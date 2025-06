Toujours pas d’accord en vue entre l’UE et les États-Unis, malgré la rencontre de von der Leyen avec Trump lors du G7

Malgré une rencontre entre Ursula von der Leyen et Donald Trump lors du G7 au Canada, les relations commerciales entre Bruxelles et Washington restent tendues. Le président américain maintient la pression avec des menaces d’imposer des tarifs douaniers de 50 % sur les produits européens, tandis que la présidente de la Commission européenne (CE) exprime son intention d’”accélérer le travail en vue d’un accord commercial juste et bon”. Selon un média allemand, Bruxelles envisage de proposer un taux fixe de 10 % accompagné de plusieurs concessions favorables aux États-Unis. L’information est qualifiée de “spéculative” par la Commission européenne. "Les négociations sont en cours et aucun accord n'a été conclu à ce stade", a-t-elle déclaré.

Depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis en janvier 2025, les relations commerciales entre l’Union européenne et Washington sont entrées dans une phase de fortes tensions. Dès le mois d’avril, Trump a annoncé la mise en place de nouveaux droits de douane visant tous les partenaires commerciaux des États-Unis, avec des taux pouvant atteindre 10 à 49 % selon les secteurs, et même 25 % sur l’acier, l’aluminium et l’automobile.

Les tensions toujours vives malgré une rencontre au G7

L’UE a immédiatement réagi en approuvant initialement des droits de douane de rééquilibrage sur près de 21 à 22 milliards d’euros de produits américains, visant notamment le tabac, les motos, la volaille, l’acier, l’aluminium, le soja et le cuivre. Ces mesures étaient destinées à entrer en vigueur progressivement. Cependant, face à la suspension des droits de douane américains au-delà de 10 % et à la volonté de privilégier la négociation, l’UE a décidé de suspendre ses propres contre-tarifs pour une période de 90 jours, jusqu’au 14 juillet 2025, afin de laisser un espace de dialogue avec Washington.

Fin mai dernier, le président américain a menacé publiquement d’imposer un tarif douanier “direct de 50 %” sur les produits européens importés aux États-Unis à partir du 1ᵉʳ juin, justifiant cette mesure par le blocage des négociations commerciales et par le déficit commercial américain avec l’UE, qu’il estime à plus de 250 milliards de dollars par an. Dans ses déclarations sur les réseaux sociaux, Trump a également critiqué les barrières commerciales européennes et a affirmé que l’UE avait été créée “pour profiter des États-Unis” sur le plan commercial.

Donald Trump et Ursula von der Leyen se sont entretenus lors du G7 au Canada. À l’issue de leur rencontre, la présidente de la CE a indiqué sur les réseaux sociaux que les équipes américaines et européennes allaient “accélérer le travail en vue d’un accord commercial juste et bon”. Du côté américain, la Maison Blanche a confirmé l’engagement à poursuivre les discussions, sans que son locataire ne retire ses menaces de droits de douane supplémentaires.

Lundi, le journal allemand Handelsblatt, citant des négociateurs européens de haut rang, affirmait que Bruxelles serait prête à accepter l’imposition d’un droit de douane unique de 10 % sur l’exemple de ses exportations vers les États-Unis, sous certaines conditions. La proposition comporterait aussi des concessions destinées à désamorcer les tensions, selon le même média.

L’appel du pied de VDL à Trump

En échange de ce tarif généralisé de 10 %, l'UE serait prête à réduire ses propres droits de douane sur les véhicules fabriqués aux États-Unis pour faciliter l'accès des constructeurs automobiles américains au marché européen, aussi bien en matière de tarifs douaniers que de réglementations, ce qui est d’ailleurs l’une des principales revendications de Washington.

Bruxelles s'engagerait aussi à interdire l’achat de gaz naturel russe, ce qui lui permettrait de diversifier ses fournisseurs tout en favorisant les compagnies énergétiques américaines. Mais en fin de journée de lundi, la Commission européenne avait réagi, affirmant que les informations rapportées par Handelsblatt étaient "spéculatives" et ne reflétaient pas l'état actuel des discussions avec les États-Unis.

"Les négociations sont en cours et aucun accord n'a été conclu à ce stade", a déclaré la Commission européenne. "L'UE s'est opposée dès le départ aux droits de douane américains injustifiés et illégaux", a-t-elle rappelé.

Au G7, von der Leyen a profité de son intervention pour dénoncer la politique commerciale de la Chine, qualifiée de “modèle de domination, de dépendance et de chantage”, dans un langage qui faisait écho aux préoccupations de Trump sur la puissance chinoise. Elle a appelé à un front uni du G7 pour contrer la domination de Pékin, notamment dans les secteurs stratégiques comme les terres rares, et pour développer un réseau alternatif de fournisseurs de confiance.