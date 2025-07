L'Europe soutient le vin sud-africain plutôt que le vin français

Quand la vigne française gémit, Bruxelles arrose en direction de l’Afrique du Sud. En pleine tourmente économique, les viticulteurs français découvrent que l’Union européenne vient de débloquer 15 millions d’euros pour « favoriser une croissance inclusive » dans le secteur viticole sud-africain. Un geste de solidarité… qui a du mal à passer.

Cette aide, promise dans un obscur accord de 2002 mais jamais versée, refait surface aujourd’hui dans un contexte... chaud. Selon South Africa Wine, elle vise à soutenir des projets menés par des Noirs, des femmes et des jeunes à travers toute la chaîne de valeur du vin. Concrètement, 10 millions iront à des entreprises locales et 5 à la commercialisation et distribution. Cependant que les viticulteurs français, eux, s’enfoncent dans une crise profonde, entre effondrement de la consommation et dérèglement climatique. « Au moment où nous vivons une crise d’ampleur, je trouve cette décision inadmissible et une vraie provocation », dénonce Jérôme Despey, vice-président de la FNSEA, cité par L’Opinion.

Comme le rapporte Le Figaro, ce choix politique prend des allures de trahison pour une filière vitale en France. Les professionnels dénoncent l’inaction européenne sur le front intérieur, alors même que Bruxelles a récemment validé un « paquet vin » sans un centime de financement supplémentaire. Joël Boueilh, président des Vignerons coopérateurs de France, s’emporte : « Cela n’a aucun sens. On nous dit qu’il n’y a pas d’argent et, en même temps, on finance nos concurrents ? ».

La colère gagne les rangs politiques, principalement à droite. Mais au-delà de l’indignation, c’est l’absence de stratégie européenne cohérente qui interroge. Car à vouloir tout inclure, l’Union pourrait bien finir par exclure ses propres terroirs.