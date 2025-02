Karoline Leavitt, Secretaire de presse à la Maison-Blanche, prend la défense de l'administration Trump et défie les médias

En conférence de presse, Karoline Leavitt, secrétaire de presse de l'administration Trump, qui s’est illustrée dès sa première conférence de presse par un aplomb exceptionnel, a abordé plusieurs sujets brûlants qui préoccupent les électeurs américains. Karoline Leavitt s’en prend aux médias sur leur opposition présumée à la réduction du gaspillage, de la fraude et des abus, qui pourrait marquer un retour aux relations tendues entre l’administration Trump et la presse !

Points clés de la communication de la Maison-Blanche

Un contexte de tension accrue – les commentaires de Leavitt surviennent dans un climat de méfiance croissante entre l’administration Trump et les médias traditionnels, exacerbé par les 73 ordres exécutifs signés par Trump en un mois, visant à réduire les dépenses jugées inutiles, comme les 37 millions de dollars bloqués pour l’Organisation mondiale de la Santé et les 50 millions alloués à des projets controversés à Gaza, selon ses déclarations récentes.

La critique des médias comme protecteurs du marécage ("swamp") – Leavitt accuse directement les médias de s’opposer aux coupes budgétaires parce qu’elles menacent leurs « accès au marécage politique, » une référence au système bureaucratique qu’elle et Trump cherchent à démanteler, comme elle l’a souligné dans une conférence de presse citée par The Guardian le 29 janvier 2025, où elle a dénoncé les « programmes DEI illégaux » et les initiatives écologiques comme des gaspillages.

Avec un nouveau protocole médiatique à la Maison-Blanche – Leavitt a annoncé l’ouverture des briefings à des « nouvelles voix médiatiques, » incluant des influenceurs et des journalistes indépendants, une rupture avec les pratiques traditionnelles qui privilégiaient les grandes chaînes, visant à contourner ce qu’elle perçoit comme une couverture biaisée, selon un rapport de C-SPAN publié récemment.

Implications pour la transparence et l’information – Cette approche soulève des questions sur la transparence gouvernementale, alors que des initiatives mondiales, comme celles décrites par le Reuters Institute, prônent un accès accru aux données publiques, mais le rôle des médias dans ce cadre est encore débattu, surtout face à une administration qui privilégie des canaux alternatifs.

Des réactions polarisées sur X – Sur la plateforme X, des utilisateurs comme DOGEai et Jacob Palmer soutiennent Leavitt, affirmant que les médias protègent leurs intérêts financiers, avec des commentaires comme « ils sont contre parce que cela coupe leur financement » reflétant une méfiance croissante envers les médias traditionnels parmi certaines communautés en ligne.

Le défi juridique et politique en toile de fond – Le discours de Leavitt s’inscrit dans un contexte de contestations, notamment sur l’ordre exécutif de Trump visant à abolir la citoyenneté par droit du sol, contesté par 22 procureurs généraux d’État, un enjeu qui alimente les tensions avec les médias, selon des analyses publiées par The Guardian le 29 janvier 2025.

Le rôle des médias dans la démocratie – Les accusations de Leavitt remettent en question le rôle des médias comme chiens de garde, alors que des études comme celle du Sanford School of Public Policy à Duke soulignent leur importance pour la reddition des comptes, mais aussi leur vulnérabilité face aux pressions politiques dans un climat de polarisation.

Stratégie communicationnelle de Trump – La vidéo illustre une stratégie continue de confrontation avec les médias, héritée de l’ère Trump, où Leavitt, à 26 ans la plus jeune secrétaire de presse de l’histoire, incarne une voix combative, défiant les journalistes avec des phrases comme « Nous ne serons pas découragés par des gens comme vous » renforçant l’image d’une administration en guerre contre l’establishment médiatique.

Impact sur la couverture d’information – Cette posture risque de fragmenter davantage la couverture médiatique, avec des médias traditionnels accusés de partialité et des voix alternatives gagnant en influence, compliquant l’accès à une information unifiée, un phénomène observé dans des démocraties comme les États-Unis et le Royaume-Uni, selon le Reuters Institute.

Sur la vidéo plus particulièrement

Une approche questionnée par les médias mais populaire : dans les districts traditionnellement républicains, certains électeurs se sont montrés préoccupés par ce qu'ils appellent une "approche à la tronçonneuse" concernant les coupes budgétaires. Ils s’inquiètent de la manière dont ces réductions ont été mises en œuvre, les qualifiant de bâclées. Cependant, Karoline Leavitt a répondu avec vigueur, soulignant que malgré quelques critiques, « la réponse écrasante du peuple américain est un soutien à ce que fait cette administration. »

Les journalistes semblent porter leur attention sur les points négatifs sans regarder l’engouement populaire. A cet effet, elle a cité un sondage de CBS affirmant que « 70 % des Américains pensent que le président Trump tient ses promesses électorales ». Leavitt a insisté sur le fait que l'administration est déterminée à réduire le gaspillage, la fraude et les abus, des promesses de campagne que Trump semble tenir, contrairement à ses prédécesseurs démocrates.

La lutte contre la fraude : un combat prioritaire – mais pas pour les médias ? L'un des sujets centraux de la conférence était la fraude, notamment dans le domaine de la sécurité sociale. Leavitt a évoqué un rapport de l'Inspection générale de l'administration de la Sécurité sociale révélant que 71 milliards de dollars avaient été perdus à cause de la fraude entre 2015 et 2022. Elle a souligné que cette administration est engagée dans la détection et la réduction de la fraude, des gaspillages et des abus. « Nous savons aussi qu'il y a eu des fraudes à grande échelle, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale », a-t-elle déclaré, ajoutant que l'administration ne sera pas dissuadée par les critiques des médias.

Un bras de fer avec la presse : Leavitt n'a pas mâché ses mots vis-à-vis des médias, les accusant d'être « clairement et catégoriquement opposés à la réduction des gaspillages, des fraudes et des abus. » Elle a exprimé son incompréhension face à cette opposition médiatique, soulignant que les contribuables américains en difficulté ne souhaitent pas voir leurs impôts dilapidés dans des projets qu'ils jugent futiles à l'échelle internationale. Elle a également évoqué le financement de projets controversés à l'étranger, tels que les mastectomies au Mozambique, estimant que « le peuple américain ne devrait pas financer » de telles initiatives.

Une administration déterminée à avoir des résultats : malgré les critiques, Karoline Leavitt a fermement défendu les actions de l'administration Trump, en insistant sur leur engagement à tenir les promesses de campagne et à protéger les contribuables américains. "C'est un problème qui doit être réglé, et le président Trump va le faire," a-t-elle conclu avec détermination.

Ce discours souligne la volonté de l'administration de poursuivre ses réformes, tout en naviguant dans un climat politique et médiatique complexe. Les tensions mises en lumière lors de cette conférence montrent un fossé grandissant entre les politiques de l'administration et certaines perceptions médiatiques, un terrain sur lequel Leavitt semble prête à se battre.