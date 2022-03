La Floride bannit les cours sur l'identité sexuelle et l'identité de genre à l'école primaire

« Nous allons nous assurer que les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils apprennent, pas pour qu'ils soient endoctrinés », a déclaré le 28 mars le gouverneur républicain de Floride Ron de Santis avant d'apposer sa signature sur le texte de loi qui interdira dans les écoles de son État les cours sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Ce texte, qui s'appliquera dès le 1er juillet 2022 de la maternelle jusque chez les élèves de huit ou neuf ans, suscite l’ire des démocrates, mais aussi de salariés de Disney World.

Les démocrates et Disney vent debout contre cette loi

L'opposition démocrate ainsi que des militants LGBTQI+ avaient essayé de faire barrage à cette loi, qu'ils ont surnommée « Don't Say Gay » (« Ne parlez pas des gays »). Le géant du divertissement Disney, qui emploie notamment plus de 75 000 personnes dans son parc d'attractions de Floride Disney World à Orlando, a condamné l'approbation de la loi le 28 mars dans un communiqué. Des employés de Disney ont aussi manifesté pour signifier leur opposition, accusant au passage leur employeur d'« apathie » avant le passage de la loi.

L'ONG Equality Florida a, elle, accusé le gouverneur d'avoir « endommagé la réputation de lieu accueillant et inclusif pour toutes les familles de l'Etat. » « Il a fait de nous la risée de tous au niveau national. Pire, il a rendu les écoles moins sûres pour les enfants », écrit l'organisation dans un communiqué. Une activiste de l'ONG, Nadine Smith, aussi associée à Disney, a accusé les Républicains de vouloir « effacer » les gays, « criminaliser l'existence » des gays et de vouloir kidnapper les enfants de couples homosexuels.

Un peu tôt dans le mois de mars, Disney s'est retrouvé au coeur d'une tourmente suite au démantèlement en Floride d'un réseau de trafic d'êtres humains, qui impliquait quatre employés de l'entreprise, rapporte CBS News.

Disney wants your kindergartner to learn to be trans while they traffic kids. Nickelodeon Jr. ran a whole LGBTQ campaign for your kids. So did Sesame Street.



It’s time to start being VERY wary of any “kids” organization. https://t.co/A6AvOfNi11

— Jesse Kelly (@JesseKellyDC) March 16, 2022