Poutine qualifie de "bonne idée" la proposition de Trump de couper de moitié les dépenses militaires

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié ce lundi de "bonne idée" la proposition de son homologue américain Donald Trump selon laquelle la Russie, les Etats-Unis et la Chine devraient diminuer de moitié leurs dépenses militaires.

"Nous pourrions conclure un accord avec les États-Unis : les Etats-Unis réduiraient de 50% et nous réduirions de 50%. La Chine se joindrait alors à nous si elle le souhaitait. Nous pensons que cette proposition est bonne et nous sommes ouverts aux discussions à ce sujet", a déclaré M. Poutine lors d'un entretien télévisé.

M. Trump avait suggéré mi-février que les trois plus grandes puissances militaires mondiales puissent couper de moitié leurs dépenses militaires et qu'il prévoyait d'en discuter avec Moscou et Pékin une fois que les conflits en Ukraine et au Proche-Orient seraient réglés.

"Nous pourrions le faire, nous pourrions être d'accord avec les États-Unis, nous ne sommes pas contre. Je pense que l'idée est bonne", a affirmé M. Poutine lundi.

La Russie a très fortement augmenté ses dépenses militaires ces trois dernières années. Cette explosion des dépenses a soutenu la croissance économique russe mais elle a pu aussi alimenter l'inflation.

Pour 2024, le budget russe pour la défense et la sécurité dans son ensemble s'est élevé à environ 8,7% du PIB, selon Vladimir Poutine, une première en Russie depuis la chute de l'URSS en 1991.