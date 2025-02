Élection annulée, un cri pour la liberté - le 19 février 2025, Mario Nawfal, journaliste et figure influente sur X, a publié une interview choc avec Călin Georgescu, le politicien roumain indépendant qui aurait dû devenir président de la Roumanie lors des élections de 2024. Ces élections ont été annulées de manière spectaculaire par la Cour constitutionnelle roumaine, provoquant un tollé international et des accusations de coup d’État. Dans cette interview, Călin Georgescu dénonce une machination orchestrée par une élite qu’il déclare « corrompue », des interférences étrangères et une attaque sans précédent contre la démocratie roumaine. Comme le souligne Mario Nawfal dans son post : « La Roumanie a été stupéfiée par l’ascension à la manière de Trump de Călin Georgescu. L’État profond a paniqué – et a effacé les résultats de l’élection du jour au lendemain. »

Cet événement soulève des questions cruciales : que signifie cette annulation pour la démocratie en Roumanie, mais aussi pour l’Union européenne (UE) dans son ensemble ? Quelles interférences étrangères sont en jeu, et comment l’avenir de l’Europe pourrait-il être modelé par ces crises ? L’analyse de cette interview, permet d’explorer les défis pour la démocratie, les dynamiques géopolitiques, et si la Roumanie pourrait jouer un rôle clé dans le devenir de l’Europe, à la lumière des récents résultats des élections allemandes de 2025.

🚨🇷🇴 INTERVIEW: RIGHTFUL* PRESIDENT SPEAKS OUT AS ROMANIA’S DEMOCRACY HANGS IN THE BALANCE



Romania’s Călin Georgescu stunned the establishment with a Trump-style upset.



The deep state panicked — And they erased the election overnight.



Now, authorities are trying to block him… https://t.co/QcHbqcDIiV pic.twitter.com/EpiPwK2idH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 19, 2025

Les points principaux de l’interview : la voix populaire étouffée

Călin Georgescu aborde plusieurs thèmes centraux qui illustrent la gravité de la situation en Roumanie. Tout d’abord, Călin Georgescu insiste sur sa victoire électorale, obtenue grâce à un mouvement populaire authentique, sans financement massif : « le peuple contre l’élite : comment le mouvement populaire de Călin a remporté la victoire sans un sou. » . Cette victoire, qui a pris l’establishment par surprise, a conduit à une réponse brutale : des raids policiers, des intimidations et l’annulation pure et simple des résultats.

Călin Georgescu dénonce également une instrumentalisation de l’appareil judiciaire et policier pour étouffer son mouvement à 01 :22 : « l’État policier est activé : le domicile de son directeur de campagne a été perquisitionné – qui sera le prochain ? ». Il décrit une Roumanie transformée en « dictature » : « Cela n’est pas une démocratie. Mais le moment où la Roumanie est devenue une dictature. »

Un autre point clé est l’accusation d’interférences étrangères, notamment de la part de la Russie, des États-Unis et des réseaux Soros, bien que Călin Georgescu rejette les accusations de liens pro-russes comme un « mensonge » : « l’interférence russe est un mensonge : comment les preuves ont été fabriquées ? » Il accuse également l’UE et le gouvernement Biden d’avoir soutenu l’annulation des élections, suggérant une action commanditée et groupée internationale pour maintenir le statu quo.

Enfin, Călin Georgescu exprime une vision optimiste pour l’avenir, reliant son combat à l’influence de figures comme Donald Trump, Elon Musk et J.D. Vance, qui inspirent un renouveau conservateur en Europe à 20:09 : « Trump, Elon Musk et l’avenir de l’Europe : ce qui doit se passer ensuite. »

Les défis pour la démocratie : un véritable avertissement pour l’Europe

L’annulation des élections présidentielles roumaines de 2024 représente un défi majeur pour la démocratie, non seulement en Roumanie, mais aussi au sein de l’UE. Ce précédent illustre une vulnérabilité croissante des institutions démocratiques face à des élites politiques et économiques qui, selon Georgescu, utilisent des tactiques autoritaires pour conserver le pouvoir à 08:22 : « les juges sont contrôlés : les tribunaux roumains manipulés pour écarter Călin. » Ce qui fait écho aux paroles que Robert Kennedy Jr. tout fraichement nommé comme secrétaire d’Etat américain à la Santé, avait déclaré en exclusivité à France-Soir en 2022 : « résistez, résistez car une fois qu’ils ont le pouvoir ils ne le rendent jamais ! »

Ce cas soulève des questions sur l’indépendance de la justice et la souveraineté nationale dans les pays membres de l’UE. Comme le souligne un article du Journal of Democracy, la décision de la Cour constitutionnelle roumaine, motivée par des soupçons d’interférence russe, risque de miner la confiance des citoyens dans la démocratie : « le gouvernement roumain tente de se protéger contre l’interférence russe dans les élections. Mais une mesure aussi drastique, inattendue et de dernière minute risque de compromettre la foi des gens en la démocratie. »

En outre, l’utilisation de raids policiers et de tactiques d’intimidation, comme mentionné par Georgescu à 18:09. Les tactiques de peur exposées, « ils veulent intimider les gens pour les réduire au silence », rappellent les méthodes d’États autoritaires, ce qui contraste avec les valeurs démocratiques proclamées par l’UE. Ce précédent pourrait inspirer des gouvernements européens à utiliser des mesures similaires pour museler l’opposition, notamment dans des pays comme l’Allemagne, où des craintes d’interférences similaires ont été exprimées avant les élections de 2025.

L’avenir de l’Europe : entre crise et espoir

L’interview de Călin Georgescu expose à la lumière une Europe en crise, où l’UE est perçue comme un acteur complice ou passif face à ces dérives autoritaires. Georgescu accuse l’UE de rester silencieuse face à l’annulation des élections roumaines : « l’UE est restée silencieuse. Pourquoi ? « Parce que le système est corrompu (10:33). Il appelle à une révolution conservatrice inspirée par des figures comme Trump, Musk et le mouvement DOGE (Department of Government Efficiency), voyant dans ces influences une chance de restaurer la souveraineté et la démocratie en Europe à 47:01 « L’UE a besoin de DOGE ! Les audits par l’IA peuvent-ils éliminer l’inefficacité européenne ? »

Cependant, cette vision contraste avec les préoccupations sur le rôle de l’UE comme garant de la démocratie et de l’État de droit. Si l’UE ne parvient pas à s’imposer comme une force unificatrice face à ces crises, elle risque une fragmentation croissante, comme le suggère Călin Georgescu lorsqu’il évoque un possible « effondrement » de l’UE : « l’effondrement de l’UE est-il imminent ? La France pourrait-elle être le prochain Brexit ? »

L’avenir de l’Europe dépendra de sa capacité à répondre à ces défis : renforcer la transparence électorale, contrer les interférences étrangères et soutenir les mouvements populaires sans tomber dans l’autoritarisme. Călin Georgescu voit dans la Roumanie une opportunité de leadership pour une Europe plus souveraine, mais cela nécessite une rupture avec les structures actuelles de l’UE.

Les interférences : un spectre géopolitique

Un thème récurrent dans l’interview est l’accusation d’interférences étrangères, notamment de la Russie, des États-Unis et des réseaux Soros. Călin Georgescu rejette les allégations d’être pro-russe, affirmant que ces accusations sont fabriquées à 22:15 « Mensonges pro-russes, un narratif faux utilisé pour me discréditer. » Cependant, des documents cités par les services de sécurité roumains et rapportés sur Wikipedia mentionnent des cyberattaques et des fonds non déclarés attribués à un « acteur étatique » présumé être la Russie. Mais rien ne le confirme. De plus, Wikipedia est devenue une source de blanchiment d’information et de pollution informationnelle telle que même son cofondateur alerte : « je n’ai plus confiance,…, personne ne devrait faire confiance à Wikipédia, alimenté par des contributeurs de gauche. »

Un Rapport du Parlement Européen souligne également les risques d’interférences étrangères dans les processus démocratiques de l’UE, notamment via la désinformation et la manipulation médiatique. En Roumanie, cette question a servi de prétexte à l’annulation des élections, mais elle a aussi exacerbé les tensions internes et la méfiance envers les institutions. Călin Georgescu accuse par ailleurs l’administration Biden et le secrétaire d’État Antony Blinken d’être impliqués dans un « vol politique » : « l’administration Biden est-elle impliquée ? Le rôle de Blinken dans le vol politique en Roumanie. »

Ces interférences soulignent une géopolitique complexe, où la Russie, les États-Unis et les élites globales comme Soros sont perçus comme des acteurs influençant les démocraties européennes. Cela pose un défi majeur pour l’UE, qui doit renforcer ses défenses contre ces menaces tout en préservant les libertés fondamentales.

Analyse à la lumière des élections en Allemagne de ce jour

Les élections fédérales allemandes de février 2025 offrent un contexte pertinent pour analyser les événements roumains. Ces élections, anticipées en raison de la crise gouvernementale de 2024, ont vu une montée historique de l’AfD (Alternative für Deutschland), qui a terminé deuxième avec un score record à 20 %, tandis que le SPD enregistrait son pire résultat depuis 1933. Comme en Roumanie, les craintes d’interférences étrangères, notamment russes, ont été signalées, avec des campagnes de désinformation alimentées par l’intelligence artificielle.

Cette montée des partis populistes en Allemagne, similaire à la campagne de Călin Georgescu en Roumanie, reflète une insatisfaction croissante envers les élites et les institutions européennes. Cependant, contrairement à la Roumanie, l’Allemagne n’a pas vu ses élections annulées, bien que des inquiétudes persistent sur l’intégrité du processus électoral. Les résultats montrent une polarisation croissante, avec l’AfD exploitant des narratifs anti-UE et anti-immigration, tandis que le CDU/CSU reste dominant malgré un score historiquement faible.

Cette comparaison suggère que la Roumanie pourrait servir de « laboratoire » pour des tactiques autoritaires que d’autres pays européens, comme l’Allemagne, pourraient adopter si les populistes gagnent du terrain. Călin Georgescu lui-même prévient : « l’Allemagne pourrait être la prochaine : leurs élections pourraient, elles aussi être volées. » Si l’UE ne réagit pas, la crise roumaine pourrait préfigurer une fragmentation plus large, où la démocratie elle-même est mise en péril.

La Roumanie, garante du devenir de l’Europe ?

La question de savoir si la Roumanie est le garant du devenir de l’Europe mérite une réflexion approfondie. L’interview de Călin Georgescu présente la Roumanie comme un champ de bataille symbolique pour la démocratie et la souveraineté nationale face à une UE perçue comme corrompue et bureaucratique. Il affirme que la Roumanie, avec son mouvement populaire, pourrait inspirer une révolution conservatrice en Europe : « je travaille pour mon peuple. C’est la philosophie que l’élite craint le plus. »

Cependant, cette vision est controversée. La Roumanie, bien qu’importante comme membre de l’UE et de l’OTAN, souffre de défis structurels : corruption endémique, faiblesse institutionnelle et dépendance économique que Călin Georgescu et George Simion aimeraient éradiquer. De plus, les accusations de liens pro-russes et d’extrémisme, évoqué par le lobby pro-fédéral européen Politico contribuent à ternir l’image de Călin et limitent son influence régionale et internationale. Les outils habituels utilisés par les pro-europe fédérale sont de sortie, peu importe ce que pense le peuple ! George Simion avait déclaré à France-Soir : « nous, (les Roumains) n’avons pas bien voté, du moins pas comme ils pensent que nous devrions voter, alors ils ont annulé les élections. »

La Roumanie est donc un miroir des luttes internes de l’Europe, où des tensions similaires – populisme, interférences étrangères, crise démocratique – se manifestent. Pour devenir un leader et éventuellement « garant des libertés et droits fondamentaux », la Roumanie devra surmonter ses défis internes et prouver qu’elle peut défendre la démocratie sans tomber dans l’autoritarisme ou la dépendance envers des puissances étrangères. On peut noter que le mouvement M.E.G.A (Make Europe Great Again) qui est né en Roumanie, lancé par George Simion prend énormément d’ampleur et fournit une base substantielle de leadership sur la défense des droits fondamentaux.

Vers un nouvel ordre européen ?

L’interview de Călin Georgescu révèle une Europe en proie à des défis existentiels : une démocratie fragilisée, des interférences géopolitiques et une montée du populisme. La Roumanie, bien qu’affectée par ces dynamiques, n’est pas seule – les élections allemandes de 2025 montrent des tendances similaires, mais avec des résultats différents. L’avenir de l’Europe dépendra de sa capacité à réformer ses institutions, contrer les interférences et écouter les voix populaires, tout en évitant les dérives autoritaires.

Călin Georgescu conclut avec un appel à l’espoir : « DOGE est nécessaire en Europe. La richesse de la Roumanie, ce sont ses gens. » Si cet espoir se concrétise, l’Europe pourrait émerger plus forte, mais cela nécessitera un effort collectif et une vigilance accrue.

Une question légitime se pose suite à plusieurs échanges autour du meeting annuel CPAC (Conférence sur les actions politiques des conservateurs) à Washington :