Robert F. Kennedy Jr. suspend un contrat de vaccin COVID-19 et relance le débat sur la santé publique

Le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a suspendu un contrat de plusieurs millions de dollars de l’administration Biden visant à développer un nouveau vaccin contre le COVID-19, selon Fox News Digital. Ce vaccin, développé par Vaxart Inc., une entreprise de biotechnologie américaine, est conçu pour être pris par voie orale. Kennedy a émis un ordre de suspension de 90 jours vendredi, alors que des essais cliniques impliquant 10 000 personnes devaient débuter lundi. Cette pause, et non une annulation, permettra à Kennedy et aux responsables de la santé d’examiner les premiers résultats de l’étude avant de décider des prochaines étapes.

Ce projet s’inscrit dans l’initiative Project NextGen de l’administration Biden, dotée de 4,7 milliards de dollars et lancée en 2023 pour accélérer le développement de nouveaux vaccins. Le financement de Vaxart, d’environ 460 millions de dollars, provient de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), une branche du HHS. Environ 240 millions avaient déjà été autorisés pour l’étude préliminaire, mais la suspension empêche Vaxart de facturer les 230 millions restants pour les essais cliniques, bien qu’elle puisse encore facturer le suivi médical des participants aux essais initiaux.

Cette décision intervient moins de deux semaines après la confirmation de Kennedy comme 26ᵉ chef du HHS. Le même jour, le président Donald Trump signait un décret créant la Commission Make America Healthy Again, dirigée par Kennedy, pour enquêter sur les causes de la crise sanitaire américaine, en se concentrant d’abord sur les maladies chroniques infantiles comme l’autisme.

Au cours d'une interview avec le présentateur américain Bill Maher en 2024 Kennedy déclarait que « la raison pour laquelle le Vaccine Act a été adopté, accordant l'immunité de responsabilité à ces entreprises, est qu'elles ont déclaré que les vaccins ne pouvaient pas être produits — qu'ils étaient inévitablement dangereux. Et cette expression figure dans la loi de 1986, ainsi que dans l'affaire Bruesewitz devant la Cour suprême, qui a confirmé cette loi. »

« Quiconque vous dit que les vaccins sont sûrs et efficaces doit savoir que l'industrie elle-même a obtenu l'immunité de responsabilité en convainquant le président et le Congrès que les vaccins étaient inévitablement dangereux » avait-il également affirmé. La vigilance de Kennedy s'inscrit donc dans cette logique.

À cet égard, Trump a signé des décrets en janvier et février 2025 pour annuler les mandats vaccinaux de l’administration Biden, notamment en réintégrant des militaires licenciés pour refus de vaccination et en interdisant le financement fédéral des mandats vaccinaux dans les écoles. Ces mesures font suite à une forte opposition aux obligations vaccinales imposées sous Biden, tant dans le secteur public que privé.