Un don de la famille Ben Laden à la fondation du prince Charles fait polémique

Selon une enquête du Sunday Times, publiée le 31 juillet, la fondation caritative du prince Charles aurait accepté un don d’un million de livres de la part de la famille d’Oussama ben Laden, cerveau des attentats du 11 septembre 2001. L’image de l’héritier du trône est un peu plus écornée, tandis qu’il multiplie les scandales liés à des donateurs.

Un don "soigneusement étudié", selon la fondation

La Prince of Wale’s Charitable Fund (PWCF) a perçu un don de plus d'un million de livres de la part des demi-frères du terroriste Oussama ben Laden, selon le Sunday Times. L’article révèle que l’héritier de la couronne britannique aurait reçu personnellement Bakr ben Laden dans sa résidence officielle, à Clarence House, le 30 octobre 2013.

La maison royale de Londres a rapidement contesté ces déclarations, affirmant que le prince Charles n’a pas pris la décision lui-même d’accepter la somme. Selon Sir Ian Cheshire, président de la fondation caritative : "Le don du cheik Bakr Ben Laden en 2013 a été soigneusement examiné par les administrateurs de la PWCF à l'époque. Une enquête minutieuse a été menée, avec des informations recherchées auprès d'un large éventail de sources, y compris le gouvernement. La décision d'accepter le don a été entièrement prise par les administrateurs".

Les membres de la fondation ont d’ailleurs jugé que les actes terroristes d’Oussama ben Laden ne devaient pas "ternir la famille". En vérité, ce nouveau tollé embarrasse surtout le prince Charles, qui multiplie les scandales liés à des donateurs.

Les dons embarrassants perçus par la PWCF

En début d’année, une enquête avait été ouverte par la Scotland Yard concernant l’ancien valet adjoint du prince, Michael Fawcett, qui aurait usé de son influence pour aider l’homme d’affaires saoudien Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz "pour obtenir une décoration". Le prince Charles a ainsi nommé l’homme saoudien "commandeur de l'Empire britannique", un titre qui permet d’appuyer la demande de nationalité britannique, selon le Sunday Times.

Par ailleurs, le Point indique que la PWCF "aurait accepté de recevoir plusieurs centaines de milliers d'euros d'un donateur russe". Niant les faits, le président de la fondation caritative Douglas Connell avait démissionné en 2021. Mais l’affaire a fait l’objet d’une enquête.

En juin, selon de nouvelles révélations du Sunday Times, le prince Charles aurait accepté près de trois millions d’euros en liquide et en plusieurs fois, entre 2011 et 2015 de la part du Cheikh Hamad bin Jassim, ancien Premier ministre du Qatar. Ces donations ont été perçues lors d'une rencontre dans sa résidence officielle de Clarence House. "Les dons de bienfaisance reçus du cheikh Hamad ben Jassem ont été transmis immédiatement à l'une des organisations caritatives du prince, qui a procédé à une gouvernance appropriée et nous a assuré que toutes les procédures avaient été correctement suivies", a toutefois affirmé un communiqué de Clarence House.

En réalité, le Prince Charles n’a pas commis de transactions illégales, mais "son erreur est d'avoir accepté en privé de grosses sommes de la part d'hommes d'affaires étrangers - dont certains ont été accusés de malhonnêteté, au lieu de collecter ces fonds en toute transparence", note le journaliste d'investigation Tom Bower dans le Daily Mail.

Alors que le prince Charles doit succéder à la reine Elisabeth II, sa côte de popularité est en forte baisse auprès des Britanniques, qui ont tendance à préférer le prince William...