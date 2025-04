La Cour des comptes souligne l'opacité des financements de l'UE aux ONG

Entre 2021 et 2023, la Commission européenne a distribué 7,4 milliards d’euros de subventions à des ONG, révèle un rapport de la Cour des comptes européenne publié le 7 avril 2025. Pourtant, aucun système de suivi digne de ce nom n’encadre ces financements.

L’audit, qui couvre les fonds versés dans le cadre des politiques internes de l’UE et ceux du Fonds social européen (FSE+) et du Fonds Asile, migration et intégration (FAMI), montre un décalage saisissant entre les ambitions affichées et la réalité de la gestion.

Comme le rapporte The Epoch Times, la Cour des comptes n’y va pas par quatre chemins : « Le financement des ONG par l’UE est trop opaque », a déclaré Laima Andrikienė, responsable de l’enquête. Une phrase qui pourrait résumer l’ensemble du rapport. Sur plus de 70 000 bénéficiaires recensés, une écrasante majorité n’a pas de statut clairement défini. Pire, près de 3,3 milliards d’euros sont allés à seulement 30 ONG, dont les noms n’apparaissent nulle part dans le document. Dans un contexte où les scandales s’enchaînent – du Qatargate au GreenGate – l’opinion publique pourrait se demander si Bruxelles a réellement tiré les leçons du passé.

Le média Epoch Times souligne que certains fonds ont financé des activités de lobbying sans que cela ne soit indiqué clairement. L’UE n’a mis en place aucun contrôle systématique pour vérifier que les ONG respectent ses valeurs ou ne soient pas instrumentalisées à des fins politiques ou commerciales. L’absence d’une définition unique et appliquée du terme « ONG » permet à des entités parfois douteuses de se faire passer pour des acteurs de la société civile. Pour couronner le tout, selon Le Point, un quart des ONG examinées ne répondaient pas aux critères légaux pour obtenir ces subventions.