Les dossiers déclassifiés de la CIA ne cesseront de nous étonner tous les jours un peu plus...

Un article du Daily Mail a récemment mis en lumière certains dossiers déclassifiés de la CIA révélant une histoire troublante : en 1954, un homme prétendant être Adolf Hitler aurait vécu en Colombie, dans une communauté d’anciens nazis. Bien que l’agence ait accueilli ces allégations avec scepticisme, elles alimentent les théories sur la survie du dictateur nazi après 1945.

Une communauté d’ex-nazis à Tunja

En 1954, un ancien officier SS, Phillip Citroën, a approché la CIA pour déclarer avoir rencontré un individu nommé Adolf Schüttlemayer à Tunja, à 140 km au nord de Bogota. Vivant parmi d’anciens nazis dans un lieu appelé "Residencias Coloniales", cet homme surnommé "le Führer", recevait des saluts nazis et une adoration digne des stormtroopers. Citroën a fourni une photo où il se trouve aux côtés d’un homme ressemblances troublantes avec Hitler.

Un récit relayé, puis abandonné

Le chef de la station de la CIA à Caracas aurait alors transmis ces informations, accompagnées de la photo, à ses supérieurs. En 1955, un second informateur, "Cimelody-3", a corroboré cette histoire, affirmant en vain que Citroën, alors employé d’une compagnie maritime néerlandaise, rencontrait régulièrement "Hitler", et ce avant son départ pour l’Argentine en janvier 1955. Mais l’affaire fut close, la CIA, mettant en doute la véracité de ces récits, estimant étrangement les chances de preuves concrètes trop faibles.

Contexte historique et théories persistantes

Comme le rapporte le Daily Mail, des milliers de nazis ont fui en Amérique du Sud après la chute du IIIe Reich, notamment en Argentine, où Juan Perón accueillait des fugitifs comme Mengele et Eichmann. Toutefois la mort d’Hitler en 1945 à Berlin est historiquement acceptée, même si des théories sur son évasion – via des sosies, tunnels ou sous-marins – persistent, alimentées par des récits comme celui de Citroën, déclassifié dans les années 1990 et popularisé par un tweet du journaliste colombien José Cardenas.

Une curiosité historique

Bien que jugée peu crédible par la CIA, cette affaire illustre les rumeurs et mystères entourant la fin du "Führer". Entre faits historiques et fantasmes, l’histoire d’Adolf chüttlemayer reste tout de même une énigme fascinante.