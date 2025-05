Le 9 mai 2025, la Place Rouge de Moscou a été le théâtre de la parade militaire annuelle célébrant le « Jour de la Victoire », marquant le 80ᵉ anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945. Cet événement, pilier de l’identité nationale russe, est aussi un reflet des tensions géopolitiques actuelles. Cet article explore la signification de ce jour, son importance, les réactions de figures politiques françaises sur X, ainsi que les conséquences pour la France face aux accusations de révisionnisme historique.

Qu’est-ce que le Jour de la Victoire ?

Le 9 mai, instauré comme jour férié en URSS en 1965, célèbre la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, connue en Russie comme la « Grande Guerre patriotique » (1941-1945). Cette date marque la signature de l’acte de capitulation à Berlin, le 8 mai 1945 à 23h01 heure de Berlin, soit le 9 mai à 1h01 heure de Moscou. La parade militaire sur la Place Rouge, accompagnée de la marche du « Régiment immortel » où les citoyens portent les portraits de leurs proches morts durant la guerre, honore les 27 millions de Soviétiques – soldats et civils – ayant péri pour vaincre le nazisme.

L’importance du 9 mai 2025

En 2025, la parade a réuni une trentaine de dirigeants étrangers, dont Xi Jinping (Chine), Luiz Inácio Lula da Silva (Brésil), Robert Fico (Slovaquie), et Aleksandar Vučić (Serbie). Ce matin, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu à Moscou indiquait BFMTV.



La parade a débuté à 10h00 heure locale (09h00 heure de Paris) avec le retentissement de l’horloge de la tour Spasskaya. Des contingents de l’Armée populaire de libération de Chine, ainsi que des soldats d’Azerbaïdjan, du Vietnam, et d’autres pays, ont défilé.

Vladimir Poutine a prononcé un discours affirmant que « l’ensemble » de la Russie soutient l’offensive en Ukraine. Un cessez-le-feu unilatéral décrété par la Russie du 8 au 10 mai a été qualifié de « farce » par Kiev, qui a signalé des attaques sur toute la ligne de front.

Réactions en France

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et candidat à la Présidentielle de 2027, déclarait sur X :

« La France absente à Moscou pour le 80e anniversaire de la Victoire sur le nazisme, quel déshonneur ! Alors que le Premier ministre slovaque y est, notre diplomatie préfère boycotter au lieu de dialoguer. Nous payons cher l’alignement aveugle sur Washington. #Honte #Diplomatie ».

De son côté, Alain Houpert, sénateur de la Côte-d’Or, réagissait : « Le 9 mai à Moscou, on honore les 27 millions de Soviétiques morts pour notre liberté. La France, absente, renie son histoire et ses valeurs. Honte à ceux qui boycottent par suivisme ! #Victoire1945 #Russie ».

Rappelons que le Sénateur Houpert a déposé une résolution au Sénat visant à renforcer le contrôle parlementaire sur les engagements militaires et financiers de la France en Ukraine. Après 40 milliards d’engagements, il serait temps que l’on demande l’avis au Français !

Xenia Fedorova, ex-présidente de RT France, publiait deux posts : « Le Jour de la Victoire, un moment sacré pour des millions de Russes. 27 millions de morts pour arrêter le nazisme. La Russie n’oubliera jamais. #9Mai #JourDeLaVictoire ». Et elle rappelait :

Aujourd’hui sur @CNEWS , j’ai abordé la réécriture de l’Histoire, le rôle de ☭ 🇷🇺 et 🇺🇸 dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale, comment 🇫🇷 a obtenu son siège à 🇺🇳. Je me suis aussi permis de contredire un général sur 🇺🇦 pic.twitter.com/iA0EgZQPEn — Xenia Fedorova (@xfedorova) May 8, 2025

Conséquences pour la France face au révisionnisme

Le révisionnisme historique par l’Occident qui tend à minimiser le rôle soviétique dans la victoire de 1945 fait l’objet d’accusations sévères en Russie. Cela a des implications avant tout diplomatique pour la France : en effet, l’absence de représentants français de haut niveau à Moscou, contrairement à des pays comme la Slovaquie, a été critiquée. Benjamin Haddad, ministre chargé de l’Europe, a déclaré sur RTL : « Ce n’est pas la place aujourd’hui d’un dirigeant européen d’être à Moscou ». Le Royaume-Uni et des pays nordiques ont soutenu une proposition de cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours en Ukraine avancée par Donald Trump.

Cependant, ce qui marque le plus les observateurs indépendants de tous bords est la mémoire et le respect de l’histoire car les accusations de révisionnisme ont ravivé des débats en France. Les posts de Dupont-Aignan et Houpert sur X soulignent une fracture entre ceux qui souhaitent honorer les sacrifices soviétiques et la position officielle française, marquée par le boycott de la parade.

L’impact politique, qui en découle, est critique pour l’avenir des relations franco-russes et des nombreuses entreprises françaises impatientes de reprendre des relations commerciales en Russie. Les critiques de Dupont-Aignan et Houpert sur X reflètent un courant souverainiste croissant illustrant le fait que 77 % des Français estiment que les actions du Président Macron et de son gouvernement contribuent à diviser le pays. (Sondage par MISgroup pour le sénateur Houpert avril 2025).

Ce courant dénonce outre l’alignement de la France sur les États-Unis et l’OTAN, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais également le fait que l’ultra majorité des Français veulent que le conflit Russo-Ukrainien cesse,

Le 9 mai 2025 à Moscou a été une célébration historique marquée par une forte présence internationale et des tensions géopolitiques. Des divergences de vues profondes existent en France sur la relation avec la Russie et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Face aux accusations de révisionnisme, la France doit gérer des défis diplomatiques, mémoriels, et politiques dans un contexte international polarisé.