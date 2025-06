La Russie interdit le British Council, déclaré désormais "indésirable"

Le parquet général russe a déclaré jeudi "indésirable" l'organisation britannique British Council, une mesure qui interdit ses activités en Russie.

"En se positionnant comme une structure indépendante", l'ONG effectue "tout son travail en conformité avec les priorités du gouvernement britannique (...) et elle est financée par le ministère des Affaires étrangères de ce pays", a indiqué le parquet dans un communiqué, pour expliquer sa décision.

Fondé en 1934, le British Council est "une organisation "caritative" britannique dirigée par une Charte royale", dont le responsable est le roi Charles III, selon des informations disponibles sur son site officiel.

Présent dans plus de 100 pays, le British Council dit "soutenir la paix et la prospérité en construisant des connexions, la compréhension et la confiance entre les gens au Royaume-Uni et dans les pays à travers le monde".

"Sous couvert des activités éducatives et culturelles (...) et de l'enseignement d'anglais, les membres du conseil font en fait la promotion des intérêts à long terme et des valeurs britanniques", affirme pour sa part le parquet général russe, en accusant entre autres le British Council de "faire une propagande active" du mouvement LGBT", interdit en Russie, car considéré par les autorités comme "extrémiste".

L'ONG met en place également "différents projets visant à discréditer de manière continue la politique intérieure et extérieure russe", assure le communiqué.

Pour sa part, le Service russe de sécurité (FSB) a accusé le British Council de participer à des opérations des services spéciaux britanniques "visant à saper la souveraineté des pays indépendants", dans un communiqué cité par les agences de presse russes.

Dans les faits, le statut d'"indésirable" oblige l'organisation concernée à fermer ses portes en Russie.

Les Russes qui travaillent pour elle, financent ou collaborent, pourront également être passibles de poursuites judiciaires.

La Russie a dressé pour la première fois une liste d'organisations "indésirables" en 2015. La liste compte désormais 229 organisations.