Le pape François s'est entretenu avec Stella Assange au Vatican

DÉPÊCHE — Vendredi 30 juin, Stella Assange a eu le privilège de s'entretenir avec le pape François. Sur Twitter, elle s'est dite "bouleversée", sans donner plus d'informations.

Pour rappel, le journaliste et lanceur d'alerte Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, est enfermé à la prison de Belmarsh de Londres depuis bientôt quatre ans. Il est poursuivi par les États-Unis pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines. Aujourd'hui, la justice britannique doit décider de son futur en choisissant de le faire extrader aux États-Unis, ou pas.

Son épouse, qui manifeste régulièrement contre cette extradition avec ses soutiens, assurait plus tôt dans le mois : "Julian pourrait être extradé d'ici à quelques semaines. Nous n'avons pas de calendrier précis, mais c'est vraiment la phase finale". Considéré comme un martyr de la liberté d'expression par beaucoup, Julian Assange pourrait bénéficier d'un appui précieux si le pape François décidait de défendre ses valeurs.