pékin avait mis un terme à la « politique de l’enfant unique », en vigueur depuis plus de trente ans, en autorisant les familles à avoir un deuxième enfant. Sans conséquence sur le rebond de la natalité, comme le montrent les résultats du dernier recensement décennal. Publié il y a quelques semaines, il révèle une forte baisse du taux de natalité dans le pays, qui reste néanmoins le plus peuplé au monde. En 2020, 12 millions de naissances ont été enregistrées, contre 14,65 millions l’année précédente. Passant à 10,48 naissances pour 1 000 habitants, le taux de natalité a atteint son niveau le plus bas depuis la fondation de la Chine communiste en 1949.

Comment expliquer cette baisse de la natalité dans le pays ? Interrogé par Le Monde en 2019, Tang Jun, spécialiste du vieillissement de la population à l’institut de sociologie de l’Académie des sciences sociales de Chine, expliquait que « les jeunes sont plus réticents à l’idée de faire des enfants parce que le coût de la vie, et en particulier de l’éducation, est très élevé en Chine ». D’autres facteurs, comme le recul du nombre des mariages, une fertilité plus tardive des femmes, et l’excès du nombre d’hommes par rapport aux femmes, lié à la préférence traditionnelle des couples pour les enfants de sexe masculin, sont aussi pointés du doigt.

Un vieillissement de la population chinoise

Résultat, la population chinoise vieillit inexorablement. D’après le dernier recensement décennal, le pays compte aujourd’hui 18,7 % d’habitants âgés de 60 ans et plus, soit une hausse de 5,44 points de pourcentage par rapport à 2010. À l'inverse, la population d'âge actif (15 à 64 ans) ne représente plus que 63,35 % du total, soit un recul de 6,79 points en dix ans.

D’après les démographes, si le pays ne fait repartir sa natalité, il pourrait connaître un scénario similaire à celui connu par le Japon et la Corée du Sud, avec une baisse de la population et un excès de personnes âgées par rapport aux jeunes et aux actifs. Ce ne sera aussi qu’une question de temps avant que l’Inde, qui compte 1,38 milliard d’habitants en 2020, selon les estimations de l’ONU, ne devienne le pays le plus peuplé au monde.

Mais ces mesures seront-elles suffisantes pour inciter les couples à avoir plusieurs enfants ? Interrogée par l’AFP, Ye Liu, spécialiste en développement international au King's College de Londres, estime que cette nouvelle politique a « peu de chances de faire remonter considérablement le taux de natalité ». « Le pouvoir met la responsabilité du vieillissement de la population sur les familles sans engagements financiers concrets », analyse-t-elle.