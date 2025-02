A la veille de la grande session législative chinoise, fait assez rare, et du fait, somme toute plutôt inquiétant lorsque l’on connaît les propensions communistes à minimiser les problèmes (“bilan globalement positif” était-il d‘usage de conclure place du Colonel Fabien), Xi met en garde et se plaint de difficultés nombreuses et de défis, quant à l'économie chinoise, même s'il admet que les bases sont solides.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré que l'économie du pays était toujours confrontée à de "nombreuses difficultés" dans un article à paraître, ont indiqué vendredi les médias d'État, avant la session annuelle du Parlement chinois qui débutera la semaine prochaine.

"Présentement, l'impact défavorable de changements extérieurs s'est aggravé, et l'économie chinoise est confrontée à de nombreuses difficultés et défis", a écrit M. Xi dans un article publié dans Qiushi, le journal officiel du Parti communiste au pouvoir, a indiqué l'agence de presse Xinhua.

"En temps, il faut reconnaître que les bases économiques de la Chine restent solides, avec de nombreux avantages, une forte résilience et un vrai potentiel", a ajouté le dirigeant chinois.

"Les conditions favorables à la croissance à long terme et la trajectoire positive globale n'ont pas changé", a-t-il ajouté.

Des milliers de représentants de toute la Chine se réuniront à partir de la semaine prochaine à Pékin pour démarrer la grande session législative annuelle chinoise, l'un des événements politiques les plus importants de l'année.

Les dirigeants chinois devraient élaborer des mesures en réponse à l'annonce du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10% sur les importations chinoises.