La Chine se préparait à une 3eme guerre mondiale avec des armes biologiques depuis 6 ans y compris avec des coronavirus

Les enquêteurs du département d'État américain ont découvert une véritable « bombe ». Selon un dossier produit par l'Armée populaire de libération, depuis 2015 Pékin considèrerait le potentiel militaire des coronavirus du SRAS. Ceci est rapporté dans article du DailyMail publié ce jour.

Les scientifiques ont pu examiner la manipulation des maladies d'une manière jamais vue auparavant. Tom Tugendhat, de la commission des affaires étrangères, affirme que les preuves sont une préoccupation majeure.

Un document essentiel

Selon un document obtenu par des enquêteurs américains, des scientifiques chinois se préparent depuis six ans à une troisième guerre mondiale à base d’armes biologiques et génétiques, dont le coronavirus. Le document explosif, consulté par le département d'État américain, insiste sur le fait que les virus seront l'arme principale de la victoire dans un tel conflit, décrivant même les conditions parfaites pour libérer une arme biologique et documentant l'impact qu'elle aurait sur le système médical de l'ennemi.

Cette preuve additionnelle, que Pékin a considéré le potentiel militaire des coronavirus du SRAS dès 2015, soulève de nouvelles craintes quant à la cause de Covid-19. Certains responsables pensent toujours que le virus aurait pu s'échapper d'un laboratoire chinois.

Des détails rapportés dans The Australian montrent que les scientifiques et des responsables de la santé de l'Armée populaire de libération ont examiné la manipulation de maladies pour fabriquer des armes d'une manière jamais vue auparavant.

Les hauts responsables du gouvernement affirment que cela soulève des préoccupations majeures quant aux intentions des proches du président chinois Xi Jinping, au milieu des craintes croissantes concernant le manque de réglementation du pays sur ses activités dans les laboratoires.

Des éléments clés dans le rapport

Les auteurs du document insistent sur le fait qu'une troisième guerre mondiale sera biologique, contrairement aux deux premières guerres qui ont été décrites respectivement comme chimique et nucléaire. En faisant référence à des recherches qui suggéraient que les deux bombes atomiques larguées sur le Japon les avaient forcés à se rendre, et apportant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils affirment que les armes biologiques seront l'arme principale de la victoire dans une troisième guerre mondiale.

Le document décrit également les conditions idéales pour libérer une arme biologique et causer un maximum de dommages. Les scientifiques disent que de telles attaques ne devraient pas être menées au milieu d'une journée lumineuse, car la lumière du soleil intense peut endommager les agents pathogènes, tandis que la pluie ou la neige peuvent affecter les particules d'aérosol.

Au lieu de cela, il doit être libéré la nuit, à l'aube, au crépuscule ou par temps nuageux, avec une direction du vent stable afin que l'aérosol puisse flotter dans la zone cible.

Pendant ce temps, l’étude note également qu'une telle attaque entraînerait une augmentation du nombre de patients nécessitant des soins hospitaliers, ce qui pourrait entraîner l'effondrement du système médical de l'ennemi.

Parmi les autres préoccupations, citons la recherche chinoise sur le gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan - près de l'endroit où la première épidémie de Covid a été découverte - au cours de laquelle des virologues créent de nouveaux virus qui seraient plus transmissibles et plus mortels.

Le député Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères, a déclaréc: « ce document soulève des inquiétudes majeures quant aux ambitions de certains de ceux qui conseillent les dirigeants du parti. Même sous les contrôles les plus stricts, ces armes sont dangereuses. »

L'expert en armes chimiques, Hamish de Bretton-Gordon, a déclaré : « la Chine a contrecarré toutes les tentatives de réglementation et de police de ses laboratoires où une telle expérimentation a pu avoir lieu ».

Le livre What Really Happened in Wuhan apporte ses révélations (qu’est ce qui s’est vraiment passé à Wuhan)

Le document, Nouvelles espèces de virus artificiels en tant qu'armes biologiques génétiques, dit: « Suite aux développements dans d'autres domaines scientifiques, il y a eu des progrès majeurs dans la distribution d'agents biologiques, par exemple, la nouvelle capacité de lyophiliser des micro-organismes a permis de stocker des agents biologiques et de les aérosoliser lors d'attaques. »

Les analystes ont identifié 18 auteurs qui travaillaient dans des laboratoires à haut risque.

Le directeur exécutif de l'Australian Strategic Policy Institute, Peter Jennings, a également fait part de ses inquiétudes quant à la recherche biologique de la Chine sur les coronavirus potentiellement militarisée à l'avenir.

« Il n'y a pas de distinction claire pour la capacité de recherche, car le fait de savoir si elle est utilisée de manière offensive ou défensive n'est pas une décision que ces scientifiques prendraient », a-t-il déclaré.

« Si vous développez des compétences apparemment pour protéger votre armée d'une attaque biologique, vous donnez en même temps à votre armée la capacité d'utiliser ces armes de manière offensive. Vous ne pouvez pas séparer les deux. »

Les agences de renseignement soupçonnent que le Covid-19 pourrait être le résultat d'une fuite accidentelle dans un laboratoire de Wuhan. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve suggérant qu'il a été intentionnellement libéré.

Les dirigeants des pays ou de l’OMS parlent et s’interrogent – la Chine se dement

Cette semaine seulement, le président brésilien Jair Bolsonaro a semblé critiquer fortement la Chine en l'accusant d'avoir créé Covid pour déclencher une « guerre » chimique.

Les commentaires ont été formulés lors d'une conférence de presse mercredi alors que le dirigeant radical cherchait à se distancier davantage des attaques croissantes contre sa gestion nationale d'une pandémie qui a produit le deuxième plus grand nombre de morts au monde.

«C'est un nouveau virus. Personne ne sait s'il est né dans un laboratoire ou parce qu'un humain a mangé un animal qu'il n'aurait pas dû », a déclaré Bolsonaro. Et il a ajouté : « Mais les faits sont là. L'armée sait quelle guerre chimique, bactériologique et radiologique. Ne sommes-nous pas confrontés à une nouvelle guerre ? Quel pays a le plus augmenté son PIB? Je ne vais pas vous dire. »

Bien que Bolsonaro n'ait pas nommé la Chine dans son discours, les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques ont montré que la Chine était le seul membre du G20 dont le PIB a affiché une croissance pendant la pandémie en 2020, augmentant de 2,3%.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que toutes les hypothèses étaient sur la table et nécessitaient une enquête plus approfondie après avoir lu le rapport de la mission d'experts internationaux à Wuhan.

Mais ses commentaires sont venus quelques heures à peine après la publication du rapport, rejetant la théorie des fuites en laboratoire et affirmant que la transmission du virus des chauves-souris à l'homme via un autre animal était le scénario le plus probable.

La publication du rapport a été retardée à plusieurs reprises, soulevant la question de savoir si la partie chinoise essayait de fausser les conclusions pour éviter que la responsabilité de la pandémie ne retombe sur la Chine.

Des critiques, dont l'ex-président Trump, ont accusé l'OMS de perroquet la propagande chinoise sur le virus depuis que l'épidémie a été annoncée pour la première fois au monde.

Les commentaires du Dr Tedros sont intervenus après que le représentant républicain de New York, Lee Zeldin, ait critiqué la Chine pour avoir `` dissimulé au monde les origines de la pandémie '', tandis que l'OMS a joué à maintes reprises.

Pendant ce temps, le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Biden, a révélé qu'il était préoccupé par la mission d'enquête controversée de l'OMS.

Les retards répétés dans la publication du rapport ont soulevé la question de savoir si la partie chinoise essayait de fausser ses conclusions.

« Nous avons de réelles inquiétudes concernant la méthodologie et le processus qui ont suivi ce rapport, y compris le fait que le gouvernement de Pékin a apparemment aidé à l'écrire », a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken dans une récente interview à CNN.

La Chine a rejeté cette critique et a accusé les États-Unis d '«exercer une pression politique» sur les experts de la mission d'enquête.

«Les États-Unis se sont prononcés sur le rapport. En faisant cela, les États-Unis n'essaient-ils pas d'exercer une pression politique sur les membres du groupe d'experts de l'OMS? a demandé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian.

De nouveaux indices

Inquiétant de nouveaux indices sur les origines de Covid: comment les scientifiques du laboratoire de Wuhan ont aidé l'armée chinoise dans un projet secret pour trouver des virus animaux, écrit IAN BIRRELL

Des scientifiques qui étudient les maladies des chauves-souris dans le laboratoire à sécurité maximale de la Chine à Wuhan se sont engagés dans un projet de grande envergure pour enquêter sur les virus animaux aux côtés de hauts responsables militaires - malgré leurs démentis de tels liens.

Des documents obtenus par The Mail on Sunday révèlent qu'un programme national, dirigé par un organe étatique de premier plan, a été lancé il y a neuf ans pour découvrir de nouveaux virus et détecter la matière noire de la biologie impliquée dans la propagation des maladies.

Un scientifique chinois de premier plan, qui a publié la première séquence génétique du virus Covid-19 en janvier de l'année dernière, a découvert 143 nouvelles maladies au cours des trois premières années seulement du projet.

Le fait qu'un tel projet de détection de virus soit dirigé par des scientifiques civils et militaires semble confirmer les allégations incendiaires des États-Unis alléguant une collaboration entre le Wuhan Institute of Virology (WIV) et les 2,1 millions de forces armées du pays.

Les cinq chefs d'équipe du programme comprennent Shi Zhengli, la virologue du WIV surnommée `` Bat Woman '' pour ses voyages à la recherche d'échantillons dans des grottes, et Cao Wuchun, un officier supérieur de l'armée et conseiller du gouvernement sur le bioterrorisme.

Le professeur Shi a nié les allégations américaines le mois dernier, déclarant : « Je ne connais aucun travail militaire au WIV ». Cette information est incorrecte.

Le colonel Cao Wuchun, un conseiller de WIV, et, à droite, le général de division Chen Wei, le plus grand expert en biodéfense de Chine

Pourtant, le colonel Cao est répertorié dans les rapports de projet en tant que chercheur de l'Académie des sciences médicales militaires de l'Armée populaire de libération, travaille en étroite collaboration avec d'autres scientifiques militaires et est directeur du Comité militaire d'experts en biosécurité.

Cao, un épidémiologiste qui a étudié à l'Université de Cambridge, siège même au conseil consultatif de l'Institut de virologie de Wuhan. Il était le commandant en second de l'équipe militaire envoyée dans la ville sous la direction du général de division Chen Wei, le plus grand expert en bio défense du pays, pour répondre au nouveau virus et développer un vaccin.

Le département d'État américain a également fait part de ses préoccupations concernant les expériences risquées de gain de fonction pour manipuler les coronavirus au laboratoire de Wuhan et a suggéré que les chercheurs étaient tombés malades avec des symptômes de type Covid des semaines avant que l'épidémie ne se déclare plus largement dans la ville chinoise.

Le mois dernier, la Grande-Bretagne, les États-Unis et 12 autres pays ont critiqué Pékin pour avoir refusé de partager des données et des échantillons clés après qu'une étude conjointe de l'Organisation mondiale de la santé et de la Chine sur les origines de la pandémie ait rejeté une fuite de laboratoire comme extrêmement improbable.

Filippa Lentzos, experte en biosécurité au King's College de Londres, a déclaré que les dernières révélations correspondaient au modèle d'incohérences venant de Pékin.

« Ils ne sont toujours pas transparents avec nous », a-t-elle déclaré. « Nous n'avons pas de données concrètes sur les origines de la pandémie, qu'il s'agisse d'un débordement naturel d'animaux ou d'une sorte de fuite accidentelle liée à la recherche, mais nous ne pouvons pas obtenir de réponses claires et cela n'inspire tout simplement pas confiance. »

Les documents obtenus par The Mail on Sunday détaillent un projet majeur appelé `` la découverte d'agents pathogènes d'origine animale transportés par des animaux sauvages '', qui visait à trouver des organismes susceptibles d'infecter les humains et d'étudier leur évolution.

Il a été lancé en 2012 et financé par la National Natural Science Foundation of China. Le projet a été dirigé par Xu Jianguo, qui s'est vanté lors d'une conférence en 2019 qu'un réseau géant de prévention et de contrôle des maladies infectieuses est en train de prendre forme.

Le professeur a également dirigé le premier groupe d'experts enquêtant sur l'émergence de Covid à Wuhan. Il a nié la transmission humaine dans un premier temps, malgré les preuves des hôpitaux, puis a insisté à la mi-janvier «cette épidémie est limitée et prendra fin s'il n'y a pas de nouveaux cas la semaine prochaine».

Un examen de son projet de recherche de virus a admis «qu'un grand nombre de nouveaux virus ont été découverts, ce qui suscite de vives inquiétudes au sein de la communauté virologique internationale».

Il a ajouté que si les agents pathogènes se propageaient aux humains et au bétail, ils pourraient provoquer de nouvelles maladies infectieuses posant une grande menace pour la santé humaine et la sécurité des personnes et pourraient entraîner des pertes économiques majeures, voire affecter la stabilité sociale.

Une mise à jour en 2018 indiquait que les équipes scientifiques - qui ont publié nombre de leurs découvertes dans des revues internationales - avaient découvert quatre nouveaux agents pathogènes et dix nouvelles bactéries tandis que `` plus de 1640 nouveaux virus ont été découverts à l'aide de la technologie de métagénomique ''. Ces recherches sont basées sur l'extraction de matériel génétique à partir d'échantillons tels que ceux recueillis par le professeur Shi à partir de fèces et de sang de chauves-souris dans les réseaux de grottes du sud de la Chine.

Un tel échantillonnage a conduit à la révélation rapide du professeur Shi l'année dernière de RaTG13, le plus proche connu par rapport à la nouvelle souche de coronavirus qui cause Covid.

Il a été stocké au laboratoire de Wuhan, le plus grand dépôt de coronavirus de chauve-souris en Asie.

Il est apparu plus tard qu'elle avait changé son nom d'un autre virus identifié dans un article précédent, obscurcissant ainsi son lien avec trois mineurs décédés d'une étrange maladie respiratoire qu'ils avaient attrapée en train de nettoyer les excréments de chauves-souris.

Le professeur Shi a également admis que huit autres virus du SRAS non identifiés avaient été collectés dans la mine. L'institut a mis sa base de données d'échantillons de virus hors ligne en septembre 2019, quelques semaines à peine avant l'explosion des cas de Covid à Wuhan.

Un commentaire a été fait sur les réseaux sociaux après que le colonel Cao ait publié un article sur une morsure de tique mortelle, affirmant que lui et le professeur Shi peuvent toujours trouver un virus qui n'a jamais été trouvé chez l'homme, ajoutant : « je soupçonne que c'est une autre soi-disant «recherche scientifique» réalisée en laboratoire ».

Ces dernières années, l'armée chinoise a intensifié le recrutement de scientifiques après que le président Xi Jinping a déclaré qu'il s'agissait d'un élément clé de la marche du pays pour la suprématie mondiale.

Lianchao Han, un dissident qui travaillait auparavant pour le gouvernement chinois, a déclaré que l'implication de Cao avait soulevé des soupçons selon lesquels des chercheurs militaires experts en coronavirus pourraient également être impliqués dans des opérations de bio-défense.

« Beaucoup travaillent avec des instituts de recherche occidentaux depuis des années pour voler notre savoir-faire, mais la Chine refuse toujours de partager des informations critiques un an après que la pandémie a tué plus de trois millions de personnes ».

David Asher, un expert en prolifération biologique, chimique et nucléaire, qui a dirigé les enquêtes du Département d'État sur les origines de Covid-19, a déclaré :

« Les Chinois ont clairement indiqué qu'ils considéraient la biotechnologie comme une grande partie de l'avenir de la guerre hybride. La grande question est de savoir si leur travail dans ces domaines est offensif ou défensif. »

Annexe

Le coronavirus est-il originaire d'un laboratoire du gouvernement chinois ?

L'Institut de virologie de Wuhan collecte de nombreux coronavirus sur des chauves-souris depuis l'épidémie de SRAS en 2002. Ils ont également publié des articles décrivant comment ces virus de chauve-souris ont interagi avec les cellules humaines.

Le personnel de l'ambassade des États-Unis a visité le laboratoire en 2018 et avait de graves problèmes de sécurité concernant les protocoles observés dans l'installation. Le laboratoire se trouve à seulement 13 km du marché humide de Huanan, où le premier groupe d'infections a éclaté à Wuhan. Le marché n'est qu'à quelques centaines de mètres d'un autre laboratoire appelé Wuhan Centers for Disease Prevention and Control (WHCDC). Le WHCDC a gardé dans ses laboratoires des animaux atteints de maladies, dont quelque 605 chauves-souris.

Ils soutiennent la théorie soutiennent que Covid-19 aurait pu s'échapper de l'une ou des deux de ces installations et se propager sur le marché humide. Alors que la plupart affirment qu'il s'agissait d'un virus qu'ils étudiaient plutôt que d'un virus conçu.

L'année dernière, un article explosif de l'Université de technologie de Chine du Sud, parrainée par Pékin, a raconté comment des chauves-souris avaient autrefois attaqué un chercheur du WHCDC et que le sang de chauve-souris avait atteint sa peau.

Le rapport indique : « Les séquences génomiques des patients étaient identiques à 96% ou 89% au coronavirus Bat CoV ZC45 trouvé à l'origine dans Rhinolophus affinis (chauve-souris en fer à cheval intermédiaire). » Il décrit comment les seules chauves-souris indigènes se trouvent à environ 600 miles du marché de fruits de mer de Wuhan et que la probabilité que des chauves-souris s'envolent des provinces du Yunnan et du Zhejiang était minime. De plus, peu de choses suggèrent que la population locale mange les chauves-souris comme en témoignent les témoignages de 31 habitants et 28 visiteurs. Au lieu de cela, les auteurs indiquent que des recherches sont menées à moins de 300 mètres au WHCDC.

Selon le rapport, l'un des chercheurs du WHCDC a décrit s'être mis en quarantaine pendant deux semaines après que le sang d'une chauve-souris se soit répandu sur sa peau. Ce même homme s'est également mis en quarantaine après qu'une chauve-souris lui a uriné.

Et il mentionne également la découverte d'une tique vivante d'une chauve-souris - des parasites connus pour leur capacité à transmettre des infections par le sang d'un animal hôte.

Le rapport dit : « le WHCDC était également adjacent à l'hôpital de l'Union où le premier groupe de médecins a été infecté au cours de cette épidémie. » « Il est plausible que le virus ait fui et que certains d'entre eux aient contaminé les premiers patients de cette épidémie, bien que des preuves solides soient nécessaires dans les études futures. »