Mortalité en Israël : où sont passés les chiffres ?

"Je suivais depuis quelques semaines les statistiques de mortalité sur euromomo.eu et notamment celles concernant Israël qui étaient les seules à avoir connu une augmentation significative de la mortalité sur les semaines 9 à 11 de 2021, passé de 1.02 à 1.04 (1.05 pour les plus de 65 ans). Aujourd'hui les statistiques ont été publiées pour la semaine 12 mais Israël a complètement disparu de la liste !"



Un constat d'un lecteur attentif au suivi de la campagne de vaccination massive en Israël, qui a été fait par d'autres : citoyens, scientifiques... qui s'étonnent de la diparition des statistiques de mortalité d'Israël de la base euromomo.eu. Ce site de surveillance de la mortalité est scruté par tous les analystes des chiffres des épidémies de Covid.

Wow, you are right, Israel left EuroMOMO.



Mortality org has all-cause death to week 8, 2021. Age-adjusted Israeli excess death is 1,226 for 2020 & another 731 for 8 weeks in 2021 (2021 is 4X worse per week than 2020).



