Le choix de Trump pour l'environnement validé par le Sénat

La nomination de Lee Zeldin, choisi par Donald Trump pour diriger l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), a été approuvée mercredi par le Sénat, une annonce applaudie par l'industrie des énergies fossiles, principales responsables du changement climatique.

Ce proche de Donald Trump et ancien élu républicain au Congrès a reçu 56 voix en sa faveur, et 42 contre.

"Nous sommes impatients de travailler avec lui", a réagi Mike Sommers, directeur de l'organe de représentation du secteur pétrolier API, assurant qu'il avait "fait ses preuves dans le domaine de la recherche de solutions aux défis énergétiques les plus pressants du pays".

Les organismes de protection de l'environnement ont eux exprimé leur forte préoccupation à son sujet.

"Les républicains du Sénat ont installé un autre fidèle de Trump pour faire progresser son programme de destruction de l'environnement", a fustigé Lena Moffitt, de l'ONG Evergreen Action.

Comme d'autres personnes choisies par le républicain, M. Zeldin a "une longue expérience de priorisation des intérêts de l'industrie et des pollueurs au détriment de notre santé et de l'environnement", a lui estimé Brett Hartl du Center for Biological Diversity.

Lors d'une audition préalable, M. Zeldin avait assuré que sa mission serait à la fois de "protéger l'environnement" et de "protéger l'économie", reprenant un thème récurrent chez Donald Trump, pour qui les restrictions sur l'exploitation des ressources pétrolières des Etats-Unis sont un non-sens économique.

Il avait reconnu l'existence du changement climatique, qualifié de "canular" par le président et assuré qu'il mettrait l'accent sur la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau.

Sa nomination intervient en pleine marche arrière du pays dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Dès le premier jour de son retour au pouvoir, Donald Trump a pris des mesures visant à doper la production d'hydrocarbures du pays, déjà premier producteur mondial, et annoncé un nouveau retrait de l'accord de Paris sur le climat.