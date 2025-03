George Simion officiellement candidat à la présidentielle roumaine : une victoire pour la démocratie, mais des inquiétudes persistent

La Cour constitutionnelle de Roumanie a tranché : la candidature de George Simion aux élections présidentielles est officiellement validée . Cette décision, qui rejette les trois recours déposés contre lui, marque une étape significative pour le président de l’Alliance pour l’union des Roumains (AUR) et vice-président exécutif du Parti des conservateurs et réformistes européens (ECR). Figure montante du mouvement conservateur international, George Simion voit ainsi son droit fondamental à se présenter aux élections reconnu. Cependant, des craintes subsistent quant à d’éventuelles nouvelles tentatives juridiques visant à entraver sa participation.

Dans une déclaration forte après l’annonce de la Cour, Simion a souligné l’importance de ce moment pour la démocratie : « Aujourd’hui, la Roumanie et l’Europe ont fait un pas en avant pour la démocratie. Le droit fondamental de se porter candidat a été rétabli. » Toutefois, il a également exprimé une prudence mesurée, ajoutant : « Nous restons vigilants. Nous craignons encore que la Cour constitutionnelle puisse trouver un moyen de bloquer ma candidature. Nous ne baisserons pas la garde tant que le délai légal ne sera pas écoulé mardi. »



Un contexte politique tendu

Cette validation intervient dans un climat de crise politique sans précédent en Roumanie, une situation qui a résonné bien au-delà de ses frontières. En novembre dernier, la Cour constitutionnelle avait annulé le premier tour des élections présidentielles, une décision qui avait suscité de vives controverses. Plus récemment, elle avait interdit à Călin Georgescu, alors en tête des sondages, de se présenter aux élections reprogrammées en mai. Ces événements ont mis à rude épreuve la crédibilité des institutions démocratiques roumaines, et la confirmation de la candidature de Simion apparaît comme un test crucial pour leur intégrité.

Une échéance décisive à venir

Alors que la date limite légale approche – fixée à mardi – tous les regards restent tournés vers la Cour constitutionnelle. Les partisans de Simion, ainsi que les observateurs internationaux, scrutent les prochaines étapes pour voir si d’autres obstacles juridiques pourraient émerger. Pour beaucoup, cette décision ne représente qu’une victoire partielle dans un combat plus large pour garantir une compétition électorale juste et transparente.

Le 15 mars 2025, quelques heures après avoir déposé sa candidature, George Simion a accordé une interview exclusive à France-Soir , offrant un éclairage sur ses motivations et sa vision. Interrogé sur le soutien massif qu’il a reçu – avec 600 000 signatures recueillies en moins de 48 heures – il a salué « l’élan populaire » qui, selon lui, montre la soif des Roumains pour un changement souverainiste.

À la question clé de savoir comment il compte contrer les accusations d’ingérence étrangère, souvent relayées par ses détracteurs, Simion a dénoncé une « campagne de désinformation » et a insisté sur son engagement pour une Roumanie indépendante, loin des influences extérieures. Concernant sa relation avec Călin Georgescu, il a révélé avoir repris le flambeau à la demande expresse de ce dernier, soulignant une continuité dans leur combat commun contre un « système corrompu ».

Enfin, face aux interrogations sur son positionnement face à l’Union européenne, il a réaffirmé sa volonté d’une « Europe des nations », critiquant une gouvernance supranationale qu’il juge déconnectée des réalités locales.