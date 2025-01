Rien ne va plus à Panam', le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, a exhorté mercredi la Commission européenne à agir avec "la plus grande fermeté" contre les ingérences, notamment celles d'Elon Musk, dans le débat public européen, faute de quoi Paris pourrait prendre elle-même des mesures.

Alors que le patron de X, Elon Musk, conseiller de Donald Trump, multiplie via X les critiques acerbes et les conseils quant à la politique européenne, M. Barrot a appelé sur France inter la Commission européenne "à se saisir de manière beaucoup plus vigoureuse des outils que nous lui avons donnés pour dissuader ces comportements".

Interrogé sur le fait de savoir si "le bannissement" de X pouvait intervenir en Europe, comme au Brésil où le réseau a été suspendu 40 jours, M. Barrot, véritable spécialiste en la matière a répondu : "c'est prévu dans nos lois".

"Soit la Commission européenne applique avec la plus grande fermeté les lois que nous nous sommes données pour protéger notre espace public, soit elle ne le fait pas et alors il faudra qu'elle consente à rendre aux Etats membres de l'UE, à rendre à la France, la capacité de le faire", a déclaré M. Barrot sur la radio France Inter.

"Il faut nous réveiller", a-t-il martelé.

Elon Musk intervient avec fracas depuis plusieurs semaines sur la vie politique européenne. Le milliardaire a multiplié les prises de position en faveur d’axe politiques non compatibles avec la bien-pensance en Allemagne et contre le Premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer en situation très délicate dans son pays.

Le ministre français des Affaires étrangères a également été interrogé sur les menaces du président élu américain Donald Trump sur le territoire autonome du Danemark, le Groenland.

Le Groenland est "un territoire de l'Union européenne. Il n'est pas question que l'UE laisse d'autres nations du monde quelles qu'elles soient s'en prendre à ses frontières souveraines", a-t-il déclaré.

"Si vous me demandez si je pense que les Etats-Unis envahiront le Groenland, la réponse est non. Sommes-nous entrés dans une époque qui voit le retour de la loi du plus fort, la réponse est oui", a estimé M. Barrot.

"Il faut se réveiller, se renforcer, dans un monde gouverné par la loi du plus fort", a-t-il répété, monde où bien évidemment nous sommes les plus faibles et crions le plus fort.

Donald Trump a réitéré mardi ses ambitions d'annexer le canal de Panama et le Groenland, par la force si besoin. Le président élu a exhorté le Danemark à "renoncer" à son territoire autonome riche en ressources, s'attirant une réponse ferme de la Première ministre danoise Mette Frederiksen, qui a rappelé que "le Groenland est aux Groenlandais" ceux-là mêmes qui avaient emprisonné Watson sans trop de raisons pendant des mois afin de l’extrader.

Située dans l'océan Arctique, la deuxième plus grande île du monde après l'Australie (2,2 millions de kilomètres carrés), peuplé d'environ 55.000 habitants, a son drapeau, sa langue, sa culture et ses institutions.

Avec le Danemark continental et les îles Féroé, le Groenland forme la "Communauté du royaume" du Danemark, sans faire partie de l'Union européenne, (certainement une erreur), depuis 1985.