Ce 10 février 2025, le paysage politique roumain, et donc européen vient d’être profondément bouleversé par l'annonce de la démission du président Klaus Iohannis, marquant la fin effective de son mandat. Ce dernier avait été prolongé suite à l'annulation des élections présidentielles en décembre 2024, après l’arrivée en tête de l’indépendant Călin Georgescu (23 %) devant Elena Lasconi (Union sauvez la Roumanie 19 %).

Klaus Iohannis, en fonction depuis 2014, avait vu son mandat prolongé après que la Cour constitutionnelle roumaine a eu annulé le scrutin présidentiel de décembre 2024, citant des interférences russes présumées en faveur de Călin Georgescu. Interférences qui n'ont été prouvées d'aucune manière, mais qui furent l’objet de nombreux commentaires par les leaders de l’Union européenne. Ces derniers prônant un interventionnisme opportun au motif de la protection de la liberté d’opinion sans avoir aucun respect pour la voix du peuple dans les urnes. Călin Georgescu et ses soutiens étaient bien évidemment qualifiés d'extrême droite par la presse mainstream biberonnée aux subventions afin de promouvoir la position d’un fédéralisme européen. Positions éloignées de ce que désirent les Roumains, s’ils pensent comme les Français comme en témoigne le récent sondage France-Soir/BonSens.org en France. En effet 58 % des Français demandent une Europe des Nations, et ils sont 53 % à rejeter le fédéralisme européen. Cette annulation a suscité une vague de critiques et de contestations, exacerbant la polarisation politique déjà présente dans le pays.

Pour les médias mainstream couvrant l’évènement, la décision de démission a été accueillie de manières contrastées, reflétant les tensions et les divisions au sein de la nation. Elle aurait été prise suite à des pressions croissantes des groupes populistes, et dans l’optique d’éviter « une grave crise démocratique en Roumanie » si l’on en croit la version officielle. Cependant, ce n’est pas ce qui se présente réellement sur le terrain, rappelant étrangement la situation en France où seuls 4 % des Français pensent que le président Macron mène le pays dans la bonne direction.

Călin Georgescu, ancien candidat indépendant à la présidence, n'a pas tardé à commenter cette démission : « cette démission est le début d'une nouvelle page dans l'histoire de notre pays. C'est le moment pour le peuple roumain de se lever et de prendre son destin en main. Nous avons été témoins d'un système qui a tenté de piétiner la démocratie, mais aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle histoire, celle de la liberté et de la justice. »

Elena Lasconi la candidate arrivée en seconde position déclarait sur X : « Un président déconnecté de la réalité, en décalage et sans aucun souci du peuple qui lui fait confiance ! La démission de Klaus Iohannis intervient très tard. Bien trop tard pour être considéré comme honorable. Et cela ne nous apporte même pas de réponses aux questions qui taraudent ce pays depuis deux mois : pourquoi ont-ils annulé les élections, comment se protéger des jeux des Russes, qui nous protège des manipulations, pouvons-nous garantir la sécurité des prochaines élections ? »

De son côté, George Simion, leader de l'Alliance pour l'Union des Roumains (AUR), parti qualifié d'extrême droite par les mainstream, a également salué cette décision, bien qu'avec une perspective différente. Simion a récemment accordé une interview à France-Soir au sujet du mouvement MEGA « Make Europe Great Again » qu'il a créé en écho au mouvement MAGA qui a porté Donald Trump à la 47ᵉ présidence des États-Unis.

George Simion, qui avait activement poussé pour la destitution de Iohannis, a déclaré : « la démission de Klaus Iohannis n'est que la première étape vers la restauration de la véritable démocratie en Roumanie. Nous devons maintenant nous assurer que le prochain président sera un véritable représentant du peuple, non pas un pion d'un système corrompu. »

The usurper is finally gone.@KlausIohannis has just resigned from his office! The worst and most hated president in #Romania's history.

If he had not resigned, he would have been impeached by 🇷🇴Parliament and thrown out.

Second round of the elections must be resumed urgently!

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) February 10, 2025