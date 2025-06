Le Japon entend fermer ses portes aux touristes qui n'ont pas payé leurs frais de santé

À partir de 2027, le Japon pourrait interdire l'entrée sur son sol aux touristes étrangers n’ayant pas réglé leurs factures médicales. Cette mesure vise à réduire l’impact des impayés, qui pèsent sur les finances publiques, et à renforcer le contrôle des voyageurs.

En clair, il s'agirait d’interdire l'entrée aux visiteurs étrangers ayant accumulé des dettes médicales non réglées lors de précédents séjours. Si un accident ou une maladie peut survenir à n’importe qui, laisser une facture impayée après des soins médicaux est désormais perçu comme une fraude systématique, que le gouvernement entend bien éradiquer.

Selon une enquête du ministère de la Santé, réalisée en septembre 2024, 11 372 étrangers ont sollicité des soins au Japon, et 0,8 % d’entre eux sont repartis sans régler leurs factures. Comme le rapporte Le Figaro, une somme de 61,35 millions de yens (environ 370 000 €) n’a ainsi pas été réglée, et c’est le contribuable japonais qui a dû prendre la note. En réponse, le gouvernement envisage une vérification systématique des dettes impayées par les services d’immigration. Si un touriste est en situation d’impayé, il pourrait être refoulé, et ce jusqu’au remboursement de la dette.

Une autre mesure en préparation est la généralisation de l’assurance voyage obligatoire, déjà en vigueur dans des pays comme la Chine ou le Bhoutan. Comme le soulignait le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, les autorités veulent que « les ressortissants étrangers comprennent les règles du Japon et agissent de manière responsable ». Une décision qui leur coûtera peut-être quelques visites, mais qui a le mérite d'être claire et assumée.