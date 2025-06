Pologne : le nationaliste Karol Nawrocki remporte l'élection présidentielle

Le candidat nationaliste Karol Nawrocki a remporté ce dimanche l'élection présidentielle polonaise contre le maire libéral de Varsovie, Rafal Trzaskowski, selon les résultats officiels publiés lundi, infligeant un coup majeur au gouvernement pro-européen du pays.

Selon les données de la commission électorale nationale, M. Nawrocki a remporté 50,89 % des voix contre 49,11 % pour M Trzaskowski lors du second tour de l'élection de dimanche, dont les résultats mettent en évidence la perte de confiance grandissante en l'UE au sein des États membres, au fur et à mesure que les élections se profilent.

Le candidat proeuropéen, Rafal Trzaskowski qui a perdu l'élection présidentielle en Pologne, a félicité son rival pour sa victoire.

"Félicitations à Karol Nawrocki pour sa victoire aux élections présidentielles, a-t-il écrit sur X. "Cette victoire engage surtout en des temps si difficiles. Surtout avec un résultat aussi serré. N'oubliez pas cela", ajoute-t-il.

Quant à la cheffe du gouvernement Italien, Giorgia Meloni, elle a félicité lundi Karol Nawrocki pour sa victoire à la présidentielle polonaise, évoquant des "valeurs communes" entre les deux pays.

"Meilleurs vœux pour son mandat à la tête d’une nation avec laquelle nous partageons des valeurs communes, des liens de coopération solides ainsi qu’une amitié historique. Bonne chance", écrit la dirigeante d'extrême droite sur les réseaux sociaux.

Mark Rutte, le secrétaire général de l'Otan, a lui félicité le futur président, assurant vouloir travailler avec lui pour rendre l'Alliance "encore plus forte".

"Je tiens à féliciter le vainqueur et je me réjouis de travailler ensemble" et "de faire en sorte qu'avec la Pologne, l'Otan devienne encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui", a-t-il déclaré devant la presse à son arrivée à Vilnius pour un sommet de dirigeants du flanc oriental de l'Alliance.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban salue l'élection à la présidence du candidat Karol Nawrocki. "Quel suspense ! Félicitations au président @NawrockiKn pour sa fantastique victoire à la présidentielle polonaise", réagit-il sur le réseau social X. Et le dirigeant hongrois qui partage la même vision souverainiste face à Bruxelles, de lui clamer : "Nous sommes impatients de travailler avec vous".