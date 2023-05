Refoulements de migrants: Athènes est mise sous pression à cause d'une vidéo

DÉPÊCHE — Deux jours avant les élections législatives en Grèce, Athènes est mise sous pression à cause d'une vidéo et de témoignages accusant les autorités grecques de refouler des migrants dans les eaux territoriales turques.

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme a réclamé une "enquête indépendante et efficace" à la suite de ces "images et vidéos dérangeantes" publiées par le New York Times (NYT) ce vendredi 19 mai.