Et de deux ! Robert Kennedy confirmé à la tête du ministère américain de la Santé

Les sénateurs américains se sont prononcés ce jeudi... Robert Kennedy Jr l’ancien candidat démocrate à la présidentielle, rallié à Trump par vertu, prend enfin la tête du ministère de la Santé. Figure décriée par ses pairs démocrates, il a franchi tous les obstacles auditions après auditions face à ceux que la peur des révélations obsède, et à juste titre.

Après un vote d'étape à l'issue positive où il avait obtenu la recommandation de la mission sénatoriale, dont les 14 membres républicains avaient voté pour, et les 13 démocrates contre, l'avenir du neveu du président assassiné "JFK" fut clos ce jour devant l'ensemble des membres du Sénat, comme le veut la Constitution américaine après un vote de 52 pour et 48 contre.

Cette épreuve finale qui se présentait sous de bons augures pour l’ancien avocat en droit de l'environnement de 71 ans, et qui malgré la forte opposition des élus démocrates, a bénéficié du soutien de la majorité républicaine lors du dernier vote.

Deuxième mousquetaire démocrate après Tulsi Gabbard à être adoubé, il a promis de s’ériger contre les conflits d’intérêt du lobby pharmaceutique mais aussi contre le lobby de l’agroalimentaire et la malbouffe qui en découle, promettant de réformer la Food & Drug Administration. Son intégrité fait peur.

Attaqué par les démocrates sur le sujet des vaccins, RFK Jr avait fortement minimisé ses propos passés, assurant ne pas être "antivaccin" mais "pour la sécurité vérifiée des produits médicaux".

RFK Jr prend ainsi la tête d'un ministère employant plus de 80.000 personnes avec comme programme de "rendre à l'Amérique sa santé", calque du slogan "Make America Great Again" de Donald Trump.

Il entend notamment s'attaquer au problème de la malbouffe, un combat qu'il mène de longue date et qui est salué par des personnalités des deux bords de l'échiquier politique.

Ex-démocrate et avocat respecté en droit de l'environnement, Robert Kennedy Jr s'est rallié à Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle après avoir été candidat indépendant.

Il s'est fait connaître pour sa lutte contre le groupe agrochimique Monsanto dans l'affaire du Roundup, un herbicide accusé d'être cancérogène.

Le Sénat a jusqu'ici validé chacune des nominations de Donald Trump, malgré les critiques visant certaines d'entre eux, comme Pete Hegseth.



Robert Kennedy avait accordé plusieurs interviews à France-Soir, qui demeure le seul média français à l'avoir interviewé.

