World of Statistics, le compte de 4 millions de followers qui classe les chefs d'États par leur taux d'approbation national, a partagé sur X le 8 juin un ranking sans appel pour notre pauvre président. Il met en lumière des écarts marquants entre leaders. Nayib Bukele, président d’El Salvador, domine avec un impressionnant 91 %, porté par une politique de sécurité draconienne et populaire, bien que son taux fasse l’objet de vifs débats. Certains critiquent les méthodes des sondages, notamment en raison de l’état d’urgence et des arrestations massives, suggérant une possible surestimation, tandis que d’autres, appuyés par des sources comme CID Gallup, confirment sa popularité. Malgré ces controverses, ce débat n’altère pas la validité globale du classement. À l’opposé, Emmanuel Macron, avec un taux de 19 %, se retrouve en queue de peloton parmi les dirigeants des grandes démocraties, reflétant un mécontentement persistant et néanmoins grandissant en France.

Ce chiffre, issu de l’institut Morning Consult*, confirme une désaffection profonde et durable des Français envers leur président. Les raisons sont multiples : une politique perçue comme technocratique, arrogante et déconnectée du quotidien des citoyens. La réforme des retraites imposée sans vote en 2023, l’autoritarisme croissant du pouvoir exécutif, et l’incapacité à répondre efficacement aux crises sociales, climatiques et migratoires ont largement entamé la confiance.

World’s leaders approval rating:



🇸🇻 Nayib Bukele: 91%

🇷🇺 Vladimir Putin: 80%

🇮🇳 Narendra Modi: 76%

🇦🇷 Javier Milei: 58%

🇦🇺 Anthony Albanese: 57%

🇲🇽 Claudia Sheinbaum: 57%

🇨🇦 Mark Carney: 53%

🇺🇸 Donald Trump: 46%

🇮🇹 Giorgia Meloni: 43%

🇵🇱 Donald Tusk: 42%

🇳🇴 Jonas Gahr… — World of Statistics (@stats_feed) June 8, 2025

Le style présidentiel, souvent jugé condescendant, voire méprisant, a creusé un fossé entre l’Élysée et le pays réel. À cela s’ajoute une communication verticale et des tentatives de recentrage politique qui brouillent les repères et donnent l’impression d’un pouvoir usé, sans cap clair.

À l’heure où d’autres dirigeants parviennent à rallier une majorité de leurs citoyens – même dans des contextes autoritaires – le cas français interroge : comment un président élu deux fois peut-il tomber si bas dans l’opinion ? Ce 19 %, plus qu’un score, est un signal d’alarme.

* Morning Consult est un institut reconnu qui mesure chaque semaine les taux d’approbation des dirigeants dans 20 pays à partir d’échantillons représentatifs d’adultes. Morning Consult Political Intelligence est largement cité par des médias prestigieux comme The New York Times, The Wall Street Journal et The Washington Post et désormais France-Soir.