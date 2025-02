Etats-Unis - Le décret présidentiel MAHA : une nouvelle ère pour la santé américaine

Le 13 février 2025, Robert Kennedy Jr était confirmé comme Secrétaire de la Santé et aux Services Sociaux des États-Unis par un vote certes séré, mais conforme aux attentes de 52 voix contre 48. Ce vote a pris place après diverses commissions du Sénat (Santé, Finances,…) qui avaient confirmé ce choix marqué par des auditions parfois houleuses où Robert Kennedy Jr ne se laissa pas faire par les représentants Démocrates décidés à lui barrer la route. De son passé à son manque d'expérience ou aux risques que cette nomination faisait prendre pour l'industrie pharmaceutique américaine, tout ce qui pouvait être trouvé comme arguments y sont passés !

Dans la foulée de cette nomination, Robert Kennedy Jr a prêté serment et le président américain Donald Trump a signé le décret établissant la commission présidentielle sur MAHA (Making America Healthy Again), marquant un tournant dans la politique de santé publique des États-Unis. MAHA prend enfin vie. Ce décret vise à combler les écarts significatifs en matière de longévité et de prévalence des maladies chroniques par rapport aux autres nations développées. Voici les cinq points principaux de ce décret ambitieux :

Amélioration de l'espérance de vie et réduction des maladies chroniques : l'un des objectifs centraux du décret MAHA est de s'attaquer directement à l'espérance de vie, qui a stagné ou même diminué aux États-Unis ces dernières années. En mettant en place des mesures rigoureuses de prévention et de gestion des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques, et le cancer, le gouvernement espère inverser cette tendance. Le décret prévoit des investissements massifs dans des programmes de santé publique, des campagnes d'éducation sanitaire et l'amélioration des soins préventifs.

Focus sur la santé des enfants : le décret souligne l'augmentation alarmante des problèmes de santé chez les enfants, en particulier l'autisme et l'obésité. MAHA propose des initiatives spécifiques pour promouvoir des modes de vie sains dès le plus jeune âge. Cela inclut l'amélioration des programmes de nutrition dans les écoles, l'encouragement de l'activité physique, et la recherche accrue sur les causes et les traitements de l'autisme. Le but est de créer une génération plus saine pour l'avenir.

Réforme du système de santé : le décret MAHA ne se contente pas de traiter les symptômes ; il vise également une réforme structurelle du système de santé. Cela inclut la réduction des coûts des soins de santé, l'augmentation de l'accès aux services médicaux pour les populations défavorisées, et l'intégration de nouvelles technologies de santé. Une attention particulière est portée à la réduction des disparités raciales et économiques dans les soins de santé, assurant que tous les citoyens puissent bénéficier de ces améliorations.

Recherche et innovation : reconnaissant que la science médicale est en constante évolution, MAHA met l'accent sur la recherche et l'innovation. Des fonds sont alloués pour la recherche en biotechnologie, la médecine personnalisée, et les nouvelles thérapies. Le décret encourage également la collaboration entre le gouvernement, les universités, et le secteur privé pour accélérer le développement de nouvelles solutions médicales, en particulier pour les maladies qui touchent les plus vulnérables.

Mesures de transparence et de responsabilité : enfin, MAHA implante des mécanismes de transparence et de responsabilité pour s'assurer que les objectifs du décret sont atteints. Cela comprend la création de commissions de surveillance qui évalueront régulièrement l'impact des politiques de santé, rendant compte au public. Il y a également des initiatives pour améliorer la transparence des prix des médicaments et des soins, visant à éradiquer la corruption et les pratiques trompeuses dans le domaine de la santé.

Le décret MAHA représente une tentative audacieuse et multidimensionnelle pour redéfinir la santé publique américaine. En faisant face aux défis de front, le gouvernement espère non seulement améliorer la qualité de vie de ses citoyens mais aussi repositionner les États-Unis comme un leader mondial dans la santé. Cependant, la mise en œuvre de ces vastes réformes nécessitera de la persévérance, du financement adéquat, et une coopération intersectorielle pour surmonter les obstacles économiques, politiques et sociétaux. Le succès de MAHA pourrait bien devenir le critère par lequel l'administration Trump sera jugée en matière de politique de santé.

Cette nomination suit celle de Tulsi Gabbard à la tête du renseignement national. « Et de deux» écrivions-nous hier, en attendant la nomination de Kash Patel.



Le décret traduit intégralement est publié ci-après pour que vous puissiez en prendre pleine connaissance.

En vertu de l'autorité qui m'est conférée en tant que Président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, il est ordonné par la présente :

Chapitre 1. Objectif. L'espérance de vie aux États-Unis est nettement inférieure à celle d'autres pays développés, l'espérance de vie pré-COVID-19 étant en moyenne de 78,8 ans aux États-Unis et de 82,6 ans dans les pays comparables. Cela équivaut à 1,25 milliard d'années de vie en moins pour la population des États-Unis. Six Américains sur 10 souffrent d'au moins une maladie chronique, et quatre sur 10 ont deux maladies chroniques ou plus. On estime qu'un adulte sur cinq aux États-Unis vit avec une maladie mentale.

Ces réalités deviennent encore plus douloureuses lorsqu'on les compare aux nations du monde entier. Parmi 204 pays et territoires, les États-Unis avaient le taux d'incidence du cancer normalisé selon l'âge le plus élevé en 2021, soit près du double du second taux le plus élevé. De plus, de 1990 à 2021, les États-Unis ont connu une augmentation de 88 % du cancer, la plus forte augmentation en pourcentage de tous les pays évalués. En 2021, l'asthme était plus de deux fois plus fréquent aux États-Unis que dans la plupart des pays d'Europe, d'Asie ou d'Afrique. En 2021, les troubles du spectre autistique présentaient la prévalence la plus élevée dans les pays à revenu élevé, dont les États-Unis. De même, les maladies auto-immunes telles que les maladies inflammatoires de l'intestin, le psoriasis et la sclérose en plaques sont plus fréquemment diagnostiquées dans les régions à revenu élevé telles que l'Europe et l'Amérique du Nord. Dans l'ensemble, les données de comparaison mondiale démontrent que la santé des Américains suit une trajectoire alarmante qui nécessite une action immédiate.

Cette préoccupation s'applique de toute urgence aux enfants américains. En 2022, on estimait que 30 millions d'enfants (40,7 %) souffraient d'au moins un problème de santé, comme des allergies, de l'asthme ou une maladie auto-immune. Les troubles du spectre autistique touchent maintenant 1 enfant sur 36 aux États-Unis – une augmentation stupéfiante par rapport aux taux de 1 à 4 enfants sur 10 000 identifiés avec la maladie dans les années 1980. Dix-huit pour cent des adolescents tardifs et des jeunes adultes souffrent de stéatose hépatique, près de 30 % des adolescents sont prédiabétiques et plus de 40 % des adolescents sont en surpoids ou obèses.

Ces fardeaux pour la santé n'ont cessé d'augmenter, parallèlement à l'augmentation des prescriptions de médicaments. Par exemple, dans le cas du trouble déficitaire de l'attention/trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, plus de 3,4 millions d'enfants prennent maintenant des médicaments pour ce trouble – contre 3,2 millions d'enfants en 2019-2020 – et le nombre d'enfants diagnostiqués avec la maladie continue d'augmenter.

Cela constitue une grave menace pour le peuple américain et notre mode de vie. Soixante-dix-sept pour cent des jeunes adultes ne sont pas admissibles à l'armée en grande partie en raison de leur score de santé. Quatre-vingt-dix pour cent des 4,5 billions de dollars de dépenses annuelles de santé du pays sont destinés aux personnes atteintes de maladies chroniques et de santé mentale. En bref, les Américains de tous âges sont de plus en plus malades, assaillis par des maladies que notre système médical ne traite pas efficacement. Ces tendances nous nuisent, à notre économie et à notre sécurité.

Pour faire face à la crise sanitaire croissante aux États-Unis, nous devons réorienter notre orientation nationale, dans les secteurs public et privé, vers la compréhension et la réduction drastique des taux de maladies chroniques et l'élimination des maladies chroniques infantiles. Cela comprend de nouvelles idées sur la nutrition, l'activité physique, les modes de vie sains, la dépendance excessive aux médicaments et aux traitements, les effets des nouvelles habitudes technologiques, les impacts environnementaux et la qualité et la sécurité des aliments et des médicaments. Nous devons restaurer l'intégrité du processus scientifique en protégeant les recommandations des experts contre toute influence inappropriée et en augmentant la transparence concernant les données existantes. Nous devons veiller à ce que notre système de santé favorise la santé plutôt que la simple gestion de la maladie.

L'art. 2. Politique. La politique du gouvernement fédéral sera de lutter énergiquement contre les défis critiques en matière de santé auxquels sont confrontés nos citoyens, y compris les taux croissants de troubles mentaux, d'obésité, de diabète et d'autres maladies chroniques. Pour ce faire, les départements et organismes exécutifs (agences) qui s'occupent de la santé ou des soins de santé doivent se concentrer sur l'inversion des maladies chroniques. En vertu de cette politique :

(a) toute la recherche en santé financée par le gouvernement fédéral devrait donner aux Américains les moyens d'agir grâce à la transparence et aux données de source ouverte, et devrait éviter ou éliminer les conflits d'intérêts qui faussent les résultats et perpétuent la méfiance ;

(b) les National Institutes of Health et d'autres recherches liées à la santé financées par le gouvernement fédéral devraient donner la priorité à la recherche de référence sur les causes profondes pour lesquelles les Américains tombent malades ;

c) les organismes doivent travailler avec les agriculteurs pour s'assurer que les aliments des États-Unis sont les plus sains, les plus abondants et les plus abordables au monde ; et d) Les organismes doivent veiller à ce qu'il existe des options de traitement élargies et à ce que la couverture d'assurance maladie soit souple pour offrir des prestations qui favorisent les changements bénéfiques du mode de vie et la prévention des maladies.



L'article 3. Création et composition de la Commission présidentielle Make America Healthy Again.

a) Est créée la Commission du Président pour rétablir la santé de l'Amérique (Commission), présidée par le Secrétaire à la santé et aux services sociaux (Président), avec l'Assistant du Président pour la politique intérieure faisant office de Directeur exécutif (Directeur exécutif). b) Outre le président et le directeur exécutif, la Commission comprend les fonctionnaires suivants, ou leurs délégués : i) le secrétaire à l'Agriculture ;

(ii) le secrétaire au Logement et au Développement urbain ;

(iii) le secrétaire à l'Éducation ;

(iv) le secrétaire aux Anciens combattants ;

v) l'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement ; vi) le Directeur du Bureau de la gestion et du budget ;

vii) l'assistant du président et chef de cabinet adjoint chargé des politiques ;

viii) le Directeur du Conseil économique national ;

ix) le Président du Conseil des conseillers économiques ; x) le Directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique ;

(xi) le commissaire aux aliments et aux drogues ;

(xii) le directeur des Centers for Disease Control and Prevention ;

(xiii) le Directeur des National Institutes of Health ; et

xiv) d'autres membres de mon administration invités à y participer, à la discrétion du Président et du Directeur exécutif.



L'art. 4. Lutter contre les maladies chroniques infantiles. La mission initiale de la Commission est de conseiller et d'aider le Président sur la meilleure façon d'exercer son autorité pour faire face à la crise des maladies chroniques infantiles. Par conséquent, la Commission :

(a) étudier l'ampleur de la crise des maladies chroniques infantiles et toutes les causes potentielles qui y contribuent, y compris le régime alimentaire américain, l'absorption de matières toxiques, les traitements médicaux, le mode de vie, les facteurs environnementaux, les politiques gouvernementales, les techniques de production alimentaire, les rayonnements électromagnétiques et l'influence ou le copinage des entreprises ;

b) conseiller et aider le Président à informer le peuple américain sur la crise des maladies chroniques infantiles, en utilisant des faits transparents et clairs ; et c) de formuler à l'intention du Président des recommandations à l'échelle du gouvernement sur les politiques et les stratégies visant à s'attaquer aux causes contributives identifiées de la crise des maladies chroniques chez l'enfant et à y mettre fin.



L'art. 5. Évaluation initiale et stratégie de la Commission Make America Healthy Again.

(a) Évaluation pour rendre nos enfants en bonne santé. Dans les 100 jours suivant la date de la présente ordonnance, la Commission soumettra au président, par l'intermédiaire du président et du directeur exécutif, l'évaluation Make Our Children Healthy Again, qui doit :

(i) identifier et décrire les maladies chroniques infantiles en Amérique par rapport à d'autres pays ;

(ii) évaluer la menace que la surutilisation potentielle de médicaments, de certains ingrédients alimentaires, de certains produits chimiques et de certaines autres expositions fait peser sur les enfants en ce qui concerne l'inflammation chronique ou d'autres mécanismes établis de la maladie, à l'aide de données rigoureuses et transparentes, y compris des comparaisons internationales ;

(iii) évaluer la prévalence et la menace posées par la prescription d'inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, d'antipsychotiques, de stabilisateurs de l'humeur, de stimulants et de médicaments amaigrissants ;

iv) recenser les meilleures pratiques en matière de prévention des problèmes de santé infantile, notamment par une bonne nutrition et la promotion de modes de vie sains, et en rendre compte ;

(v) évaluer l'efficacité des programmes éducatifs existants en matière de nutrition, d'activité physique et de santé mentale des enfants ;

(vi) identifier et évaluer les programmes et le financement fédéraux existants destinés à prévenir et à traiter les problèmes de santé infantile pour leur portée et leur efficacité ;

(vii) assurer la transparence de toutes les données actuelles et des analyses non publiées liées à la crise des maladies chroniques infantiles, conformément à la législation applicable ;

(viii) évaluer l'efficacité des données et des indicateurs actuels du gouvernement fédéral sur la santé infantile, y compris ceux du Forum fédéral interagences sur les statistiques de l'enfance et de la famille et de l'Enquête nationale sur la santé des enfants ;

(ix) restaurer l'intégrité de la science, notamment en éliminant l'influence indue de l'industrie, en publiant les résultats et les données sous-jacentes dans toute la mesure permise par la loi applicable et en augmentant la rigueur méthodologique ; et

x) établir un cadre pour la transparence et l'examen éthique des projets financés par l'industrie.

(b) Stratégie pour que nos enfants redeviennent en bonne santé. Dans les 180 jours suivant la date de la présente ordonnance, la Commission doit soumettre au président, par l'intermédiaire du président et du directeur exécutif, une stratégie "Pour nos enfants en bonne santé" (la Stratégie), fondée sur les conclusions de l'évaluation "Rendre nos enfants en bonne santé" décrite à l'alinéa a) du présent article. La Stratégie abordera de manière appropriée la restructuration de la réponse du gouvernement fédéral à la crise des maladies chroniques infantiles, notamment en mettant fin aux pratiques fédérales qui exacerbent la crise sanitaire ou tentent en vain d'y remédier, et en ajoutant de nouvelles solutions puissantes qui mettront fin aux maladies chroniques infantiles.

(c) Le président peut tenir des audiences publiques, des réunions, des tables rondes et des événements similaires, le cas échéant, et peut recevoir des commentaires d'experts de leaders en matière de santé publique et de responsabilité gouvernementale.



L'art. 6. Rapports supplémentaires.

(a) À la suite de la présentation de la stratégie au président et de tout rapport final de la stratégie par la suite, le président et le directeur exécutif recommandent au président des mises à jour de la mission de la Commission, y compris les rapports souhaités.

b) La Commission ne se réunira pas à nouveau, après la présentation de la Stratégie, tant qu'une mission actualisée n'aura pas été soumise au Président par l'intermédiaire du Directeur exécutif.



L'art. 7. Dispositions générales.

(a) Aucune disposition de la présente ordonnance ne doit être interprétée comme portant atteinte ou affectant de quelque manière que ce soit :

i) l'autorité conférée par la loi à un département ou à un organisme exécutif, ou à son chef ; ou

(ii) les fonctions du Directeur du Bureau de la gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, administratives ou législatives.

(b) La présente ordonnance sera mise en œuvre conformément à la loi applicable et sous réserve de la disponibilité des crédits.

(c) La présente ordonnance n'a pas pour objet de créer et ne crée aucun droit ou avantage, substantiel ou procédural, exécutoire en droit ou en équité par toute partie à l'encontre des États-Unis, de ses départements, agences ou entités, de ses dirigeants, employés ou agents, ou de toute autre personne.

LA MAISON BLANCHE,

13 février 2025.