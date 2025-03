Ce samedi 15 mars 2025, France-Soir a eu l’opportunité d’interviewer George Simion, leader de l’Alliance pour l’unité des Roumains (AUR), quelques heures seulement après qu’il a déposé sa candidature à l’élection présidentielle roumaine. Cet événement marque un tournant dans la crise démocratique qui secoue le pays depuis des mois. Alors que la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a définitivement écarté Călin Georgescu de la course électorale en rejetant son appel, Simion a pris le relais avec une rapidité fulgurante, recueillant 600 000 signatures en moins de 48 heures – un exploit qui témoigne d’une mobilisation populaire sans précédent.

Dans cet entretien exclusif en français, George Simion revient sur l’élan massif de soutien des Roumains, sur les accusations d’ingérence visant les réseaux sociaux comme TikTok – utilisées différemment en France par Emmanuel Macron sans controverse –, et sa relation avec Călin Georgescu, dont il a repris le flambeau à la demande expresse. Il aborde également les attaques des médias dominants, qui le qualifient de nationaliste anti-européen, et clarifie sa vision de l’Union européenne. Enfin, il évoque les enjeux plus larges de cette élection, qu’il voit comme un rempart contre l’érosion des droits citoyens, et les stratégies qu’il compte déployer pour éviter le sort de son prédécesseur.

La crise démocratique en Roumanie est souvent perçue comme une manifestation d'un problème plus large affectant de nombreux pays, où les droits des citoyens semblent menacés par une gouvernance supra-nationale qui pourrait ne pas avoir leurs intérêts au cœur de ses préoccupations. Georges Simion exprime son inquiétude face à cette dynamique. Selon lui,

« les élections roumaines représentent un rempart essentiel contre un « empire technocratique » où des bureaucrates non élus cherchent à éliminer les candidats souverainistes et à réduire l'opposition au silence. »

Simion considère que ces élections sont cruciales pour la préservation de la démocratie véritable, où chaque citoyen a le droit fondamental de choisir ses dirigeants. Il souligne que la lutte concerne un principe fondamental, celui de la démocratie, et non pas une simple question de personnes. Simion semble déterminé à défendre ces principes face à ce qu'il perçoit comme des attaques contre la souveraineté nationale et la liberté démocratique.

Cette interview, réalisée dans un climat de tension politique extrême, offre un éclairage unique sur les aspirations d’un homme qui se présente comme le défenseur d’une Roumanie souveraine, face à une crise qui dépasse les frontières nationales.