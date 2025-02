Elon Musk : soutien technologique de Trump et le défenseur Inattendu de Kennedy Jr. Les Etats-Unis en mode actions-réactions, les Européens en commentateurs

Aux États-Unis ainsi qu’outre atlantique en France, les critiques fusent sur la relation entre Donald J. Trump et Elon Musk. Les médias allant jusqu’à leur prêter le fait qu’ils allaient se battre entre eux dans une forme moderne du combat de chefs. Leur réponse ne se fit pas attendre avec les deux hommes qui apparurent ensemble lors d’une interview de Sean Hannity sur Fox News.

Elon Musk, connu pour ses entreprises innovantes comme Tesla, SpaceX et X, considéré comme une figure clé dans l'administration de Donald Trump par les médias, se décrit comme étant, non comme une personnalité politique, mais comme un pilier technologique. Elon Musk, à la tête du Département de l'Efficacité Gouvernementale (DOGE), a non seulement exprimé son soutien indéfectible à Trump, mais aussi défendu Robert F. Kennedy Jr., le Secrétaire à la Santé et aux Services Humains (HHS), contre les accusations d'anti-scientisme. Voici une analyse détaillée de cette interview captivante, en suivant le fil des tweets de The Vigilant Fox. Voici ces révélations, traduites et commentées en français.

Elon Musk déclare son amour pour Trump - L'interview commence par une déclaration aussi surprenante qu'inhabituelle en politique, mais claire d'Elon Musk : « J'aime le président. Je veux juste être clair à ce sujet. » Cette affirmation a immédiatement mis en lumière la relation positive entre Musk et Trump. Musk a poursuivi en critiquant les attaques médiatiques incessantes contre Trump, soulignant que malgré les nombreuses heures passées en sa compagnie, il n'a jamais vu Trump agir de manière cruelle ou malveillante.

Fox News’ Sean Hannity just released Part 1 of his highly anticipated interview with President Donald Trump and Elon Musk.



Musk, who leads the Department of Government Efficiency (DOGE), shared key insights not only on Trump but also on what he believes is needed to fix… pic.twitter.com/KIgvZy9hsC — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 19, 2025

L'endossement accéléré par l'attentat - Musk explique qu’il avait toujours prévu de soutenir Trump, mais l'attentat contre sa personne a accéléré cette décision. « Je comptais le faire de toute façon, mais ça l'a précipité », a-t-il expliqué au journaliste. Cette déclaration montre non seulement l'engagement de Musk envers Trump mais aussi comment des événements dramatiques peuvent influencer la politique.

Musk also revealed something President Trump didn’t know: he had always planned to endorse him, but the assassination attempt just “sped it up.”



HANNITY: “And then culminating in two assassination attempts which resulted in your endorsement.”



MUSK: “Well, I was going to do it… pic.twitter.com/rWp967ChOI — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 19, 2025

Elon Musk : le support technique de Trump - Elon Musk a décrit une partie de son rôle au sein de DOGE comme étant le « support technique » de Trump, assurant que les ordres exécutifs du Président soient mis en œuvre. « C'est pour cela qu’il est écrit 'support technique' sur mon t-shirt, parce que je suis ici pour fournir au Président un support technologique », a-t-il expliqué. Cette fonction souligne l'importance de la technologie dans la gouvernance moderne et comment Musk utilise ses compétences pour aider à exécuter les politiques de Trump.

Musk described one of his roles in serving America as being President Trump’s “tech support”—meaning he and his team work to ensure the President’s executive orders are actually implemented.



“That’s why my T-shirt says ‘tech support,’ because I’m here to provide the President… pic.twitter.com/0TMcBttHsp — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 19, 2025

La tentative des médias de diviser - Trump et Musk ont abordé les efforts des médias pour créer une division entre eux, en ridiculisant ces tentatives. Trump a commenté que les médias étaient « mauvais » dans leurs tentatives de le discréditer, affirmant que s'ils étaient efficaces, il n'aurait jamais été président. Cette interaction montre la solidarité entre les deux hommes face aux critiques médiatiques.

Hannity asked Trump and Musk about the media’s blatant attempts to drive a wedge between them, using tactics like calling Musk the “President” or claiming he’s “running the country.”



Trump mocked the media’s efforts, saying it is “obvious” what they are trying to do.



“They’re… pic.twitter.com/vhvNT9vMKl — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 19, 2025

L'équipe de génies de Musk - Trump a fait une remarque humoristique sur l'équipe de Musk, composée de « cent génies » qui, selon lui, s'habillent encore moins bien que Musk. Cependant, il a été impressionné par leur efficacité à faire avancer les choses. « Il [Musk] a des jeunes brillants qui travaillent pour lui, qui s'habillent encore pire que lui. En fait, ils portent juste des t-shirts », a-t-il dit. Cette observation met en lumière l'approche non conventionnelle mais efficace de Musk dans la gestion de son équipe.

Trump then poked fun at Elon Musk’s team of a “hundred geniuses” at DOGE, saying they dress even worse than Musk—yet he was amazed by how well they get things done.



“He’s got some very brilliant young people working for him that https://t.co/Ey3p1uc6Sw much worse than him.… pic.twitter.com/FAuNofScIq — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 19, 2025

La défense de Robert F. Kennedy Jr. - Un moment fort de l’interview est lorsque Musk a défendu Robert F. Kennedy Jr., affirmant qu'il est injustement qualifié d'anti-science. « Je pense qu'il est injustement calomnié comme quelqu'un qui est anti-science, mais je ne crois pas que ce soit le cas » a déclaré Musk. Il a ajouté que Kennedy Jr. souhaite simplement remettre en question la science, ce qui est à la base de la méthode scientifique. Cette défense montre une alliance inattendue entre Musk et Kennedy Jr. sur la question de la critique scientifique.

One of the standout moments of the night came when Elon Musk issued a profound statement defending HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr.



“I think he’s unfairly maligned as someone who is anti-science, but I think he isn’t,” Musk declared before making a statement that completely… pic.twitter.com/RZbKokQA1I — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 19, 2025

L'alerte sur la dette des États-Unis – Musk continue avec une mise en garde sérieuse concernant la dette de 36 billions de dollars des États-Unis, soulignant que si elle n'est pas contrôlée, une faillite financière est inévitable. « Si le déficit n'est pas maîtrisé, l'Amérique fera faillite » a-t-il expliqué. Cette déclaration souligne les préoccupations économiques de Musk et son engagement envers la stabilité financière du pays.

As Part 1 of the conversation neared its end, Musk issued a grave warning, stating that if America doesn’t get its $36 trillion debt under control, financial collapse is inevitable.



“If the deficit is not brought under control, America will go bankrupt. This is a very important… pic.twitter.com/OD9CcIxbor — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 19, 2025

Trump fait l’éloge de Musk - dans les derniers instants de l'interview, Trump a loué Musk, le décrivant comme l'un des hommes d'affaires les plus intelligents et patriotes qu'il connaisse. « c’est un personnage très différent » a souligné Trump, contrastant avec d'autres hommes d'affaires qu'il a rencontrés. Cette louange met en évidence la haute estime dans laquelle Trump tient Musk, non seulement pour son intelligence mais aussi pour son amour du pays.

In one of the most memorable moments of the night, Trump said he wanted to find someone smarter than Elon Musk to help him—he just couldn’t find anyone who actually was.



TRUMP: “I wanted to find somebody smarter than him. I searched all over. I just couldn’t do it… We settled… pic.twitter.com/wmt3JAEP1P — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 19, 2025

Des révélations sur leur relation professionnelle, leur vision commune pour l'efficacité gouvernementale, et leurs perspectives sur des figures controversées comme Robert F. Kennedy Jr., cette interview offre un aperçu des dynamiques politiques actuelles. Musk, avec son rôle unique au sein de DOGE, apparaît non seulement comme un allié technologique de Trump mais aussi comme un penseur critique prêt à remettre en question le statu quo, y compris dans le domaine de la science et de la politique de santé publique. Cette alliance, marquée par une combinaison de soutien personnel et de critique constructive, pourrait bien redéfinir certains aspects de la gouvernance américaine dans les années à venir.

Cette interview ne fera pas probablement pas taire les critiques de ce côté de l'Atlantique. Cependant l'exercice et la pratique non conventionnelle de la politique, et de la communication illustrés ici démontrent une volonté claire de rupture avec les schémas traditionnels ancrés dans des biais d'autorité sans réels fondements, ainsi que des escalades d'engagement qui entrainent une pollution informationnelle du public. Il permet de remettre les pendules à leur place : Trump est président, Musk n'est pas élu et agit comme soutien technique nécessaire afin de mettre en œuvre des décisions et des décrets pris par Trump, qui sous d'autres administrations n'auraient probablement pas été mis en œuvre ou de manière tardive.

Outre la révolution numérique mise en place avec le DOGE et son application à l'efficacité budgétaire afin de réduire la dette des États-Unis, c'est aussi la parole des politiques qui porte avec par exemple, le discours de JD Vance tant à Paris qu'à Munich qui a embarrassé bien des politiques européens tout en déclenchant une vague de critiques ! Les États-Unis ont peut-être un problème de dette important tel que le décrit Musk, mais l'Europe est bien en crise. En témoignent les négociations pour la paix en Ukraine engagées hier, en Arabie Saoudite, entre Sergeï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, et Mark Rubio, secrétaire d'État américain, en l'absence marquée du président Ukrainien Zelinsky et des Européens. Macron devant se contenter d'organiser en urgence un sommet pour la paix à Paris avec peu de pays représentés. Est-ce une fin de règne pour des européens mondialistes qui ne fait plus recette alors que la vie des Macron est exposée au monde dans la série « Devenir Brigitte » ? Une série présentée par la journaliste américaine Candace Owens sur base du livre de Xavier Poussard qui elle est suivie par des millions de spectateurs.

Le président Trump a appelé à la tenue de nouvelles élections en Ukraine. Et, pour couper court à toute polémique habituelle lors de ces trois dernières années dans les médias sur le rôle des russes, il a explicitement rappelé :

« Ce n’est pas un problème russe. C’est quelque chose qui vient de moi. »

JUST IN: 🇺🇸🇺🇦 US President Trump calls for Ukraine to hold new elections.



"That's not a Russia thing. That's something coming from me." pic.twitter.com/pwR52uxJJn — BRICS News (@BRICSinfo) February 18, 2025

Si aux États-Unis, l'époque de l'action-réaction est en marche rapide, en Europe, les bureaucrates et technocrates élus semblent être cantonnés au rang d'observateurs commentateurs.