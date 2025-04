Le Parlement et le Conseil dévoilent les nouvelles règles du permis numérique européen

Le 24 mars dernier, un accord entre le Parlement et le Conseil européen a réécrit les règles du permis de conduire. Cette réforme prévoit un permis numérique partout sur le continent d'ici à 2030, une limitation de validité dans le temps et des tests plus exigeants.

En route pour le tout numérique, et le tout sécurité. D’ici à 2030, le permis de conduire sera entièrement dématérialisé, accessible via un portefeuille numérique européen sur smartphone. Un pas de plus pour l'Union européenne, qui rêve d'un marché unique dans la mobilité, ainsi que d'une identité numérique générale. Si ce changement promet - encore - de simplifier la gestion administrative, il interroge - encore - sur l'utilisation des données personnelles des citoyens.

Par ailleurs, d'importants changements risquent de redéfinir notre rapport à la conduite. Pour ce qui est de l'examen du permis, l’accent sera mis sur la sécurité des usagers vulnérables comme les piétons, cyclistes, et utilisateurs de trottinettes électriques. Faites place ! En plus, les tests incluront désormais des connaissances sur les technologies d'assistance à la conduite, telles que les systèmes automatisés et les véhicules à conduite partiellement autonome. Selon L'Argus, "les nouvelles exigences viseront à préparer les conducteurs à un monde où les voitures ne sont plus seules sur la route." Faut-il comprendre que les voitures ne seront plus les bienvenues ?

Un autre changement crucial : la validité du permis de conduire sera limitée à 15 ans, voire 10, selon le choix des États membres. Au changement de format, ainsi qu'à chaque échéance, il faudra théoriquement passer un test médical d'aptitudes, ou bien remplir soi-même un "formulaire d'auto-évaluation". Comme un air de déjà-vu.

Pour finir, "afin de remédier à la pénurie de conducteurs professionnels, l’âge minimum pour obtenir un permis de conduire poids-lourd sera abaissé de 21 à 18 ans, et pour les conducteurs d’autobus de 24 à 21 ans". On n'arrête pas le business, ni le collectif, mais celui ou celle qui voudra tranquillement conduire sa voiture pour mener sa petite vie sera de plus en plus limité.