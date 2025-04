Meta fin officiellement fin à son programme de fact-checking, les notes communautaires sur ses plateformes arrivent aux États-Unis

Près de trois mois après le “mea culpa” et l’annonce de son patron, Mark Zuckerberg, le groupe Meta a officiellement mis fin, lundi 07 avril, à ses programmes de fact-checking. Sur Facebook comme sur Instagram, plus aucun message de fact-checking, autrefois réalisé en collaboration avec les médias, ne s’affichera aux utilisateurs leur indiquant que le lien ou le contenu visionné est une “fake news” ou “contesté”. Les notes de la communauté seront “progressivement” introduites, a annoncé un dirigeant du géant de la tech. Une annonce que le patron de X et Tesla, Elon Musk ne peut qu'approuver.

Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a récemment annoncé la fin du programme de fact-checking sur Facebook et Instagram, marquant un tournant majeur dans la politique de modération de contenu de l'entreprise. Cette décision intervient après des années de tensions entre Zuckerberg et Donald Trump, exacerbées par la suspension des comptes du président américain sur les plateformes de Meta à la suite de l'assaut du Capitole en janvier 2021. Trump, qui s'était alors déclaré victime de censure, avait intenté une action en justice contre Meta et son fondateur.

Le revirement de Zuckerberg s'inscrit dans un contexte où les critiques des conservateurs vis-à-vis des programmes de fact-checking étaient omniprésentes. Ces derniers considéraient ces initiatives comme biaisées et censurant disproportionnellement les voix de droite. Face à la pression, Zuckerberg a d’abord reconnu durant l’été 2024 que l’administration Biden a fait pression sur ses services pour censurer certains contenus. Quatre mois plus tard, il a finalement admis que les fact-checkers avaient "exhibé un biais politique excessif" et "détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé". Ce changement stratégique semblait aligné sur les priorités du président élu Donald Trump, qui avait critiqué Meta pour avoir supposément influencé les élections en faveur des démocrates.

Mais les relations autrefois tendues entre Zuckerberg et Trump semblent s'être adoucies. Le cofondateur de Facebook a d’abord dîné avec Trump à Mar-a-Lago, un geste perçu comme une tentative de réconciliation. Peu après, Meta a fait un don d'un million de dollars au fonds d'investiture de Trump et annoncé la fin du fact-checking. Les équipes rémunérées par Facebook seront remplacées, tout comme sur X, par “les notes de communautés”, rédigées par les utilisateurs, afin de retrouver une certaine “liberté d’expression”. Les mêmes services seront délocalisés de la Silicon Valley, située en Californie démocrate, pour être transférées dans des bureaux situés au Texas, avait aussi annoncé le patron de Meta.

Les notes communautaires bientôt en Europe ?

La décision est entrée en vigueur lundi. “Comme nous l’avions annoncé en janvier, nous supprimons le programme de fact-checking et nous supprimons les pénalités”, a écrit Joel Kaplan, directeur de la communication de Meta, sur Facebook, Instagram et X. “Cela signifie qu'il n'y aura plus de nouvelles vérifications ni de vérificateurs. À la place des vérifications, les premières Notes communautaires apparaîtront progressivement sur Facebook, Threads et Instagram, sans pénalités”, insiste-t-il.

Cet arrêt des programmes de vérification et le lancement des notes de la communauté ne concernent à ce stade que les Etats-Unis, et pas l’Europe. Mais la mesure se généralise puisque la semaine dernière, 2 000 modérateurs sous-traitants comme ceux de Telus Digital et travaillant pour Meta à Barcelone, où étaient traités la plupart des messages publiés en Europe, ont été licenciés. Dans sa vidéo début janvier, Mark Zuckerberg s’en était directement pris aux réglementations européennes, accusant l’UE de vouloir “institutionnaliser la censure” tout en appelant à “lutter contre cette tendance mondiale”.

L’annonce du directeur de la communication de Mela a rapidement été saluée par Elon Musk, le propriétaire de X, qui juge la décision de Meta “cool”.