Guerre en Ukraine : Viktor Orban appelle l’UE à négocier avec Moscou “comme Washington” et menace Bruxelles du blocage des nouvelles aides à Kiev

Viktor Orban revient à la charge. Profitant des négociations menées par l’administration Trump, le Premier ministre Hongrois, dont le déplacement à Moscou l’été dernier au début de la présidence hongroise de l’UE avait suscité l’ire des États membres, a exhorté Bruxelles à entamer des négociations sur le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Au lendemain de la rencontre tendue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump dans le bureau Ovale, le PM hongrois a transmis une lettre au président du Conseil européen Antonio Costa pour lui faire part de sa détermination à bloquer le prochain sommet européen, pendant lequel il sera question du renforcement de la défense européenne et de la nouvelle aide militaire à Kiev, sur fond de menaces américaines de désengagement.

L'échange tendu entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche a suscité l’affolement chez les dirigeants européens, qui se sont empressés de rassurer Kiev. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a immédiatement invité Zelensky à Londres pour un sommet organisé à la hâte, durant lequel les dirigeants européens ont discuté de la stratégie à adopter face à la nouvelle posture américaine et réaffirmé l'engagement de l'Europe envers l'Ukraine.

Orban menace l’UE de blocage

Les mêmes dirigeants des 27 États membres de l’UE devront encore se retrouver à Bruxelles jeudi prochain, pour évoquer le même sujet avec en prime, le renforcement de la défense européenne et la possibilité de conclure un accord sur une nouvelle enveloppe d’aide pour Kiev. Dans ce cadre-là, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a proposé un engagement des 27 à fournir de nouvelles armes dès que possible, notamment des missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des obus d’artillerie.

Mais deux de ces dirigeants risquent de “gâcher la fête”. Le premier est Viktor Orban. Au début de la présidence hongroise de l’UE en juillet dernier, le PM de la Hongrie, qui s’est toujours opposé aux enveloppes européennes pour Kiev en affirmant que cela alimentait la guerre, a rencontré Vladimir Poutine, Donald Trump ou encore Xi Jinping en vue de discuter de la paix en Ukraine.

Jusque-là, les 27 sont toujours parvenus à faire passer leurs textes, en obtenant des levées de véto contre le déblocage partiel des fonds européens destinés à Budapest, en menaçant la Hongrie de maintenir ce blocage encore longtemps ou en adoptant des votes à la majorité.

Le président du Fidesz revient à la charge, profitant de la réunion des 27 jeudi prochain pour remettre sur la table la question de la paix en Ukraine. Dans une lettre transmise samedi au président du Conseil européen, Antonio Costa, Viktor Orban a appelé l’UE à entamer des négociations directes avec la Russie. “Je suis convaincu que l’Union européenne, à l’instar des États-Unis, devrait entamer des discussions directes avec la Russie sur un cessez-le-feu et une paix durable en Ukraine”, a-t-il écrit.

A propos de jeudi prochain, il a proposé “de ne pas tenter d’adopter de conclusions écrites sur l’Ukraine lors du Conseil européen spécial”, afin d’éviter de divulguer les “divisions”. Dans sa lettre, il explique également son rejet du document préliminaire qui circule actuellement. “Il est devenu évident qu'il existe des différences stratégiques dans notre approche sur l'Ukraine qui ne peuvent être comblées par la rédaction ou la communication”, a-t-il expliqué à Antonio Costa.

Fico se montre plus incisif

Son homologue slovaque, Robert Fico, a adopté la même position. Dans un communiqué réagissant à l’échange tendu entre Trump et Zelensky à la Maison Blanche, il a réitéré la décision de la Slovaquie de ne pas apporter de soutien financier ou militaire à Kiev, critiquant la politique de “la paix par la force” des Occidentaux.

"Si le sommet ne respecte pas le fait qu'il y ait d'autres points de vue que la poursuite de la guerre, le Conseil de l'Europe de jeudi ne pourrait pas être en mesure de s'entendre sur des conclusions sur l'Ukraine", a-t-il averti sur Facebook.

Robert Fico a également exigé que les futures conclusions du sommet de l’UE comprennent une exigence pour que l’Ukraine restaure le transit de gaz russe en Slovaquie. Le PM slovaque s’est plusieurs fois montré très critique contre la décision de Kiev, multipliant les déclarations hostiles à son président. Cela fait dix jours, il accusait ainsi ce dernier “d’avoir besoin de la guerre pour éviter des élections démocratiques”. “Quand il y a une guerre, il est aussi difficile d'enquêter sur la destination d'une grande partie des fonds accordés à l'Ukraine”, a-t-il ajouté.

Les déclarations de Viktor Orbán et de Robert Fico viennent ainsi maintenir la pression sur une Europe qui se précipite pour répondre à l’accueil, jugé “humiliant”, de Zelensky par Trump à Washington. Le PM hongrois a d’ailleurs salué la poussée du président américain pour un accord de paix, qualifiant ses efforts de “courageux”.