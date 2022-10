Loukachenko accuse l'Ukraine de planifier une attaque contre la Biélorussie et mobilise des troupes avec Moscou

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé ce 10 octobre l'Ukraine de préparer une attaque contre son pays, ainsi que la Lithuanie et la Pologne d'en vouloir à son pays. Devant ces menaces, il a annoncé un déploiement de troupes commun avec la Russie.

« Hier, à travers des canaux non-officiels, on nous a prévenus d'une frappe en préparation depuis le territoire ukrainien sur la Biélorussie », a-t-il affirmé, selon l'agence de presse étatique Belta. Il a en outre affirmé que l'Ukraine voulait faire « un pont de Crimée numéro 2 », en référence à la destruction partielle du pont russe, qui selon Vladimir Poutine serait le fait des services secrets ukrainiens.

L'Ukraine sous contrôle de « ses patrons », accuse Loukachenko

« Dites au président de l'Ukraine et aux autres fous, s'ils sont encore là, que le pont de Crimée ne sera pour eux qu'une goutte d'eau dans l'océan, si seulement ils touchent un seul mètre de notre territoire de leurs sales mains », a mis en garde Alexandre Loukachenko, soulignant qu'ouvrir un front contre la Biélorussie était selon lui une folie d'un point de vue militaire mais que l'Ukraine poussée par « ses patrons », avait tout de même « enclenché le processus ».

Le chef d'État a par ailleurs fait savoir qu'il avait convenu avec le président russe Vladimir Poutine à l'issue du sommet informel de la CEI à Saint-Pétersbourg du déploiement d'un groupement militaire commun au niveau régional dans le cadre « de l’aggravation de la situation aux frontières occidentales de l'Union [russo-biélorusse] ».

« Si le niveau de menace s’élève au niveau actuel, comme c'est le cas aujourd’hui, on commence à mettre en œuvre le groupement de forces de l’État unifié. Je dois vous informer que la création de ce groupement a débuté. Je pense qu’elle est en cours depuis déjà deux jours », a expliqué Alexandre Loukachenko.

« Veuillez vous préparer à accueillir [les soldats russes] prochainement et à les loger là où c'est nécessaire, conformément à notre plan », a-t-il donné comme instruction au ministre de la Défense, précisant qu'il ne devrait pas y avoir un grand nombre de membres des forces armées de la Fédération de Russie, mais qu'il y aurait « plus de mille personnes ».

Loukachenko accuse la Pologne et la Lituanie d’en vouloir à son pays

Plus tard ce lundi, le président biélorusse a accusé la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine de préparer des attaques « terroristes » et un « soulèvement militaire » en Biélorussie.

« L’entraînement en Pologne, en Lituanie et en Ukraine de combattants comprenant des radicaux biélorusses, pour mener des sabotages, des actes terroristes et un soulèvement militaire dans le pays, devient une menace directe », a-t-il déclaré lors d’une réunion avec des responsables militaires, en accusant l’UE et les États-Unis de chercher à « aggraver la situation ».